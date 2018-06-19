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12天就上会创A股史上多项第一？小米CDR或募资300亿

12天就上会创A股史上多项第一？小米CDR或募资300亿
2018年06月19日 00:39 每日经济新闻
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小米CDR或募资300亿小米CDR或募资300亿

　　每经记者 王海慜    每经编辑 谢 欣    

　　6月15日晚间，证监会发布消息称，小米发行中国存托凭证（CDR）将于今日召开的2018年第88次发行审核委员会工作会议中审核，6月19日也是端午假期后的第一个工作日。从首次递交CDR发行申请到上会，小米仅花了12天时间，而之前被认为是闪电上会的工业富联从首次递交IPO申请到上会总共花了35天。

　　如果小米在今日闯关成功，成为CDR发行第一股，那么将创下A股IPO史上多项先例，如公司股权结构上含表决权不一致的AB股、未拆除VIE架构、以CDR+港股的方式IPO等。

　　小米12天就闪电上会

　　6月15日晚间，证监会发布消息称，小米发行中国存托凭证（CDR）将于6月19日召开的2018年第88次发行审核委员会工作会议中审核。

　　在6月7日，小米首次递交了CDR发行申请，这就意味着，从首次递交CDR发行申请到正式上会，小米总共只经历了12天，而之前被市场认为是闪电上会的工业富联从首次递交IPO申请到上会总共花了35天。

　　据Wind资讯统计，在目前排队的近280家拟IPO企业中，只有4家企业首次公告招股说明书的时间是在今年，在2012年~2017年间首次公告招股说明书的企业多达274家，更有3家企业的首次公告招股说明书是在2012年之前。

　　在6月14日，发审委就小米的首发申请给出反馈意见，一共罗列了多达84个提问，字数超2万字，从各个环节对小米此次发行CDR进行了严格问询。

　　从证监会和沪深交易所最近发布的一系列针对创新企业发行股票、CDR的相关细则看，强化了对创新企业的减持约束，对实际控制人、董监高等加强监管，在公司实现盈利前不得进行减持。此外，政策还强化了创新企业的信息披露和风险提示。

　　或将创A股史上多项第一

　　如果在今日顺利过会，那么小米将创下A股IPO史上的多项先例，如公司股权结构上含表决权不一致的AB股、未拆除VIE架构、以CDR+港股的方式IPO等。

　　如果过会，小米CDR的融资规模会有多少呢？

　　6月14日，证监会披露了小米CDR招股书的更新版本，小米此次CDR的发行规模对应的基础股份占CDR和港股发行后总股本的比例不低于7%，且本次发行CDR所对应的基础股份占CDR和港股发行总规模比例不低于50%。

　　根据这7%和50%的比例来测算，目前多家卖方机构分析认为，小米此次发行CDR的规模将达300亿元人民币。在A股历史上，这一首发融资规模将进入前10位，并有望超过国泰君安，成为2011年以来A股募资规模最大的IPO。

　　《每日经济新闻》记者注意到，目前一些券商机构对小米的上市已经做好了准备。新财富分析师集中的国泰君安、广发证券、天风证券都已经发布了专题研究报告，涉及独特的“小米模式”、小米产业链等。

　　某券商家电首席分析师向《每日经济新闻》记者表示，与以往BATJ对行业的颠覆一样，小米未来在某些行业也将扮演同样的角色，其可以占领的白板市场还有不少。

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