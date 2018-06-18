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天价估值哪来的？我们问了8个创业者和投资人

天价估值哪来的？我们问了8个创业者和投资人
2018年06月18日 20:41 新浪科技综合
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　　本文为寻找中国创客（ID：xjbmaker）原创

　　统筹 / 张姝欣

　　编辑 / 苏琦

　　六月，蚂蚁金服、小米、依图科技等独角兽企业接连被曝出融资消息，短短两三个月内，密集涌入的资本已逾千亿。

　　随着资本涌入，这些企业的估值也水涨船高。不少业界人士为其过高的估值担忧，认为会造成市场泡沫化，使投资者面临风险和亏损。

图 / 视觉中国图 / 视觉中国

　　

　　本期创客小酒馆，我们与8位投资人、创业者以及业界专家聊了聊，如何为你的（或你关注的）企业估值、目前互联网创业企业是否普遍估值过高，以及会带来哪些多米诺效应？

　　高天垚 | 联想之星投资董事：估值应该是理性考量，但市场永远非理性

　　估值说到底是商业市场行为，也就是一个愿打一个愿挨。估值喊得再高，只要有人愿意买，它也是成立的。

　　专业的投资机构都有专业的估值分析和考量。一级市场分早期、中期、PE阶段，不同阶段的项目也有不同的估值方法，但核心都是基于估值的参考。项目到最后，都希望能够上市，在公开市场上交易。对公开市场的定价，不同市场又有一套不同的定价准则，比如A股，更多是以利润为主要参考。这些方法反过来指导着非公开市场对估值的评判。

　　当然，以上是对估值的理性考量，但市场永远是非理性的，所谓的风口估值就会更高，比如最近的AI、无人驾驶。这些行业贵，内在逻辑是由它的稀缺性决定的。说到底还是一个供需关系，想投的人太多，就导致了价格水涨船高。估值过高的消极影响也很明显，就是泡沫。例如企业在早期轮次溢价拿了很多钱，但他之后能不能一轮一轮的继续支撑下去？

　　估值是比较敏感的商业信息，尤其是一些早期项目，作为投资人不太合适评论个别项目。可以说个已经做大的例子，小米刚出来的时候，估值是十亿美金，当时不少人也觉得贵，因为那时只做了个软件。但是现在，小米的发展有目共睹，据公开消息说，估值有可能达到750亿美金。所以说，对创业公司的价值判断还是要看长远，当然能成功的也是极少数。

　　我们早期投资人更多是依靠经验和商业谈判给出估值，每个项目都不一样。作为首轮融资，创业者需要想清楚的是，需要多少钱可以将业务发展到下一个里程碑，而不是估值本身。作为首轮投资人，我们会判断一个合理的股权比例，一般在10%-30%，这样就会有一个相对合理的估值结果。（记者 闫丽娇）

　　某投资机构投资人：曾经历将项目估值“从美元砍成人民币”

　　投资人肯定会将资金投入到他们认为更有爆发力和希望的行业，像AI领域。当大家对一个行业的前景、未来的市场需求的判断出现集体性乐观时，这个行业的估值目前就比较高。

　　所以，估值是由基于市场需求的博弈交易决定的，从一些回报周期长的项目来看，有可能现在看来估值高，但从项目的回报来看，估值根本不算高。很多时候投资和铺赛道就是用小概率事件（投资的项目前景好）去博大收益（项目收益高）的事情。

　　好的投资人肯定能用便宜的价格选择好的项目，用更少的钱拿到更多的股权，使得以后项目盈利时获利更多。我一般都会用两种方式跟创始人砍价：第一个就是客观的判断，项目处于什么阶段，是否需要融资，创业者对项目的期待值是不是过高；第二是用投资机构的资源或者帮助项目背书来换取优惠，一般都是一线的投资机构有优势，就算项目估值砍不下来，也可以劝创始人少要一点，一起将项目做大。

