5万元帮你报高考志愿 天价咨询费暗藏“大数据”骗局

高考过后，考生和家长又围绕着志愿填报忙碌起来。面对那么多学校和专业，如何选择让很多考生和家长犯了难，这也让帮助考生填报志愿的辅导市场渐渐火了起来，“大数据预测录取概率”、“专家一对一咨询”等填报服务五花八门，要价数千到数万。

近日，重案组37号通过市场调查发现，很多机构商家宣传大数据来自教育部、考试院，但被相关部门否认。一些普通高中老师和大学招生老师，也被包装成“资深”、“顶级”专家，咨询一次标价数千到数万元。

21世纪教育研究院副院长熊丙奇认为，专家的指导是专家的视角，不能替代学生自己的意愿，学生需要结合自己的实力和兴趣进行选择，“志愿填报可以有专家的咨询、家长的参谋，但最终是学生自己的志愿。”

在一家高考志愿填报辅导机构官网，“名师一对一指导”标价5800到50000元。

焦点1 “大数据”能预测录取概率？

在高考前，很多机构就开始宣传自己的高考志愿填报服务，一些机构以举办免费讲座的形式，向家长和考生推广咨询收费服务。

6月14日，记者加入一个约100人的2018高考志愿填报交流群，群内一位刘姓老师对考生和家长进行高考志愿填报答疑，还不定期地举行线上讲座。

记者在群内咨询得知，刘老师来自佛山一家高考志愿填报机构。“免费讲的是一些填报志愿的技巧，但单凭技巧去填报志愿是不科学的，关于如何选择专业的问题，需要进行一对一指导，这是需要花钱的服务。”该机构客服人员表示。

一对一指导的内容包括政策解读、职业规划、填报指南等，低配版收费是1980元/3小时，高配版收费是2350元/4小时。客服人员称，公司平时做职业生涯规划，在此基础上做高考志愿填报服务。

这家高考志愿填报机构的客服人员还称，他们有一个自己研发的录取公式，只需把今年和往年的高校招生计划数、考生成绩、排名等多个数据填入公式，即可估算出各院校专业的录取概率。

重案组37号在电商平台检索，发现多家大数据测算录取概率的卖家。记者体验了一个名为“中国高招网智能卡”的系统，付款后卖家发来网址、用户名和密码。登录后，记者在系统内输入任意分数和排名，可以查询2013年至2017年的录取情况。

“中国高招网智能卡”的卖家告诉记者，“我们的测算系统把考生今年的成绩和排名换算成往年的成绩和排名，再参考往年的分数线预测能被哪些院校录取。”

“所谓预测的录取概率不可能百分百准确，考生和家长最多只能以此为参考”，湖南一所高校的招生老师称，“录取分数线是由高校的招生计划和当地考生的志愿填报情况共同决定的，有很大不确定因素，因此分数线可能出现‘大小年’的情况。”

对于目前“大数据测算方法”，一家高考志愿填报线上辅导机构的工作人员表示，其实只能在分数出来后根据“大数据”给出一个大概的范围，但在分数线擦边、刚超重本、二本线等多种情况下，预测就不重要了。

焦点2 预测数据来源于教育部、考试院？

6月18日，记者在一家头像为教育部logo、名为中国高考志愿填报的淘宝网店看到，商家主打商品名为“2018高考志愿一卡通”，声称其数据是教育部的。

据网页商品介绍，志愿一卡通包含教育部5年来各大院校录取数据、各大院校介绍及特色、各个专业简析等，考生可按专业、院校、排名等得出报考方案。客服人员在电话中表示，后台有10年的教育部报考数据可供参考。

除了教育部，也有机构声称数据来源于考试院。计桥升学规划研究院的客服人员表示，可以根据考试院提供的数据，预测考生今年的录取情况，“学校分数线的预测，都由考试院给我们提供的数据，考试院的数据都是相当准确的。”

