多部门禁网售彩票世界杯竞猜App上仍热卖

本文来自北京晨报

世界杯开赛以来，购买足球彩票成了不少球迷看比赛之余最热衷的一件事儿，尽管自2015年起财政部、民政部、国家体育总局就联合下发通知禁止了一切互联网彩票销售行为，但多款销售彩票的APP这几天登上App Store热门排行，记者亲验后发现，双色球、竞彩足球这样的福利彩票，均可顺利购买。软件协议称提供的是代售服务，但中国福利彩票中心表示一切网售包括APP销售彩票都被禁止，没有得到任何授权，发现有违规网站建议市民报警。

多部门三令五申禁网售

世界杯火热开赛，竞猜下注也是球迷的热门谈资。不过，为了规范市场、保障彩民资金安全，2015年1月15日，财政部、民政部、国家体育总局发布《关于开展擅自利用互联网销售彩票行为自查自纠工作有关问题的通知》，要求各地彩票中心对擅自进行互联网销售彩票进行自查自纠，并对民政部、财政部汇报。2016年4月，财政部、公安部、工商总局、民政局、体育总局又发出通知，重申了“禁令”要求，要严厉查处网络公司等单位和个人擅自利用互联网销售彩票行为。

购彩APP仍上下载热榜

但是，本届世界杯开幕后，朋友圈不少球迷还是晒出了购买了足球彩票的截图。在App Store热门搜索榜中，7款应用里有4款可以购彩。记者从一款名叫“人人中彩票”的应用中购买了世界杯竞猜彩票和双色球。付款成功后订单状态显示“正在为您联系空闲投注站”，不到1分钟后，页面显示“投注站已完成出票”。但记者联系应用客服询问哪里可以看到实体票面，对方并没有回应，只发来上述订单状态页面让记者自行查询是否出票成功。

人人中彩票APP在用户协议中称，用户平台购票属于“委托投注”，“平台作为第三方服务平台，仅在用户授权范围内协助用户提供给相应的彩票服务，并非从事互联网彩票销售工作。”在其他几个同款应用中记者看到类似申明，均表示自己只是受委托代买而非售卖。有客服告诉记者，用户下单后他们也是联络合伙的投注站线下购买，因此“不属于网售”。

不过，记者走访和致电了多家海淀区中关村地区和昌平区回龙观地区的彩票投注站，对方均称只能“来店里买”，否认与网络平台进行合作。

福彩中心：未授权任何平台

昨天记者致电中国福利彩票中心，工作人员表示中心从未授权任何一家网站或机构通过互联网售卖彩票，任何APP售卖彩票属于违规行为，建议用户不要轻信，同时应将平台行为反映给当地工商和公安部门。此外，北京福利彩票中心工作人员也表示，当前北京各彩票投注站均不允许与别的公司和个人合作以其他方式售卖彩票。

北京晨报现场新闻 记者 张静姝