　　我经历过一个硅谷的科技项目，直接将估值和融资金额从美元砍成人民币：原来项目估值是1000万美金，最后确定在1000万人民币。不能说创始人是故意抬高估值欺骗我们，只是他对自己的项目期望太高。这时候投资人如果想要投资，就要考虑到对创业者心态的影响和项目的承受能力，不能过分砍价。

　　所以投资人和创始人确定估值的过程最后要达到一种动态平衡，哪一方都不能过分。（记者 张姝欣）

　　徐东来 | 猎鹰创投副合伙人：早期项目就是“拍脑袋”，怎么拍却有讲究

　　我看的项目多是偏早期的，如果用大实话来说就是“拍脑袋”。但这个脑袋要怎么“拍”，还是有讲究的。

　　具体来说，先看项目融资的用途，投资人要知道团队拿这笔钱未来一年到一年半要做什么，比如渠道要做成什么样，市场占比要达到多少，跟竞品之间对比要如何？项目首先要给自己一个目标，这是第一步。

　　之后再根据团队要花多少钱，算出来一个大概的成本，这就是需要融资的钱。

　　然后就是项目要让多少比例，现在市场上主流的是10%-20%。将刚才计算出来的融资的钱除以让出的比例，得出来的数值就是项目的估值。

　　当然，有时候也会与同赛道的其他项目的估值情况作对比，但这种情况多存在于中后期的投资阶段。这种估值计算方法一般有两种，一是横向对比，二是纵向对比。比如有的同赛道已经有公司上市了，那么就看上市公司它在相似阶段的估值是多少；还有的是没有上市，那拿它最新一轮的融资估值来对比。

　　这两种方法我们都是用过的，但对于早期项目而言，也就是A轮以前，大多数还是看人，但看人没有一个衡量的标准。当我们假定这个人是OK的，逻辑是OK的，就得拍脑袋了。（记者 薛星星）

　　某投行人士：资方击鼓传花，最后一棒谁来接？

　　国内的人工智能项目普遍估值过高，中国有全球最贵的 AI 公司。

　　人工智能公司要想估值高，会讲故事是很重要的一点。堆学历、堆奖项、堆故事，估值就堆出来了。有一段时间，人工智能公司热衷于刷榜，一度蝉联各项顶级会议榜首。一家公司的估值靠这种手段起来了，别家公司也就有迹可循了。

　　资本方面，缺乏自主思考能力和研究能力，找不到自己的投资方向，一窝蜂追风口。现在互联网触顶了，国内实体经济又不够景气，资本还能去哪儿？国家取消补贴新能源就凉了，医药创业公司只有那么几家，新材料坑又太多，除了人工智能，还能投什么？

　　想用钱挣钱的人比想脚踏实地挣钱的人多太多了，创业公司估值飚高，资方击鼓传花，传到最后，谁来接棒？到二级市场骗散户的钱吗？创业公司在一级市场估值过高的话，到了二级市场就会形成估值倒挂，也就是说在二级市场达不到一级市场的估值。这样就会导致 C 轮以后加入的 PE、VC，实际上是赚不到钱的。（记者 蔡浩爽）

　　刘德良 | 麻辣娱投创始人：资金面已经如此紧张

　　共同抬高估值就玩不下去了

　　估值本身是随着资金市场情况、创业趋势而变化的。在大众创业、万众创新的2015年，创投领域突然涌现出大量资金，导致一级市场的估值快速上升。

　　那目前的企业是否普遍估值过高呢？我觉得这个其实很难说，关键是从一级市场角度看企业成长，还是从二级市场上的未来IPO去看估值，合理的情况肯定是二级市场的估值比一级市场的估值高才对。

　　现在整体来说，估值在一级市场、二级市场之间存在倒挂现象，我们看到有的企业上市时的IPO估值，其实反而比Pre-IPO融资时的估值低。

　　今年一些企业本轮融资估值与上一轮比没什么上升，有的甚至下降。我个人觉得，这跟今年的银根紧缩，资金面紧张，投资机构的募资难有关；也跟融资企业自身的发展速度、所达到的业绩目标密切相关。

