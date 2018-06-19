新浪科技> 互联网 > 正文

京东定增获得谷歌5.5亿美元入股 称与CDR计划无关

京东定增获得谷歌5.5亿美元入股 称与CDR计划无关
2018年06月19日 03:05 证券日报
缩小字体 放大字体 收藏 微博 微信

　　■本报记者 贺 骏 

　　正在如火如荼忙着618年中购物节的京东集团，在销售额等多个数据再创历史新高的同时，又爆出了资本市场上的重大利好。

　　6月18日，京东集团和谷歌宣布，京东将向谷歌定向增发27106948股新京东A类普通股，价格为每股20.29美元，折合为每ADS（美国存托股票）40.58美元，该价格为京东前10个交易日的交易量加权平均价格，总计融资约5.5亿美元。

　　交易完成后，谷歌持有京东股份的比例为0.93%。据记者了解，这些股份的锁定期为一年，谷歌也没有进入京东集团董事会。谷歌方面称，目前还没有继续增加相应股份的计划。

　　值得一提的是，包括京东、阿里百度网易等在内的知名中概股公司，都是目前正加速推进的CDR的标的概念股。此番股权变动，对于CDR是否会有影响呢？

　　对此，京东方面表示，与谷歌的合作聚焦在为新兴市场提供更好的零售解决方案，这和未来任何潜在的京东在国内发行上市计划没有任何关系。

　　尽管此番引入的谷歌只是股权上的小股东，但对京东的业务走向国际却是大大的背书。

　　除了资本上的联姻之外，双方还表示，将探索合作开发零售解决方案，在包括东南亚、美国和欧洲在内的全球多个地区提供有价值、个性化、流畅便捷的购物体验。京东将通过Google Shopping（谷歌购物）为全球多个地区消费者提供高品质商品。

　　而在业界看来，除了商品之外，京东其它的优势也都可以扩展到海外，包括供应链管理、采购和物流等。“‘京东+谷歌’，一个是完备的供应链服务能力，一个是技术能力和数亿遍布全球用户，这种联姻有助于实现线上线下的贯通，也是京东所提倡的‘无界零售’在全球范围内的一次重要落地实践”，电子商务研究中心主任曹磊指出。

　　对于此次合作，双方都给予了厚望。京东集团首席战略官廖建文表示：“与谷歌的合作开启了广阔的创新空间，使我们可以为全球消费者打造优质消费体验。这是全球零售现代化进程的重要一步。在京东迎来618全球年中购物节高潮之际，这次合作让我们掀开一个新的篇章。”

　　Google首席商务官Philipp Schindler表示：“我们非常高兴与京东合作，共同探索为全球零售生态提供下一代解决方案，为消费者提供有价值、个性化、流畅便捷的购物体验，让消费者能够随时随地以他们想要的方式进行购物。”

　　京东集团董事长刘强东在当日发表的致员工的信中表示：“未来我们将与谷歌一起围绕零售创新展开全方位的深度合作，共同开拓国际零售市场。这个合作也将正式标志着我们国际化战略的全面启航。未来，腾讯沃尔玛、谷歌等战略投资者将与京东一起形成‘无界零售’的生态联盟，并肩服务全球的消费者和品牌商，把大量中国优质的品牌和商品带向全球市场。”

　　对此，有分析人士指出，在腾讯、沃尔玛和谷歌等巨头在京东身上实现了资本“汇聚”后，全球零售巨头和互联网巨头正进一步明确在中国和全球的“站队”。京东2017年年报显示，腾讯、刘强东、沃尔玛分列京东前三大股东，刘强东拥有79.5%的投票权。

　　“今后的十年，我们的供应链服务也将大力输出到全球市场，两年前我们以物流为载体开始了在东南亚地区的布局，今年通过与谷歌的合作，我们也将继续开拓欧美和其它市场，将中国模式反向拓展到海外，实现低成本、高效率的中国制造通全球、全球商品通中国”，刘强东表示，“做成全球供应链服务这件事情、成为一家真正的技术和创新驱动的国际化企业，是我们今后十年最大的梦想。”

京东谷歌定增CDR
我要反馈
新浪科技公众号
新浪科技公众号

“掌”握科技鲜闻 （微信搜索techsina或扫描左侧二维码关注）

创事记

阅读排行榜

评论排行榜

科学探索

苹果汇

众测

来电聊

专题

官方微博

新浪科技 新浪数码 新浪手机 科学探索 苹果汇 新浪众测

公众号

新浪科技

新浪科技为你带来最新鲜的科技资讯

苹果汇

苹果汇为你带来最新鲜的苹果产品新闻

新浪众测

新酷产品第一时间免费试玩

新浪探索

提供最新的科学家新闻，精彩的震撼图片

新浪科技意见反馈留言板

电话：400-690-0000 欢迎批评指正

新浪简介|广告服务|About Sina
联系我们|招聘信息|通行证注册
产品答疑|网站律师|SINA English

Copyright © 1996-2018 SINA Corporation

All Rights Reserved 新浪公司 版权所有