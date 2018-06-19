聊聊谷歌的新系统Fuchsia 关于它的消息、传言和未来

来源：开源中国

最早关于谷歌新系统Fuchsia的消息出现在2016年，到目前为止，距今已过去近两年。期间，大家一直期望谷歌会公布这款融合了桌面操作系统ChromeOS与移动操作系统Android的系统的消息。然而经历了两届谷歌开发者大会，除了民间的一些传闻，关于 Fuchsia的官方消息可谓是屈指可数。

目前，像Google Pixelbook这些最好的Chromebook跑着ChromeOS桌面操作系统，但却可以通过谷歌应用商店运行Android应用。然而 Fuchsia系统却将会更进一步，它将接管谷歌针对手机、平板电脑和Chromebook这些设备开发的独特又统一的操作系统的地位。

目前我们还没有看到任何关于谷歌系统Fuchsia的发布信息，不过我们也没“跟丢”什么内容。一位Reddit用户显然发现了谷歌正在开发"AltOS模式"的证据，该模式允许在某种双启动配置下在ChromeOS和“替代操作系统”之间切换，但最近我们发现有消息指出谷歌正在为其硬件添加Windows支持——所以这种"AltOS模式"也可能与Fuchsia无关。不过，当它最终进入市场时，这可以作为运行 Fuchsia的一个方法。

切回正题

Fuchsia是什么？一个融合了Android和ChromeOS的跨设备操作系统

Fuchsia什么时候发布？早期的版本已经可以在 Google Pixelbook上运行

Fuchsia需要我们为其付出什么？可能什么也不需要，就像 Android和ChromeOS一样

运行早期版本FuchsiaOS的Google Pixelbook

Google Fuchsia是什么？

Google Fuchsia是一款仍在开发中的融合操作系统。根据 9to5Google 的报道，这个 Fuchsia系统由两个截然不同但相互关联的用户界面(UI)组成：一个以手机为中心，代号为"Armadillo"的UI（也被认为是Fuchsia的系统UI），另一个是传统的桌面UI，内部代号称为"Capybara"。

到目前为止，相对于笔记本电脑版的Fuchsia系统，它的移动版更为人们所知。但 ArsTechnica 向大家展示了Google Pixelbook能运行非常早期版本的Fuchsia系统。此外，根据 9to5Google 最近的报道，13岁的独立开发者NoahCain独自构建了Fuchsia的 Capybara设计风格的运行版本。

“Fuchsia将完成微软和苹果公司分别在Windows10和iOS-to-macOSSierra连续性方面的许多功能，但采用的是谷歌的方式”

根据所使用硬件的不同，将操作系统分成两个单独的用户界面，这是微软的一个经典做法。所以Windows10的规模大小取决于它是否能与台式电脑、手机、平板电脑或游戏机同时搭配使用。实际上，Windows10唯一的统一体是它的内核，它是控制操作系统大部分功能的根基代码。

就Fuchsia而言，它的内核被称为"Zircon"，它除了被设计为可以不断地访问应用程序以确保应用程序的安全外，还可以持续升级，增加了额外的安全层，并消除了应用程序与系统更新不兼容的情况。

无论是移动还是桌面操作系统版本，Fuchsia都充满了谷歌的Android设备和ChromeOS产品中随处可见的MaterialDesign设计。阴影是设计审美的重要元素，Fuchsia使用了名为"Escher"的基于 Vulkan的图像渲染引擎，看起来这是谷歌定制开发的，用于运行谷歌的shadow-heavy“MaterialDesign”接口指南。这样的结果是使得与运行传统扁平化操作系统的产品相比，它具有更深度的界面。

此外，该系统的界面和应用程序是用 Google的FlutterSDK 编写的，这个项目可以提供跨平台的在Android和iOS上运行的代码。Flutterapp使用Dart语言编写。

