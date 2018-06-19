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股东致信贝索斯：停止向司法部门提供人脸识别软件

股东致信贝索斯：停止向司法部门提供人脸识别软件
2018年06月19日 08:40 新浪科技
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　　新浪科技讯 北京时间6月19日早间消息，上周五，亚马逊的20家股东团体致信亚马逊CEO杰夫·贝索斯（Jeff Bezos），要求他停止向司法部门出售该公司的人脸识别软件。上月，美国公民自由联盟（ACLU）曝光的文件显示了警方如何使用这一名为Rekognition的软件，随后该软件受到了更严密的审视。

　　多家民权组织已联名签署邮件，要求亚马逊停止协助政府开展监控，而多名国会议员也对这样的合作关系表示了担忧。

　　报道称，致信贝索斯的亚马逊股东团体包括社会公平集团，以及负责任投资西北联盟。他们在邮件中表示：“我们担心，这些技术会被不公平地使用，更多地去监控有色人种、移民和公民社会组织。我们还担心，销售可能会扩大至国外政府，包括一些威权政府。”

　　亚马逊此前公开宣传，警方如何使用其面部识别软件，识别司法部门感兴趣的对象。在亚马逊网站上，俄勒冈州华盛顿郡的一名系统分析师解释了，Rekognition如何分析包含30万张被捕者照片的数据库，与监控画面中出现的面孔进行匹配。需要指出的是，这个数据库中包含的是被捕的人，而不只是最终被认定有罪的人。如果被捕者被认定是无罪的，也不能保证他们的照片从这些数据库中被清除。

　　Rekognition可以分析任何来源的图像，这些图像可以来自于任何警方监控工具，包括闭路电视摄像头、警用随身相机，以及无人机。随着美国在机场、入境处，甚至学校采用人脸识别技术，人们对隐私保护的担忧也越来越明显。(李丽)

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