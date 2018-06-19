美国Uber因侵犯隐私20年内将受监督

美国Uber

本文来自北京商报

有消息称，近日，Uber和美国政府达成和解协议，美政府要求Uber采取一系列整改措施，另外在未来20年内，需有第三方对Uber的软件和相关行为进行监督。

据外媒报道，美国政府联邦贸易委员会（FTC）因Uber随意采集消费者和专车司机的个人隐私数据，并没有做好保护措施对其展开调查。双方就此作出和解。

FTC指控称，Uber没有对下属员工的行为进行监督，导致他们能够随意获取消费者和司机的隐私数据。并且Uber在两个方面误导了消费者：对于能够访问隐私数据的内部员工，在其监督机制方面进行了误导宣传；Uber宣称会采取措施保护这些数据，这也是一个误导行为。

根据和解协议，政府要求Uber公司解决现有全部产品和服务中的个人隐私风险，另外要确保个人隐私信息的保密工作。在未来180天以及20年之内（每隔两年），Uber必须接受第三方机构对于个人隐私和数据保护措施的审核和监督。

有消息称，Uber前CEO卡兰尼克被大股东告上法庭后，Uber全球运营高级副总裁瑞恩·格拉夫斯在发给员工的邮件中宣布离职。近日，外媒报道Uber开发者平台主管克里斯·萨布将会离职。