京东定增获得谷歌5.5亿美元入股 称与CDR计划无关

■本报记者 贺 骏

正在如火如荼忙着618年中购物节的京东集团，在销售额等多个数据再创历史新高的同时，又爆出了资本市场上的重大利好。

6月18日，京东集团和谷歌宣布，京东将向谷歌定向增发27106948股新京东A类普通股，价格为每股20.29美元，折合为每ADS（美国存托股票）40.58美元，该价格为京东前10个交易日的交易量加权平均价格，总计融资约5.5亿美元。

交易完成后，谷歌持有京东股份的比例为0.93%。据记者了解，这些股份的锁定期为一年，谷歌也没有进入京东集团董事会。谷歌方面称，目前还没有继续增加相应股份的计划。

值得一提的是，包括京东、阿里、百度、网易等在内的知名中概股公司，都是目前正加速推进的CDR的标的概念股。此番股权变动，对于CDR是否会有影响呢？

对此，京东方面表示，与谷歌的合作聚焦在为新兴市场提供更好的零售解决方案，这和未来任何潜在的京东在国内发行上市计划没有任何关系。

尽管此番引入的谷歌只是股权上的小股东，但对京东的业务走向国际却是大大的背书。

除了资本上的联姻之外，双方还表示，将探索合作开发零售解决方案，在包括东南亚、美国和欧洲在内的全球多个地区提供有价值、个性化、流畅便捷的购物体验。京东将通过Google Shopping（谷歌购物）为全球多个地区消费者提供高品质商品。

而在业界看来，除了商品之外，京东其它的优势也都可以扩展到海外，包括供应链管理、采购和物流等。“‘京东+谷歌’，一个是完备的供应链服务能力，一个是技术能力和数亿遍布全球用户，这种联姻有助于实现线上线下的贯通，也是京东所提倡的‘无界零售’在全球范围内的一次重要落地实践”，电子商务研究中心主任曹磊指出。

对于此次合作，双方都给予了厚望。京东集团首席战略官廖建文表示：“与谷歌的合作开启了广阔的创新空间，使我们可以为全球消费者打造优质消费体验。这是全球零售现代化进程的重要一步。在京东迎来618全球年中购物节高潮之际，这次合作让我们掀开一个新的篇章。”

Google首席商务官Philipp Schindler表示：“我们非常高兴与京东合作，共同探索为全球零售生态提供下一代解决方案，为消费者提供有价值、个性化、流畅便捷的购物体验，让消费者能够随时随地以他们想要的方式进行购物。”

京东集团董事长刘强东在当日发表的致员工的信中表示：“未来我们将与谷歌一起围绕零售创新展开全方位的深度合作，共同开拓国际零售市场。这个合作也将正式标志着我们国际化战略的全面启航。未来，腾讯、沃尔玛、谷歌等战略投资者将与京东一起形成‘无界零售’的生态联盟，并肩服务全球的消费者和品牌商，把大量中国优质的品牌和商品带向全球市场。”

对此，有分析人士指出，在腾讯、沃尔玛和谷歌等巨头在京东身上实现了资本“汇聚”后，全球零售巨头和互联网巨头正进一步明确在中国和全球的“站队”。京东2017年年报显示，腾讯、刘强东、沃尔玛分列京东前三大股东，刘强东拥有79.5%的投票权。

“今后的十年，我们的供应链服务也将大力输出到全球市场，两年前我们以物流为载体开始了在东南亚地区的布局，今年通过与谷歌的合作，我们也将继续开拓欧美和其它市场，将中国模式反向拓展到海外，实现低成本、高效率的中国制造通全球、全球商品通中国”，刘强东表示，“做成全球供应链服务这件事情、成为一家真正的技术和创新驱动的国际化企业，是我们今后十年最大的梦想。”