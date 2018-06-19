小米首席科学家离职：研发不如讲故事 专利日后是雷

小米屎啊你按研发及销售费用

按照2019年调整后预期盈利计算，小米市盈率应达到27~34倍，而苹果目前市盈率为18.34倍。同时，小米2017年的营销费用52亿元，比研发费用高出20亿元

《投资者报》记者 刘露扬

雷军创立小米至今，已经是第8个年头。

这8年里，小米经历了“成长—衰退—逆转”的发展之路。完成了从创业公司向科技“独角兽”的转变。2018年上半年，小米再次成为整个资本市场关注的热点。5月3日，一直以来对上市传闻三缄其口的小米集团承认，小米已正式提交IPO申请文件。随着招股书的不断更新，更多有关于小米上市的细节也逐渐浮出水面。

然而就在今年4月末，雷军的一封内部邮件，却让上市这一本该皆大欢喜的事情多了一丝耐人寻味。

该内部邮件的内容主要有两方面：一方面是再次强调小米6X发布会上，对所有用户的承诺：小米整体硬件业务的综合净利率，永远不会超过5%；另一方面任命CFO的周受资为公司高级副总裁；联合创始人周光平和黄江吉（KK）辞去公司职务。

而周光平和黄江吉作为小米的八大联合创始人之一，在这一时刻黯然离去，小米的内部高管层是否存在冲突？对此问题，《投资者报》记者询问了小米品牌部的相关负责人，但对方表示“公司尚处在缄默期，许多事情还不便回答。”

小米变大苞米

据相关披露，这些年间小米共进行了6轮融资，其中除A轮之外，B、C、E、F轮均包含若干小轮次，合计共募集15.8亿美元；进行过一次“一拆四”。如果按价格折算，A轮投资者（金额1025万美元）在E轮完成之后，增值已经超过500倍（以0.1亿美元为基本计算基准）；F轮中的F2结束时，小米估值已达到400亿美元，如果说“造富”，其实还真不是IPO。对此，我们可以理解为“小米的幸运”，所以当有人说“小米变大苞米”的时候，很多早期投资人就笑了。

本次披露的招股说明书中，雷军持有约31.4%的股份。如果小米上市后市值达到1000亿美元，雷军的身价将达314亿美元，在福布斯富豪榜全球前30强中排名超过王健林，逼近李嘉诚。

按照小米集团香港IPO牵头承办行之一摩根士丹利的研究结果，小米的公允价值在650亿美元到850亿美元之间，按照2019年调整后预期盈利计算，其市盈率应达到27~34倍。而苹果目前市值为9131.7亿美元，市盈率为18.34倍。

不过在市场普遍热捧的情况下，也有一些人对过高的估值表示担忧。香颂资本执行董事沈萌曾对媒体公开表示，“小米的光环再大，也是Apple或Google的模仿者，现在曝出来的营收与估值过高，特别是市盈率数字是过高的。”

首席科学家离职

在人事变动邮件中，对于两位高管离职的原因，雷军表示：“因为个人原因，两位创始人选择了新的生活方式。”然而记者发现，其实周光平和黄江吉的离职早在半年前就初现端倪。

2017年11月24日，小米进行了三年来最大人事调整。雷军本人、小米二号人物林斌、小米营销缔造者黎万强的工作均有所变动。雷军将他直接管理的研发与供应链工作交给林斌负责，林斌在担任小米科技总裁一职外还兼任手机部总经理一职。

该变动意味着，自前年5月18日从小米副总裁周光平手里接管工作的雷军，在一年半后将手机业务放手转交给林斌。半年后，小米任命CFO周受资为高级副总裁，周光平黄江吉辞职。

除此之外，小米还提拔了一众“少壮派”高管。这一切，都有一个共同的目的：为小米上市做准备。

然而老人的离去对小米的新生一定是好事吗？由于近期百度首席科学家吴恩达和总裁陆奇的离去导致其市值蒸发的影响还未消散，没有了首席科学家的小米，一旦上市之后又将前路何方？

研发费用不足华为4%

首席科学家的离去就能说明小米的研发工作的懈怠吗？这倒未必。不过，通过财务报表，小米这家自称为科技公司的诚意则的确有些令人费解。

根据小米的招股说明书，公司2017年的研发费用为32亿元，在行业内尚处于比较低的水平。考虑到小米作为一家国内顶尖的科技公司，但研发费用仅为手机领域竞争者华为的3.57%。近期，华为发布了一项重磅技术GPU Turbo，其研发费用将近900亿元。与之相比，小米连续三年的研发费用也不如这一技术的零头。而且在小米的研发费用中职工薪酬还占了一部分。

正因如此，一些麻烦也找上了小米。

5月10日，酷派集团开始发难，发布公告表示小米多款手机侵犯其专利权，要求小米停止销售涉侵权的手机，赔偿公司经济损失，并表示可能会走司法程序。

仔细研究小米招股书，可以看到2017年小米手机部分收入为806亿元，知识产权支付费用34亿元，占收入比为4.2%。以业界平均水平来看，按照小米这种类型的公司单台手机的专利费率占比应为8%~10%，也就是说，专利费用应该交80亿元左右，这跟小米披露的还差甚多，这说明小米或许还有很多专利费未缴纳。

专利问题如果不能得到解决，未来上市后的小米要进入欧美市场，知识产权问题则成为其一个定时炸弹。如果光靠购买专利，小米的利润空间和估值又将大大下降。有分析人士认为，2017年小米平均每台手机利润11美元，按照业界平均水平来交专利费用，以小米目前平均900元售价，如果再去掉应缴的60元左右专利费用，那小米每台手机几乎是没有利润的。

雷军因为此前在一场发布会上穿着与乔布斯类似的服装而被网友戏称为“雷布斯”，善于讲故事和包装自己的“雷布斯”这些年来带领着小米从0到1的确令人敬佩。然而光靠营销讲好故事对于一家立志成为世界第一的科技公司来说显然还不够，小米作为一家极富情怀的本土企业承载了不少中国人的自豪感。上市后的小米能否摆脱科研短板成为货真价实的科技企业呢？我们将拭目以待。■