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不给钱就“呼死你”？团伙恶意呼叫12亿次被警方摧毁

不给钱就“呼死你”？团伙恶意呼叫12亿次被警方摧毁
2018年06月19日 04:40 大洋网-广州日报
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警方缴获的作案工具。警方缴获的作案工具。

　　“呼死你”团伙恶意呼叫12亿次

　　李栋

　　广州日报讯 （全媒体记者李栋 通讯员林鸿升、李晓春、黄桂林 摄影报道）昨日，记者获悉，近日，在公安部的协调下，广东省公安厅组织广州、深圳等15个地市公安机关，在四川、河南、广东等多个省市同步开展“安网2号”打击“呼死你”黑灰产业链专案收网行动，成功打掉“疯狂云呼”和“呕死他”两个“呼死你”犯罪团伙，以及线下利用“呼死你”平台进行非法追债的某利资产管理有限公司、某鑫金融小额贷款公司、某臻资产管理有限公司3个犯罪团伙，抓获以贺某国、雷某等为首犯罪嫌疑人210余人，缴获作案手机3100余台，封停“呼死你”账号83万余个，扣押服务器、电脑、银行卡等涉案物品一批。据悉，这是全国首例全链条摧毁“呼死你”黑灰产业链的案件。

　　“呼死你”警情频发

　　今年以来，广东公安网警部门在积极开展公安部“净网2018”和省公安厅“安网2018”专项行动中，发现群众举报“呼死你”警情频发，受害者短时间内接到大量电话或短信轰炸骚扰，有时甚至一天内可多达数千个电话或数千条短信，导致个人通讯完全中断，严重影响工作生活。

　　此前，本报对“呼死你”骚扰现象也有过多次报道。被“呼死”的市民手机一天到晚响个不停，手机被打爆，全是来自全国各地的陌生电话号码，很快就“嘟”地断线，回拨回去无法打通。随后就会有陌生号码发来信息，进行数百元的敲诈勒索，“否则就会不停地攻击”。网警部门迅速成立专案组，将此类案件列为“安网2号”专案部署开展侦查。经缜密侦查，专案组发现分别以贺某国、雷某为首的“疯狂云呼”和“呕死他”两个犯罪团伙，通过开发运营平台注册账号，对全国434万余个号码实施了12亿余次恶意呼叫。

　　通过“呼死你”进行违法犯罪

　　经查，两个团伙均分为“线上+线下”两个部分，“线上”人员负责开发维护“呼死你”网页平台、手机App及PC端软件，通过中介代理贩卖“呼死你”服务非法谋取暴利，“线下”人员通过使用“呼死你”平台实施打击报复、敲诈勒索、强买强卖、非法追债等违法犯罪。

　　在查清团伙组织架构和锁定相关犯罪证据后，5月30日至6月5日，省公安厅组织广州、深圳、珠海、汕头、佛山、韶关、惠州、东莞、中山、江门、湛江、茂名、潮州、揭阳、云浮15个地市公安机关在四川、河南、广东等多个省市同步开展“安网2号”专案集中收网行动，成功打掉上述两个犯罪团伙，彻底摧毁该黑灰产业链条，实现标本兼治、源头治理、一打到底的既定目标。

　　警方提醒广大群众，一旦发现电话被“呼死”，应及时报警。或者联系电信运营商客服启用“应急通讯保障”服务，下载相关安全软件助手屏蔽骚扰电话短信。

　　敲诈勒索非法追债

　　短信轰炸“呼死你”

　　今年3月广州市公安局白云分局接到的一则报案中，受害人陈某称其电话从3月11日开始多次被陌生号码恶意呼叫。期间陈某收到陌生短信，称如果不转账500元就继续“呼死手机”。

　　省公安厅网警总队侦查发现，该案与一个名为“疯狂云呼”的“呼死你”平台有关，以贺某国为首的犯罪团伙开发“疯狂云呼”滋扰平台，不法分子在网上购买软件后，使用该软件对被害人号码非法进行连续呼叫，造成被害人无法正常接听电话，以达到敲诈勒索、非法追债、打击报复、强买强卖等目的。

　　今年4月，省公安厅网警总队向深圳通报，网上发现一个实施高频率短信轰炸的名为“呕死他”的“呼死你”平台，该平台对深圳等地大量手机用户进行恶意短信骚扰。

　　接报后，深圳市公安局立即成立网警支队、南山分局联合专案组开展侦查。经缜密侦查发现，以雷某为首的犯罪团伙开发“呕死他”滋扰平台后，通过中介代理贩卖“呼死你”服务非法谋取暴利。不法分子购买服务后，通过使用该平台实施打击报复、敲诈勒索、强买强卖、非法追债等违法犯罪。

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