谷歌投资京东打出零售牌：合纵亚太 团战亚马逊

谷歌投资京东： 合纵亚太，团战亚马逊

赵陈婷 来莎莎

【2017年，约49%的美国消费者最先访问亚马逊网站，而2016年这一比例为55%。与此同时，谷歌和其他搜索引擎比例从2016年的28%上升到2017年的36%。】

敌人的敌人就是朋友，这样的“行规”京东同样熟谙其中。

这一次，京东牵手的是其海外市场对标者亚马逊的老对手——谷歌。

根据协议，谷歌将以5.5亿美元现金投资京东，作为回报谷歌将获得27106948股新发售的京东A类普通股，发售价为每股20.29美元，等值为每ADS（美国存托股票）40.58美元，此价格为前10个交易日的交易量加权平均价格。

直接点说，谷歌花了5.5亿美元买下了京东0.93%的股份，而这些股份有一年的锁定期，本次交易中谷歌不会获得京东董事会席位，而且谷歌目前没有增持京东股票的计划。

即使谷歌这笔投资看上去只是小试牛刀，但对于已经拿到腾讯和沃尔玛投资的京东而言，能拉上谷歌入伙形式上已经足够分量。

和此前腾讯、沃尔玛投资京东类似的是，谷歌投资背后也是一系列的战略合作。

目前双方公布的合作主要有两方面，一个是在包括东南亚、美国和欧洲在内的全球多个地区合作开发零售解决方案；另外一个是京东计划优选一系列商品，通过谷歌Shopping（谷歌购物）在全球多个地区进行销售。

而这两项合作背后是为了缓解亚马逊压力而广结盟友的谷歌和希望借助谷歌更好地拓展海外市场的京东。

谷歌的零售牌

智能音箱大战将谷歌和亚马逊推向了对立面。

原因很简单，亚马逊“语音助手+购物”闭环模式正在挑战谷歌当年发家致富的搜索引擎业务。

甚至有分析师预计，随着时间的推移，消费者将会逐渐习惯于使用亚马逊作为购物搜索引擎，而不是使用谷歌来进行搜索。

不得不说的是，在购物搜索引擎这一块，亚马逊目前已经占据上风。

根据市场调研ForresterResearch的报告，亚马逊在2012年首次超过谷歌成为美国网上购物者的首选目的地。2014年，谷歌前董事长埃里克·施密特（EricSchmidt）就表示，亚马逊是谷歌最大的竞争对手。为应对亚马逊的增长，谷歌改善其购物搜索结果和广告，同时推出其他以购物为重点的措施。

旧金山研究机构Survata去年底发布的数据显示，亚马逊现在仍然是美国购物者购物搜索的第一选择。

但是过去一年，谷歌已经缩小了与亚马逊在搜索上的差距。

上述研究数据显示，2017年，约49%的美国消费者最先访问亚马逊网站，而2016年这一比例为55%。与此同时，谷歌和其他搜索引擎比例从2016年的28%上升到2017年的36%。

而投资京东也将有助于谷歌在快速增长的亚洲市场扩大份额，其中也包括亚马逊在内的对手竞争。

事实上，亚洲已成为中美两国互联网巨头的战场，而谷歌正加紧在亚洲的投资。

谷歌亚太区总裁KarimTemsaman表示，亚太地区是全球规模最大、增长最快的电子商务市场之一。预计到2025年，仅东南亚地区的人们将在网上花费811亿美元。

今年年初，有消息称谷歌可能投资印度电子商务公司Flipkart，但谷歌方面尚未就此公开表态。

为了和亚马逊竞争，谷歌在去年8月还宣布了和沃尔玛的合作，随后谷歌将在其Assistant语音助手上提供数十万种沃尔玛商品，以增加谷歌在渠道电商方面的竞争力。而沃尔玛在中国也是京东的战略合作伙伴，也是京东重要的股东之一。

为此，有分析称，谷歌投资京东除了在对抗亚马逊的阵营中增加了话语权，还变相与沃尔玛进行联姻。

但是谷歌随后出面否认了沃尔玛有参与谷歌对京东的上述投资。

不可忽略的事实上，谷歌的确正在零售市场上广结盟友。

投资京东一周前，谷歌还宣布了和另外一家零售巨头——家乐福的合作。

而谷歌和家乐福的合作围绕三个方面展开，第一是法国消费者可通过谷歌新开通的购物平台购物；第二是消费者通过谷歌Assistant语音助手等选购家乐福的商品；第三是双方共同设立创新实验室，同时谷歌将助力家乐福集团实现数字化全面转型。

对此，瑞银（UBS）分析师丹尼尔·埃克斯泰因（DanielEkstein）此前表示：“谷歌已经将自己定位为技术军备竞赛的盟友，因此合作似乎是一种务实的轻资本解决方案，有利于积累技术和形成规模。”

有统计数据显示，今年第一季度，通过联手亚马逊在印度等新市场的直接竞争对手，谷歌自家智能音箱的出货量首次跑在了亚马逊前面。

借力谷歌出海的京东

当下的京东和谷歌拥有共同的敌人——亚马逊。而这个竞争趋势随着京东在拓展海外市场之后越发明显。

近来，不管是亚马逊、阿里巴巴还是京东，都将海外拓展的重心放在了东南亚市场上。

公开信息显示，京东于2015年11月成立京东印尼站，主要采用类似于国内的B2C模式。随后，京东在雅加达、泗水和坤甸三地设有仓库，并拥有一家名叫JayaEkspresTransindo的物流公司。

2017年年底，京东与泰国最大零售商之一的尚泰集团（CentralGroup）投资5亿美元成立一家电商与财经技术的合资公司。

据悉，两家共同创建的本地电商平台JDcentral在今年“6·18”对公众开放。

“京东计划将一些中国家电品牌引入到本地市场，将泰国家电市场的价格降低30%~50%。”京东集团董事局主席兼CEO刘强东日前在泰国曼谷表示，京东预计在两年之内，将自身的电商、物流和金融业务带给ACMECS（伊洛瓦底江、湄南河及湄公河经济合作战略组织）所有国家。

而东南亚市场也是谷歌和京东这次合作的重点。

对于欧美市场，京东在今年4月上线了京东西班牙语网站Joybuy.es，该网站主要面向西班牙市场，同时辐射拉美地区。

刘强东此前接受采访时曾给出时间表称，京东计划最快于2019年进入欧洲市场挑战亚马逊，目标是在“若干年内”让服务遍布欧洲大陆。

第一财经记者了解到，目前京东和谷歌还在寻找在美国、欧洲和东南亚的各种合作可能性。现阶段两家合作的核心是在全球市场提供零售解决方案，通过GoogleShopping提供商品。本次合作并没有涉及技术转让。

而GoogleShopping是一个开放的平台，目前合作伙伴已经超过50家零售和渠道商，包括沃尔玛、Target和家乐福。

不过，在刘强东看来，京东和谷歌的合作意味着京东国际化战略的全面启航。

“未来，腾讯、沃尔玛、谷歌等战略投资者将与京东一起形成‘无界零售’的生态联盟，把大量中国优质的品牌和商品带向全球市场。”刘强东在6月18日发布的员工内部信中这样解释道。

而这背后，新零售大战的市场格局已经越发清晰，有沃尔玛、腾讯加持的京东除了新盟友谷歌，还有唯品会、永辉等一帮同盟，而阿里巴巴系还有大润发、银泰等众多实体零售的支持者。