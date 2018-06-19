万亿市场崛起！闲置旧物变成钱：阿里京东纷纷抢滩

经过多年电商节日购物狂欢之后，人们的理性消费意识也在觉醒。而对之前“剁手”买来的商品无处安放，也让人们对闲置物品的处理需求大增。在电商和资本的助力下，二手交易平台崛起，二手消费的势力正在慢慢形成。

二手电商抢占万亿市场 经营模式待规范

一些充满年代感的老物件作为文创类产品是二手电商主打的品类之一。

近年来，闲置物品交易需求加速了闲鱼、拍拍二手、转转等综合型二手交易平台的崛起。刚上线一年多的拍拍二手，商品交易已涵盖115个品类，其中销量最高的是手机、电脑等电子产品，而增长最快的是钟表、箱包等高档二手物品。二手交易市场的发展也为低碳减排做出贡献。闲鱼的数据显示，2015-2017年，3C电器类物品的转让再利用，减少的碳排放近1亿千克。

京东拍拍二手总经理 王永良：近两年呈现的趋势是用户对二手行业，一方面认可度非常高，整个用户规模越来越大，二手能够给用户带来非常高品质、高性价比的体验。。



此外线上交易平台利用大数据解决了信息不对称问题，使商品价格更透明、流通更高效。

瓜子二手车创始人杨浩涌：很多在一二线城市用了三四年的车，想买新车的时候，如果汽车能够流通到三四线城市，这将会是更高效的流通，同是也是一种更绿色的方法。



截至2017年底，我国闲置物品交易规模已达5000亿元，并以每年30%以上的速度增长，预计到2020年可以达到1万亿元。在迅速发展的过程中，二手电商也需要着力解决信用体系建设和盈利模式创新等问题。

中央财经大学中国互联网经济研究院副院长 欧阳日辉：关于二手商品交易的标准和规范的制定，也是发展二手电商市场基础的工作。仅有的抽取佣金模式，是不足以支撑二手电商市场持续发展的。

日本二手电商平台异军突起 撬动闲置物品交易市场

我国的二手电商市场快速发展，邻国日本近几年二手物品交易市场发展同样迅猛。6月19日，日本最大的二手物品电商平台Mercari“美路卡利”将在东京证券交易所上市，融资规模达到11.8亿美元，成为今年日本市场中最大规模的一宗IPO。

2017年，日本通过电商平台，个人用户之间的二手物品交易年市场规模突破4800亿日元、约合人民币280亿元，同比增加近六成。其中，成立不到五年的Mercari“美路卡利”渗透率非常高，下载总量超过了7000万次，已占到日本总人口的一半以上，每月交易总额超过2.8亿美元。

居住在日本千叶县的丸山是一位家庭主妇，几个月前她在朋友的推荐下，开始尝试利用这家二手物品电商平台，主要用来低价购买一些衣物、生活用品以及化妆品。

丸山说，二手物品电商平台最大的乐趣在于自己不仅仅是买家，还可以以卖家身份出售闲置物品。

在日本的大街小巷，随处都可看到很多二手物品店，一些街区也会定期举行各种跳蚤市场。一项消费调查显示，二手物品店的整体数量达到15000家，超过半数的日本民众购物时倾向于选择二手商品。在越来越多的日本年轻人看来，快节奏消费二手商品已经成为一种时尚的新型生活方式。

日本富士通综合研究所首席研究员 金坚敏：日本的GDP增量发展很成熟，因此提高存量的效益是非常重要的，二手电商平台提供了一种新的尝试， 给日本整个社会提供了一个新的启发。

闲置旧物换成钱

你看好这个市场吗？