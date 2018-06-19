数字外有新意：不谈促销的618 京东阿里这么玩

不谈促销的6·18 京东阿里这么玩

赵陈婷 王海

【如今京东物流已经开始承接越来越多非京东商城的订单。目前，京东物流已拥有中小件、大件、冷链、B2B、跨境和众包（达达）六大物流网络。】

电商轰轰烈烈的“造节”运动延续至今，不断创新高的销售数据已经不再是各家主打的重点。

在这个已经成功上升为电商年中购物节的档期，不管是京东还是阿里，都给出了数字之外的更多新意。

京东的技术牌

半个多月前的6·18启动会上，京东就开始不走寻常路。

京东商城各个具体品类的负责人一个都没登台露脸，而整场活动对于促销政策竟一个字都没提。

出来讲话的皆为京东技术研发线的负责人。京东集团首席营销官徐雷对此给出的解释是，京东未来希望打造成为一个零售的科技类型的公司。换句话说，京东要从一个零售平台转型成为一个零售基础设施的服务提供商。如果再直白点，就是之前京东更多是扮演在线卖货的电商平台角色，而如今的京东希望开发卖货之外的赚钱方式。

早在去年年初的“京东集团2017年开年大会”上，刘强东也明确提出，京东将用第二个十二年的时间，把第一个十二年里所有的商业模式全部用技术来进行改造，变成一家纯粹的技术公司。

物流是京东当前技术输出的重点。

京东最近对外开放了其位于上海嘉定区的亚洲一号无人仓。作为京东首个全流程无人仓库，仓内几乎看不到工作人员，除了传统的AGV（自动分拣运输机）外，则是六轴机器人、自动打包机器人等十几种不同工种的上千个机器人。

京东X事业部总裁肖军给出的目标是，到2020年京东要做全球前五的智能机器人科技公司。

值得一提的是，6月18日当天，京东的配送机器人在北京市实现了全场景常态化配送运营。该次运营囊括了小区配送、园区配送、快递员接驳等多种应用场景，还通过智慧配送站的多车型、多线路循环配送探索全新调度运营模式。

去年4月底，京东宣布成立京东物流子集团将物流业务正式独立运营。如今京东物流已经开始承接越来越多非京东商城的订单。目前，京东物流已拥有中小件、大件、冷链、B2B、跨境和众包（达达）六大物流网络。

公司方面公布的数据是，今年6·18期间，京东大件物流开放业务比去年同期增长超过3000%，全面在家电、家居供应链发力。

在为品牌商和零售商提供高效的零售解决方案方面，京东宣布6月1日至16日，其战略合作伙伴沃尔玛日均销售额同比增长250%，永辉同比增长150%；永旺同比增长120%，而首次加入6·18的步步高环比活动前也暴增300%。

阿里的新零售

今年天猫6·18，线下商家给消费者呈现了更丰富的优惠和玩法。秒杀、满减、红包雨以及购物津贴……这些原先由天猫淘宝卖家发明的一系列玩法，也被线下商家熟练地运用起来。

“今年天猫6·18是一个拐点——传统电商和大促已成往事，天猫新零售将全面引领商业未来。”在淘宝天猫工作了13年的天猫平台营运事业部总经理刘博表示。

在每个参与天猫6·18的城市，参与天猫6·18的新零售商圈成了消费增长最为强劲的区域。整体来看，截至6月16日下午两点，全国新零售商圈消费笔数平均增长率为31%。而上海、杭州、北京、深圳、重庆这五个城市商圈的消费笔数增长最为猛烈，平均增长率近50%，客流增长超30%。

在上海中山公园的龙之梦、杭州城西银泰等商圈里，天猫6·18的活动吸引了市民参与。天猫方面提供的数据显示，截至6月16日12点，天猫6·18分布在全国各地的71家新零售快闪店就吸引了近660万人次参与互动。

6月18日上午，刘博透露，今年天猫6·18有两大特点，一是新零售全面爆发，二是峰值成常态，把单点爆发化为高增长且可持续的成交。

在天猫国际的首家线下体验店，也能明显感受到天猫6·18线上线下共振的效应。门店负责人介绍说，半天时间内，店里的客流相比往日增长了135%。顾客在店里挑选好商品后，天猫国际会从保税区直接发货到顾客家中。

过去的2017年，是阿里Allin到新零售领域的关键一年。最大的变化是持续推进了新零售战略的落地，加码了菜鸟物流，入股和收购了高鑫零售、居然之家，还宣告成立了达摩研究院，未来三年投入1000亿元。这种不断入股、收购，线下资源、研发、推广等规模性投入，会带来高成本费用，也必然会稀释公司的营收和利润。

但事实上，根据财报数据，阿里2018财年（2017年4月到2018年3月）收入为2502.66亿元，同比增长了58%，创出IPO以来最高增速，其中核心电商业务收入为2140.2亿元，同比增长了60%。