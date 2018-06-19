美团点评上市前夜：王兴离亚马逊之梦有多远？

在等待了漫长的8年后，美团点评终于迎来登陆资本市场的时刻。

6月12日，媒体报道称，美团点评计划最早本月在香港提交约合60亿美元的IPO申请。坊间流传，为避免稀释股权，美团点评计划按照港交所规定考虑出售该公司约10%的股份，以此计算，美团点评的目标市值将达到600亿美元。对此市场传言，美团点评官方向时代周报记者表示不予置评。

上市对于王兴而言将是人生中最重要的一次跨越。在创立美团前，王兴曾创办过校内网，2006年校内网用户量暴增之际，由于没有钱增加服务器和带宽，王兴只能忍痛将校内网卖给千橡互动集团CEO陈一舟，后者从日本软银融资4.3亿美元，将校内网改为人人网，并于2011年成功上市。

如今王兴也终于迎来上市一刻。这个始终不愿出售手中股份、甚至需要向父母借钱补贴家用的男人，将在美团点评上市后实现个人财富的最大化—以王兴持有美团点评股份超过10%计算，他的个人资产将会达到60亿美元。

但上市并不是终点，美团点评与滴滴、携程、饿了么甚至是阿里的缠斗才刚刚开始。目前美团点评旗下四大业务分别为外卖、酒旅、到店餐饮和打车，其中外卖和打车业务尚未实现盈利，上市后美团点评的自我造血功能将迎来大考。届时面对来自滴滴等竞争对手的挑战，王兴和美团点评将如何应对？

冲刺600亿美元

尽管近年来美团点评上市的消息不断传出，但这一次的上市消息比以往任何一次都要来得真实。此次有媒体报道称，美团点评已经正式完成为期一周的Pre-A1 Marketing，即港交所交表前与国际投资者的初步沟通，其中贝莱德（Blackrock）、富达（Fidelity）等长线基金，以及苹果、亚马逊等科技巨头都参与其中。

按照王兴的设想，美团点评实现上市时要达到600亿美元，这一目标与现实仍有相当大一段差距。去年10月，美团点评完成一笔40亿美元的融资，投后估值约为300亿美元，这意味着上市即翻番。

从业务结构来看，美团点评目前拥有到店餐饮、酒店旅游、在线外卖和移动出行四大板块，其中外卖是公司估值最重要的支撑。根据美团点评高级副总裁王莆中早前透露，2017年美团外卖交易额为1710亿元，结合王兴在“2018大众点评黑珍珠餐厅指南”发布会上透露，2017年美团点评交易额达到3600亿元，收入达330亿元，这意味着外卖业务占美团点评整体交易额达到47.5%。

不过，美团点评在酒店旅游和移动出行的表现同样引起竞争对手的高度关注。根据第三方移动互联网大数据监测平台Trustdata发布的报告数据显示，今年3月美团酒店以2270万的单月间夜量（单月酒店房间出租率）首次超过携程、去哪儿、同程艺龙（美股LONG）的总和。同时，今年第一季度美团酒店以5770万的订单总量位居行业第一。

而在移动出行领域，美团打车进入了第一个城市南京后不久便实现日均订单量10万单。随后今年3月在上海上线后首日接单量超过15万单，订单量甚至一度达到30万单。

“虽然我们看起来像是在发展很多不同的业务，但实际上只是朝着一个目标在努力。”王兴曾表示，美团点评是一家围绕用户需求为中心的公司。“仔细观察所有垂直领域后，你会发现他们总会在某个用户群体形成交集。而就餐、点餐、看电影、旅游、租车的用户，基本上就是同一群人。”

对标亚马逊？

以目前的情况来看，美团点评更像是一家外卖公司，不过在王兴心目中，美团的假想敌却是亚马逊。在他眼中，亚马逊和淘宝都是实物电商平台，而美团的未来是服务电商平台，“哪种电商平台能够拥有上百万甚至数十亿的交易呢？”

按照王兴的设想，美团点评将服务国内大约6.5亿的中产阶层，这一用户规模有着巨大的服务需求，包括旅行、出行等。不过从目前的情况来看，美团在酒旅、外卖和打车三大战线上均有强劲的对手参与市场竞争，短期内收割市场并不现实。

作为冲刺600亿美元甚至更高市值的重要筹码，美团打车一直被寄予厚望。按照美团点评高级副总裁、出行事业部总裁王慧文的说法，打车业务源自用户需求驱动，美团点评日活跃用户2.5亿中30%有出行需求。

而且美团的目标并不是颠覆滴滴争取第一名，若果能够拿下20%至30%的市场份额足以让美团的市值大幅提高。目前滴滴的估值高达550亿美元，其中日订单量超过2500万，切走其中一部分对美团而言受益匪浅。

但从目前的情况来看，王兴的这一设想并未如愿。按照原来计划，在南京和上海落地后，美团打车接下来将进军北京、上海、成都、杭州、温州、福州和厦门在内的7个城市，其中杭州和成都的网约车运营拍照已经获批，但现实是自3月进入上海后，美团打车再也没有在其他城市上线。

相比之下，滴滴外卖在开城方面进展迅速，在登陆无锡两个月后，滴滴在南京、泰州和成都连开三城。另据腾讯科技报道，滴滴将外卖业务上线的节奏划定为年底前铺至9个城市，并打算将外卖业务独立出来，以单独的APP来承载更多品类和服务。

对于开城节奏放缓的问题，王慧文在接受媒体采访时就表示存在多种因素，比如上海是一个牌照管制城市，而且与南京的运力供给情况不同，运力压力更大。此外，网约车市场份额第一的滴滴也不能坐视美团打车壮大，双方在补贴战上互有攻守，美团打车在上海的上升势头遭到打击。

值得一提的是，滴滴也同样正计划登陆香港资本市场，双方极有可能在下半年于香港展开融资战。据媒体报道，滴滴最快下半年启动上市，目前已初步决定落户香港，不排除以同股不同权的形式上市。目前滴滴的最新估值约550亿美元，预计最终上市时市值或能达到700亿–800亿美元。