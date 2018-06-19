B站股权纷争持续发酵 原控股子公司高管遭起诉

本报记者 谢诚 见习记者 施露

高管高楠楠职务侵占的案子还未在上海开庭审理，B站就在中国香港地区将取保候审的高管诉讼至法院。

近日，高楠楠向《证券日报》记者提交了一份B站在中国香港地区对其提起诉讼的函件。

函件显示，B站已经在中国香港地区起诉高南楠楠，事由为150万股股权归属问题。此前，身陷多事之秋的B站，曾遭到爱奇艺起诉，主要因 B站擅播《中国有嘻哈》。

股权之争继续发酵

此前，《证券日报》曾报道了B站和高楠楠之间的股权争议，而后，B站针对高楠楠在网络上的一些言论进行了回应。

B站在公开回应中称，2015年，前B站游戏运营负责人高楠楠，通过隐瞒亲属关系、注册关联公司等方式，伙同丈夫及亲属在外开办公司进行利益输送。此外，她还利用自己控制的公司，截留b站的收入，总涉案金额180余万元。高楠楠的行为已经触犯法律，涉嫌职务犯罪。

“在高楠楠离开公司之后，她开始在公司内部和媒体四处散布谣言，损害公司声誉。因此，在2016年7月份公司不得不拿起法律武器，向司法机关报案，让此事得到法律的公正裁决。高楠楠涉嫌贪腐案于2017年11月份完成侦查，上海浦东检察院已正式向浦东法院提起公诉，案件将于近期开庭审理。目前，高楠楠处于取保候审阶段。”B站在对外回复中称。

不过，高楠楠的律师对《证券日报》记者称：“B站报案称高楠楠职务犯罪，但事实是高楠楠并未进行利益输送，那些资金原本就是高楠楠为了给公司运作相关业务而进行的，且在此期间高楠楠个人及亲属并未拿走B站的一分钱进入个人账户。”

有意思的是，B站所称的涉案金额约180万元，相对于估值近1亿元人民币的股权而言，不到2%。

“我要是真的在乎这180万元，当初就不会把那个150万股（折价约1亿人民币）的股权转让书还给陈睿，并不再追究此事。”高楠楠对《证券日报》记者称。

“在我承诺不追究股权的事获得自由之后，曾经有一段时间有一些投资人想拉着我继续做二次元游戏，都已经谈好即将到位了，但就在这个时候陈睿报案来抓我，我想可能是我的商业行为可能会危及他以及B站的利益，才招来如此结果。”高楠楠补充。

来自中国香港地区的诉讼

5月底，在高楠楠于网络上公布自己的“惨状”，并向相关部门申诉自己的遭遇之时，B站对外称高楠楠又开始在网络上散播不实言论，诋毁B站，对其犯罪行为和案件真实情况只字不提，企图混淆视听，影响司法公正。

6月上旬，高楠楠收到了B站在中国香港地区将其起诉的相关文件。

根据诉讼文件，B站申请仲裁零对价赎回承诺给高楠楠的限制性股票合理，以及仲裁庭认为的合理赔偿。

值得注意的是，上述股权转让的时间是2014年9月份，当前B站去中国香港地区起诉距离股权转让已经过了4年。

如果此次中国香港地区的仲裁认为B站0元购买高楠楠公司的股权合理，那么便意味着，B站一分钱不花，可以获得当前占其营收80%左右的业务。

“我当时把公司卖给陈睿的时候，一个是因为他是金山软件的老同事，所以没顾及那么多条条框框，主要是过于信任他的人品，当时为了完成业绩对赌签了许多业务合同，这些业务足够支撑起公司游戏业务未来的发展，未来即便没有我的存在，也不影响这些业务的发展，公司依然可以继续赚钱，这可能是B站让我出局的根本原因。”高楠楠对《证券日报》记者分析。

《证券日报》记者就B站为何要在中国香港地区起诉高楠楠等事宜发送采访提纲，B站公关部人士称，目前不方便对外回应。

“按照程序来说，高楠楠目前还是取保候审的状态，并不适合去中国香港地区应诉。如果要应诉，必须事前取得取保候审的机关许可方可。”高楠楠辩证律师告诉《证券日报》记者。