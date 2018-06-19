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波场创始人孙宇晨以1.4亿美元收购BitTorrent

波场创始人孙宇晨以1.4亿美元收购BitTorrent
2018年06月19日 09:21 Bianews
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　　原标题：波场Tron以1.4亿美元价格收购BitTorrent

　　Bianews 6月19日消息，据TechCrunch报道，BitTorrent公司是早期的推动者，致力于围绕分散的计算架构建立业务，以分发和存储数据。Variety报道称，波场孙宇晨已于上周结束了对BitTorrent的收购，但没有透露具体价格。此前有传言称，两家公司正进行至少一个月的谈判。

　　TechCrunch了解到，股东们现在已经收到了签署协议的文件。有些人仍在争论条款，因为不止一个人声称在孙宇晨和BitTorrent之间中介，而促成这笔交易的那个人将获得额外的报酬。一位消息人士称，考虑到BitTorrent公司寻找买家的时间有多长，这场纠纷不太可能真正终结收购。

　　BitTorrent最近称该公司拥有1.7亿用户。目前，包括它的主要客户端和BitTorrent。后者专注于视频、音乐和其他创意内容。BitTorrent声称，它的协议一日移动世界上40%的互联网流量。

　　Tron（波场）是区块链创业公司的新成员之一。由孙宇晨公司创立。无论是Tron、Justin Sun（孙宇晨）还是BitTorrent的代表都没有回复置评请求，但一位股东表示，BitTorrent可能将被用于“合法化”Tron的业务，此前Tron曾被指控在技术发展过程中剽窃FileCoin和Ethereum。其次，也可能作为一个潜在的网络来帮助Tron的加密货币，使用比特流的P2P架构和广泛的用户网络。

　　事实上，BitTorrent很久以前就已在寻找买家，有消息称，Akamai和Rovi(现在是TiVo)都考虑过购买bt，但最终Akamai转而收购了Red Swoosh。

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