一家高考志愿填报辅导淘宝网店自称教育部数据，但遭相关部门否认。

“说数据来源于考试院、教育部，都是不可能的”，北京一家知名高考志愿辅导机构的负责人称，业内所有机构的数据来源都是公开数据，高校网站、媒体每年都会公布一些录取信息，还有一些其他公开渠道，机构就通过大数据技术把数据收集起来。

大数据有局限性，很难保证数据的全面完整，该负责人表示，“有些高校的数据，我们掌握得也不全，只能找同类的学校去预测。”

对于商家大数据由教育部、考试院提供的说法，记者联系多个省份教育考试院，均予以否认。

北京市教育考试院工作人员称，“这些数据我们就提供给考生，从来不跟（机构）这些合作，也不会提供数据给他们。”江苏省教育考试院工作人员称，“我们没有和任何一家这样的机构合作过，或者提供信息给他们。”

焦点3 标价上万的“顶级专家”靠谱吗？

在很多志愿填报辅导机构，咨询专家分为“资深”、“顶级”等，重案组37号咨询发现，这些专家一对一高考志愿辅导的收费不菲，标价从几千到几万不等。

一家名为云志愿的高考志愿填报辅导网站，至尊会员（专家一对一填志愿）标价5800到50000元。云志愿客服告诉记者，专家一对一的价格实际没有网站上标得那么高，专家分为资深专家、顶级专家、云志愿核心团队三类，价格从2800元到9800元。“和专家面谈需要预约，一般为一次。”云志愿的客服称。

据该客服介绍，资深专家指的是1-3年报考经验高中老师或3年以上报考经验社会精英老师；顶级专家是高校招生办老师或5年以上报考经验的社会精英老师；云志愿核心团队则是行业专家。

高中老师、高校招生老师被辅导机构介绍为资深专家和顶级专家。

云志愿客服称，请高校招办老师指导填志愿，需要“走关系”。“我们因为行业的原因，有认识一批关系好的招办老师，以您是我们亲戚的小孩的名义去请老师帮忙服务。但是需要您帮忙保密，因为老师都是义务帮忙的。”

计桥升学规划研究院的客服则表示，一对一辅导的价格比较高，不同咨询师的价格不同。其名下一位师范类院校毕业、教育学硕士背景、长期从事高考志愿填报和咨询工作的高老师，收费达39800元；另一名高级咨询师米老师收费则是8800元。

一所高校的招生老师称，录取分数线是由报考人数和高校招生计划来决定的，虽然高校在每个省份的招生计划是先确认的，但志愿填报人数并不确定，所以专家也无法准确预测高校录取分数线。

业内人士认为，“高考志愿填报出现天价服务，有些是出于炒作目的，用贵来标榜自己的地位，也有人曝光度高，觉得自己是名人，聊半个小时能收几万块。”

对于咨询师的资质，该业内人士称，“目前行业内没有统一的资质认证，有很多公司的咨询师都是兼职的，全职的就一个老板。”

专家说法：考生要结合实力和兴趣填报志愿

21世纪教育研究院副院长熊丙奇认，对往年的数据进行收集和整理，是有一定价值的。但目前高考志愿填报辅导行业还不是特别规范，也有虚假宣传的情况存在，考生和家长需要对高考录取的规则、志愿填报的常识要有所了解。

“只有投档结束之后，才会知道录取分数”，熊丙奇说，“有些专家会说，在填志愿的时候就知道这个学校的录取分数是多少，这显然是错误的。专家可以告诉家长和考生的，只是根据往年录取分数和平行志愿录取规则，如何组合填报志愿会有更高的录取几率。”

熊丙奇还强调，志愿填报可以有专家的咨询，家长的参谋，但最终是学生自己的志愿。学生需要结合自己的实力和兴趣进行选择，数据、专家认为好的，不一定是适合学生的。

新京报记者 陈奕凯

编辑甘浩 李骁晋 校对 陆爱英