张近东跨界新能源汽车与北汽洽谈战略合作

张近东跨界新能源汽车

■本报记者 矫 月

据《证券日报》记者从苏宁处得知，6月17日，在南京，苏宁控股集团董事长张近东接待了北汽集团董事长徐和谊一行，双方就各自发展战略和需求进行了详细的交流，共同探讨新能源业态布局，推进双方业务合作。

有业内人士向《证券日报》记者表示，双方此次会面预示着苏宁跨界新能源汽车的前兆。

作为智慧零售的首倡者，张近东试图在不断的跨界中，将智慧零售深植人们衣食住行的各种场景中。

在此次苏宁与北汽集团的会面中，张近东表示，双方要以战略发展的眼光，在多领域开展全方位的深度战略合作，推动消费体验和出行体验的深度融合。“携手打造品质生活新方式，做蓝天保卫战、消费升级等国家战略的坚定执行者。”

张近东希望，双方要围绕品质生活的发展趋势，共同就新模式、新领域、新产品开展投资布局实现更长远、更前瞻的合作发展。

同时，徐和谊也表示，北汽集团深刻认识到，发展新能源汽车不能走传统老路，要实现发展思路从市场规模导向向科技创新导向的转化，更要让互联网基因成为传统行业再造变革的强劲力量。苏宁正是在传统行业与互联网等跨界融合中最成功且具创新思维的企业之一，双方完全可以共同致力于使新能源汽车出行深刻融入到人类生活的各个场景。

上述业内人士分析，北汽是业内公认的在新能源汽车领域最敢于吃螃蟹的人。用新的商业模式，为传统汽车产业植入互联网基因，为用户带来极致体验，苏宁与北汽走在一起，或许会给我们带来惊喜。