谷歌Fuchsia系统在智能手机设备上的运行效果

Fuchsia也非常注重卡片式的界面，你打开的每个应用程序都将会以卡片的形式呈现 —— 此外，你也可以将多个应用程序放入一张卡片中。所以，用户关注的将会是手头的这些“任务”，而不再仅仅是应用程序。

上面我们提到由Google开发的新型跨平台移动应用程序开发框架Flutter，因此这些应用程序在不同设备上看起来应该具有相同的效果。

除此之外，Fuchsia会围绕GoogleAssistant更深入地访问和使用你的应用和信息，以提供更多的操作和判断。根据一名GitHub开发者的页面内容，谷歌将这些应用和信息称为“实体”，并且所有这些应用和信息都可以通过GoogleAssistant在Fuchsia上进行访问。根据最近看到的演示，进一步说明GoogleAssistant将深度集成在Fuchsia系统上。

最后，Fuchsia希望自己成为迄今为止最好的跨设备操作系统。为了实现这个目标，Fuchsia使用了一款被称为"Ledger"的新工具。一旦在Fuchsia设备上登录了Google帐户，Ledger会自动保存你在所有Fuchsia设备上安装的所有应用程序中的位置。

总而言之，Fuchsia谷歌试图将ChromeOS和Android的最佳功能整合到一个单一的操作系统中，当你使用它和当你离开时都将更加高效。

这可能是Fuchsia首次亮相的地方

Google Fuchsia什么时候发布？

自2016年8月以来，Fuchsia系统的发布日期已被传言多次——只是结果都不真实。这些传言通常在谷歌于加利福尼亚举行的GoogleIO开发者大会之前出现，还有就是在去年十月份，当时我们知道即将会有重大的硬件发布。

据透露，在2018年2月，Google前Android平台安全负责人NickKralevich离开了Android团队，并加入 Fuchsia部门，负责“定义安全”的工作。Kralevich将它描述为一个“新的实验性操作系统”，但没有透露任何具体的发布时间窗口，但这确实表明了谷歌选择将Fuchsia放置在最关键资源的位置。

这应该能够帮助我们预估Fuchsia什么时候会出现在准备好的设备上：很可能不会在2019年前。当然这并不意味Fuchsia会在2018年缺席，因为谷歌可能今年发布预览版，为2019年发布主流版本做准备。

不过无论如何，请保持关注我们，因为当接近Fuchsia的发布日期时，我们会为第一时间为你提供最新的消息。

那么最后的问题来了，正如我们所知道的那样，Fuchsia会是Android的终点吗？

Fuchsia对于Android和Chrome，以及Windows和macOS意味着什么？

谷歌还没公布官方的说明来解释Fuchsia存在的理由和用处，留给我们的只是猜测。“现代手机”听起来像是最终可能与Android竞争的产品，但现在这个系统还“年轻”，一切都很难说。

数据显示，Android在移动端操作系统的市场份额早已远超iOS，已经稳稳占据大半江山。而在PC市场，ChromeOS也是风头正劲，它的出货量甚至有超过苹果MacBook的经历。由此可见，谷歌本身已成为所有平台上的主要参与者。

上面有提到，Fuchsia将完成微软和苹果公司分别在Windows10和iOS-to-macOSSierra连续性方面的许多功能，但采用的是谷歌的方式。通过GoogleAssistant和“实体”，使用者可以轻松访问谷歌无与伦比的搜索和数据跟踪功能，这会比微软和苹果公司有更好的体验。

但Fuchsia是否意味着Android和ChromeOS的终结？名义上很有可能是，但相信它们的一些原则肯定会继续存在，毕竟它们都有着很多坚实的基础。举个例子，像我们在Fuchsia系统早期版本中看到的MaterialDesign设计语言。

最终结果可能会在今年晚些时候的预览版以及2019年可购买的设备中看到，借助Fuchsia，谷歌可以一次将所有版本的新更新和功能推向市场，简化技术支持服务以及用户的理解。

因此，如果Fuchsia真的面世，谷歌将会成为微软和苹果公司的敌人。不过谁知道呢，毕竟对于用户来说，多一个选择也未必是坏事。