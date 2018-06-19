Square获纽约州加密货币牌照：可提供比特币交易服务

新浪科技讯 北京时间6月19日早间消息，美国移动支付公司Square刚刚获得相关牌照，可以通过该公司的Cash应用向美国纽约州居民提供比特币买卖服务。

这也让Square成为第9家获得纽约州金融服务厅颁发的BitLicense牌照的公司。

为了获取牌照，金融监管机构会对Square的应用展开全面评估，包括反洗钱、反欺诈、网络安全政策等。

Square同时还持有纽约州金融服务厅颁发的汇款牌照。

纽约州是美国对加密货币企业监管最严格的州之一，自2015年6月开始要求在那里开展虚拟货币业务的公司必须获得牌照才能提供相关的买卖交易服务。

Square总部位于旧金山，该公司之前最著名的产品就是一款帮助中小企业接受信用卡付款的设备。他们最早于今年1月开始通过旗下应用在其他州提供比特币购买服务。

同时担任Square和Twitter CEO的杰克·多西（Jack dorsey）是最支持比特币的科技大佬之一。他在上周的一次会议上表示，希望比特币能成为互联网的“原生”货币。

多西还指出，让用户可以在Cash应用中买卖比特币的决定在公司内部引发了很大争议，至今仍然导致内部关系紧张。

该公司今年第一季度通过新的比特币服务创收3410万美元，但其比特币成本达到3390万美元。(书聿)