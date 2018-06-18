张朝阳端午清江游水10公里，互联网运动最强大佬

6月18日，端午节当天，湖北宜昌市清江画廊风景区。在这里，搜狐董事局主席兼首席执行官张朝阳用游泳的方式庆祝了一个特别的端午节。游完10公里全程，张朝阳实际游程超过12公里，全程用时6小时41分钟。

清江画廊风景区位于湖北省宜昌市的长阳土家族自治县境内，这里夏季气候比较舒适，水温21~23度。山青水秀、风光满眼，青山绿如缎带，江水蓝如宝石。成功横渡英吉利海峡的中国铁人、世界横渡王张健也曾多次在这里率队畅游。

张朝阳畅游中

18日当天的游泳挑战，就在这一步一景、一里一画的清江上。此次挑战，张朝阳的游泳路线正是张健曾游过的。张朝阳更表示，“未来的目标是英吉利海峡”。

张朝阳风中逐浪 全程突破10公里

上午9点，张朝阳抵达清江画廊码头，换好专业游泳装备，登船前往起始点橘子溪码头。在船上他兴致勃勃的观赏青山绿水的美景，在千帆直播的镜头面前，张朝阳表情轻松，频频与网友打招呼。

与网友互动

天气预报当天有中到大雨，但实际天气晴朗，张朝阳也心情不错，跟网友聊天气的同时，还聊到屈原。9点55分，经过短暂热身后，张朝阳从岸边纵身入水，挑战正式开始。

入水

在兴城市觉华岛挑战过海上马拉松的张朝阳，经验比较丰富。在游水时主要采用蛙泳游法，间歇自由泳和仰泳，全程节奏控制的非常好，尤其在游程后半段，他不断交替泳姿以保存体能。

被水浸泡的手指

在江水中畅游很有挑战性，水域环境和水流变化都与其它场景不同。要克服风浪、水流、长时间浸泡江水等诸多难题，对体能、意志力的要求非常之高。为此，张朝阳也进行了密集的前期训练，从体能、营养、康复等方面全面准备。

湖北清江画廊旅游开发有限公司董事长熊虎说，“张主席这次畅游的区域，是整个清江流域风景最美、水最清、水质最好的一段”。

在游程之中，张朝阳一边欣赏风景一边游，十分享受。他更几度和游船上的游客挥手问候，还大声祝福“端午节快乐”，招来一片呐喊叫好。直播间观看张朝阳游泳的网友也纷纷评论鼓励，“核动力级别的体能”、“太厉害了”。

张朝阳向游船挥手

经过6小时41分钟，张朝阳成功游至终点清江画廊码头，实际游程超过12公里，顺利完成10公里挑战。

上岸

继去年5月横渡兴城海峡以来，张朝阳再度完成了这样一次个人游泳生涯的挑战。实际上，几度获得成功离不开他对于运动的热爱，多年以来，他一直坚持运动，保持着出色的身体素质和意志。尤其近几年，他坚持5公里日常跑步，采用最后一公里加速冲刺的“4+1”跑法，有针对性的提升耐力、爆发力。

“首先是要防止腿抽筋，水有点凉，老待在水里容易打喷嚏。虽然比较累，但是感觉很好”，游完之后，张朝阳精神奕奕地表示，“因为爱好登雪山、跑步，我的腿部力量比较强，蛙泳主要靠腿部力量，所以在这方面比较有优势。”

互联网最强运动“超人”实际行动践行诺言

作为中国互联网先锋人物，张朝阳本身也是体育运动的爱好者、倡导者。多年以来，除了率领搜狐在产品上一次次应对时代挑战不断创新，张朝阳也一直在挑战身体的极限，从早期的登山，再到马拉松、横渡海峡，直到现在畅游清江，也得了个“张超人”的名号。

2003年5月5日，借着纪念人类成功登顶珠峰50周年的契机，张朝阳登上了珠峰海拔6666米的高度，同年10月，他登顶海拔5396米的云南哈巴雪山。2008年10月，他又率领搜狐登山队成功登顶海拔6330米的唐拉昂曲峰。

完成登山的诸多挑战之后，从2015年4月7日开始，张朝阳在公众平台宣称开始“严肃认真的跑步”。52天之后，他就突破了42公里，完成人生的第一个马拉松。随后，在各种马拉松、越野跑活动中，都能见到张朝阳的身影。

而且他还将自己的这个爱好与公司业务结合起来，邀请众多娱乐明星成为他的“跑友”一起跑步，成为一项好玩的活动——“搜狐新闻马拉松”。他们从北京的奥林匹克森林公园，跑到长白山、玉龙雪山，跑到青海湖，跑到日月潭、北海道。在今年1月举行的第九季“搜狐新闻马拉松”，张朝阳与两岸四地明星艺人更是跑到澳门，在海边又完成了一个漂亮的20公里成绩。

游泳也是他运动生涯的一大爱好。在去年，携手张健完成海上马拉松挑战赛之后，他又一次挑战自身极限。来到清江江水之中，以实际行动践行“战胜自我”的精神。

张朝阳可以说是互联网大佬中最强的运动达人，也是个时刻不忘工作和业务的狂人，游泳也不忘通过自家的千帆直播与网友互动，保持时刻拼搏的精神。

张朝阳此前自曝每天只睡4个小时，雷打不动坚持英文直播，坚持跑步，坚持游泳，坚持深入一线发展公司业务。他正用实际行动践行自己的诺言，意气风发准备把搜狐一步步带回互联网舞台中心。