特斯拉每11个人有一人下岗 员工称公司做法匪夷所思

特斯拉 大规模裁员 大规模裁员

本报记者 龚梦泽

6月12日，特斯拉CEO埃隆·马斯克在内部信中表示，特斯拉将要裁掉9%的员工，相当于每11个人就有一人下岗，裁员规模约在4000人左右。被裁去的员工大多数涉及固定薪酬职位，不包括任何与生产相关的职位。马斯克称，此次的裁员将不会对产能产生影响。

“我们通过评估每一个职位的重要性，以及该职位员工的工作效率、技艺水平和可代替性来做出是否裁员的决定。特斯拉在持续推进扁平化的管理结构，以提高效率。”马斯克表示，每一个离开的员工都将根据个人服务年限获取相应的现金补偿和股票。

事实上，4000人的裁员规模尽管难登鳌头，然而像特斯拉这样一次性裁撤9%全球员工确实尚无先例，其他国际大型车企大规模裁员往往都是分批展开。

对此，马斯克用大量笔墨阐述了裁员的必要性。“自特斯拉成立15年以来，从未获得年度盈利。盈利不是我们裁员主要因素，但是特斯拉必须节省成本，让自己赚钱。”马斯克在裁员邮件中称。

特斯拉首现大规模裁员

主要针对固定工资员工

马斯克表示，随着特斯进行“重组”来降低成本，特斯拉要裁掉9%左右的正式员工，但他坚持认为此举不会影响其达成Model 3的生产目标。

自2003年创立以来，特斯拉尚未盈利，在这一场“可理解的组织架构调整”后，马斯克称“特斯拉在过去几年迅速发展，这导致了一些工作职能的重复。作为重组的一部分，以及降低成本并实现盈利的必要性，我们做出了让公司中约9%的同事离开的艰难决定。这些削减几乎完全是由我们的正式员工所承受，并没有生产人员包括在内。”

记者注意到，最近几个月，由于工厂生产问题，特斯拉未能达成与Model 3相关的一系列生产目标。数据显示，2018年一季度特斯拉净亏损额高达7.85亿美元，刷新了公司有史以来最大的单季亏损额。第一季度末，特斯拉的现金余额为26.7亿美元；而去年年底，特斯拉的现金余额为33.7亿美元。这意味着，特斯拉在今年第一季度的账面现金净流出高达7亿美元。

马斯克表示，盈利从来不是特斯拉的动机所在“驱动我们的是加速世界向可持续清洁能源过渡的使命，但除非最终证明我们能够持续盈利，否则我们永远无法完成这一使命。盈利不是驱动我们裁员的因素，但是特斯拉必须节省成本，让自己赚钱。”

他补充道，受影响的员工将在本周得到通知，特斯拉还将延续其扁平化管理结构，认为这样能够“更好地沟通，消除官僚作风，加快行动”。他补充说，解雇员工将获得“一大笔”薪酬以及特斯拉股票。

但无论如何，大比例裁员都是一项“艰难的工作”。马斯克表示：“在汽车这个地球上最艰难和竞争最激烈的的行业中，特斯拉目前尽管规模仍小，但已经在可持续发展电力运输以及新能源储存方面发挥了重要作用，接下来能生存下去就是一种胜利。”

记者统计，截至2017年末，特斯拉共拥有约37500名员工，到2018年初，员工总数一跃增值45500人。按此估算，意味着这一轮裁员风波中将裁撤约4000个工作岗位。

事实上，4000人的裁员规模虽然难登鳌头，然而像特斯拉这样一次性裁撤9%全球员工尚未有先例，其他车企裁员达到10%左右往往都是分批展开。

资料显示，身为美国最大的工业垄断组织和世界级跨国企业之一的福特汽车2008年陆续裁员9000人。而后的2017年有1400名福特员工接受一次性自愿离职补偿方案；2011年，标致雪铁龙曾宣布在法国裁员6000人；2018年，标致雪铁龙按照新劳动法安排1300名员工“主动辞职”。

新一轮裁员或到来

员工称公司做法“匪夷所思”

资料显示，此次裁员并非特斯首次大规模的人事调整了。去年10月份，特斯拉就在全球范围内开展了一次人事的重大调整，在特斯拉总部发起评估计划之后，已有数百名特斯拉员工陆续接到“开除通知”。

有知情人士透露，特斯拉全球服务和客户体验副总裁卡里姆·波斯塔也已从公司离职。截至发稿前，特斯拉和波斯塔方面仍未作出回应。据记者了解，波斯塔是2016年从赛门铁克跳槽到特斯拉的。他在担任赛门铁克服务负责人之前曾经长期效力于通用电气和Morpho Detection的服务团队。

值得一提的是，6月5日，特斯拉刚在年度股东大会上宣布，公司将在上海建设首个海外工厂“无畏舰”（Dreadnought）。而在更早之前，特斯拉在中国多个城市密集发布了与工程技术相关的大量招聘岗位。有业内人士表示，特斯拉此次裁员或也与其即将“登陆”中国市场有关，公司希望能够以最轻盈的姿态迎接这项重要的战略计划。

此外，最新消息显示，有特斯拉被解雇员工近日表示，将会有更多的员工被裁。该名前雇员表示，“这只是第一场裁员风波，远不会是最后一次。”其认为，特斯拉的业务规模不需要那么多员工。

该名前雇员还透露，其于1月份开始在特斯拉工作，她在职期间必须通过晚上和周末加班来完成任务量，同时还要处理不断变化的佣金结构。“老实说，自从我在这家公司工作以来，一切简直像一场灾难。”

与此通知，更多被裁员工陆续涌现并向媒体发声。“自己事前并未收到任何会议通知。此前两周时间内，他每周工作六天，每天工作十个小时。”有前特斯拉员工表示，他从2015年开始在特斯拉工作，任职期间，他的团队在被告知要提高交付速度的同时，不得不将车辆交付量提高六倍。

此外，公司除了提高要求，还缩减了他的团队规模。他说，“公司人手如此紧缺，却依旧辞退9%的员工，这让我很吃惊。” 第三名爆料员工是一名工程师，其目前仍在特斯拉工作。他表示：“我的经理在6月12日并未出席相关会议，我才发现他被解雇了。我认为他不该被解雇， 公司的做法令人匪夷所思。”