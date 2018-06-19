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区块链公有链开展应用争夺战 谁会成为最终的赢家？

区块链公有链开展应用争夺战 谁会成为最终的赢家？
2018年06月19日 06:58 第一财经日报
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　　段倩倩

　　【目前市场上已经有100多种区块链公有链技术，但大量公有链为发币而设计，基于实体经济业务运行的链少而又少。】

　　区块链公有链已经高达100多种，谁会成为最终的赢家？

　　在6月16日的2018世界经济特区发展（深圳）论坛上，一家去年刚刚成立的区块链创业公司HiggsBlock董事长邓柯称，目前市场上已经有100多种区块链公有链技术，但大量公有链为发币而设计，基于实体经济业务运行的链少而又少。

　　对于目标不止于发币的区块链来说，开发者、应用数量成了最终制胜的关键。公有链数量巨大而上层应用稀少，区块链形成了“根特别多没长叶子”的市场。这也意味着，对开发者、上层应用的争夺会是一个竞争激烈的市场。公有链开始通过给予奖励的方式来沉淀开发者构建生态社区。

　　公有链2017年爆发

　　实际上，国内互联网巨头正是在2017年开始了在区块链公有链开源的布局。

　　2017年7月，百度推出区块链开放平台“BaaS”——一个商业级区块链云计算平台，主要用于帮助企业联盟构建属于自己的区块链网络平台。

　　同样是在2017年7月，腾讯旗下微众银行和合作伙伴一起推出区块链开源平台（BCOS），并发布了BCOS的金融分支版本——FISCOBCOS，两大平台现已完全开源。

　　2017年10月11日，蚂蚁金服技术实验室宣布开放区块链技术，支持进口食品安全溯源、商品正品溯源等。

　　虚拟货币被认为是区块链最为成熟的应用。邓柯称，大部分数字资产不带业务属性，更像是简单的计价和交易过程。

　　公众对于区块链技术的纷议也在于，这项技术除了发币外还有无应用场景。ICO更像是一场赌博，在ICO中蒙受损失的投资者不在少数，政府部门不断加强监管，互联网平台也先后叫停ICO广告。

　　巨头的开源使行业看到希望。在大量从业者看来，微众银行微粒贷机构间对账平台是区块链应用落地最好的案例。微粒贷通过区块链与分布式账本技术，优化了联合贷款业务中的备付金管理及对账流程。

　　但不同于发行虚拟币，区块链在实体业务上的落地面临着更高的挑战，微粒贷机构间对账平台只是个开始。

　　邓柯认为，区块链落地在实体业务将面临三个问题，一是业务角色具有不同的共识权限，二是业务数据具有不同的传播范围，三是业务运营经历不同的阶段和流程，这些问题在传统区块链技术中不易得到解决。

　　以奖励换开发者

　　事实上，区块链并非一项全新技术，目前基础服务能力还未完善，在对接传统业务、应用场景上还有很长的路要走。

　　路漫漫其修远兮，鱼龙混杂的区块链行业，哪条链能走到最后？

　　如何通过公有链成为连接各行各业的区块链基础公共设施，这是多数公有链设计者的愿景。

　　某种程度上，公有链的技术标准可以视作链上上层应用的底层协议。公有链的设计者都希望开发者在链上搭建应用，进而主导形成区块链应用的统一标准。这也意味着，谁吸引到更多开发者、积累更多应用，谁就有希望成为最终的协议制定者。

　　HiggsBlockCTO李贵宁称，HiggsBlock会给Trust和Global链上好的应用以商业奖励，来和合作伙伴一起构建HiggsChain社区。

　　实际上大量公有链都会给予开发者奖励。一位开发者告诉第一财经记者，自己曾在某个发币的公有链上提交应用，并获得了100个该平台发行的虚拟货币，这枚虚拟货币6月17日下午价格在6美元左右。在这条公有链上，每提交一个有效App即可获得100个该平台发行的虚拟货币，排名靠前的应用将获得额外奖励；用户推荐的开发者成功提交了应用，可以同样获得虚拟货币和提成奖励。

　　但互联网巨头已经先行一步，并在区块链在实体业务落地上取得成绩。开发者是否会更倾向于选择互联网巨头，创业公司又能如何吸引到开发者？

　　“区块链行业是没有先入优势的。互联网巨头现在是一个中心化平台，商业模式更多是沉淀用户从中收取平台和广告费用，而区块链可以把利益分散到全部节点上，每一个贡献数据的用户都可以得到报偿。让互联网巨头放弃现有利益、自己革自己命是很难的。”邓柯对第一财经表示。

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