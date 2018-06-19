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直击|张朝阳端午挑战游水20里 目标是英吉利海峡(图)

直击|张朝阳端午挑战游水20里 目标是英吉利海峡(图)
2018年06月19日 10:07 新浪科技
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　　新浪科技讯 6月19日上午消息，端午节当天，在湖北宜昌市清江画廊风景区，搜狐董事局主席兼首席执行官张朝阳用游泳的方式庆祝端午节——游完10公里全程，实际游程超过12公里，全程用时6小时41分钟。

　　清江画廊风景区位于湖北省宜昌市的长阳土家族自治县境内，此次挑战，张朝阳的游泳路线是成功横渡英吉利海峡的中国铁人、世界横渡王张健曾游过的。张朝阳表示，“未来的目标是英吉利海峡。”

　　上午9点，张朝阳抵达清江画廊码头，换好专业游泳装备，登船前往起始点橘子溪码头。9点55分，经过短暂热身后，挑战正式开始。

　　经过6小时41分钟，张朝阳游至终点清江画廊码头，实际游程超过12公里，完成10公里挑战。“首先是要防止腿抽筋，水有点凉，老待在水里容易打喷嚏。虽然比较累，但是感觉很好”，游完之后，张朝阳表示，“因为爱好登雪山、跑步，我的腿部力量比较强，蛙泳主要靠腿部力量，所以在这方面比较有优势。”

　　2003年5月5日，张朝阳登上了珠峰海拔6666米的高度，同年10月，他登顶海拔5396米的云南哈巴雪山。2008年10月，率领搜狐登山队成功登顶海拔6330米的唐拉昂曲峰。

　　2015年4月7日开始，张朝阳在公众平台宣称开始“严肃认真的跑步”。52天之后，他就突破了42公里，完成人生的第一个马拉松。

　　去年5月张朝阳曾完成横渡兴城海峡的挑战，近几年，张朝阳坚持5公里日常跑步，采用最后一公里加速冲刺的“4+1”跑法。

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