　　前两年大家都去追捧独角兽，造成估值过高的现象，今年大家对估值都比较谨慎。

　　至于怎么估值，这个问题其实很简单。对于中后期的企业而言，就是按照PE倍数估值，成长早期则依照一些非利润指标，或者是依照未来想象空间估值。前两年，我们还提到市梦率，现在市梦率已经不存在了。

　　关于投资方与创业者共同抬高估值的原因，我觉得存在多种可能，有的是串谋利益输送，比如投资经理向项目方要回扣，有的是为了炒作项目，有的是为了快速让企业成为创业明星，但在资金面如此紧张的情况下，共同抬高估值就不太能玩下去了。（记者 邱晓雅）

　　王星 | 创客星球联合创始人：估值过高可能是因为爆款内容赚钱太快了

　　传统文化类内容估值，之前还是按照市场价值、获客成本等来看，从新的一轮开始，就会看数据。作为文化内容类公司，我们更加看重IP本身的流量。

　　很多公司估值过高可能是因为爆款内容赚钱太快了，大家本身对这块有期待，整个文化行业，包括像艺人天价的身价等，都支撑了估值。

　　我觉得现在更多的投资还是比较理性，因为要看退出方式。就像我们要用包括广告、赛事、消费品的售卖、教育授权在内的多元收入方式，来保证投资方能有各种方式退出。

　　我们不会为行业虚高的估值不停喊高自己，因为出来混总要还的，我这轮高了，下一轮不一定好融资。我认为在合理范围内，大家都可以接受就可以了。

　　整个行业估值即使高也应该是合理的高，不然泡泡一破对行业打击惨重，投资人也不好跟LP交代，创业者如果最后没办法再产生核心IP，或者产品没了下架了，不能变现，慢慢就会失去信任，不能一次又一次地让大家失望。（记者 唐亚华）

　　魏鹏举 | 文化经济研究院院长：文创行业估值有些夸张，导致资本外流

　　估值是由基于市场需求的博弈交易决定的，目前整体行业的需求估值还处在合理范围。

　　在整个的创投行业，为了继续获得投资，会存在投资者和创业者共同抬高估值的情况，这就像很多网剧的点击率是刷出来的一样，是整个行业玩得一个默契游戏，无论是投资者还是创始人都是心知肚明的。

　　目前，文艺行业的估值有些夸张，据我了解，由于国内文创项目的估值虚高，导致很多想投资文创项目的国内资金流向国外。

　　需要担心的是一些为了忽悠中小投资人入局的项目估值过高，这种现象会造成市场的不稳定，股票市场的中小股民往往对这种现象最为担心。

　　目前，国家对整个投融资领域的风险管控越来越严格，以后这种高估值的情况会越来越少。（记者 张姝欣）

　　张悦 | Figure创始人兼CEO：重要的是在合适的时机拿到合适的钱 

　　我并不看重短期的估值，创业看的是长线价值。估值暂时低了，下一轮就会更容易；暂时高了，也许只是把困难后置了。一池一城的得失不重要，重要的是在合适的时机拿到合适的钱。 

　　我有一个朋友是做综艺节目真人秀的，他们出来可以拿很高的估值，但我觉得这是他们的本事，综艺节目的市场就是这样。大多数估值还是可以客观反映现在市场的供求关系，不要为了所谓估值去做一件不适合你的事，削尖了脑袋往风口钻，有的钱不是你该挣的。

　　我讲两个我过去融资的故事。之前媒体创投报道有过一个风向，刻意去强调融资的速度，从一天搞定一个投资人，到后面几分钟。我去见徐小平的时候，刚见面握了手，我还没来得及开口，他就说张悦我投你，你先去和我同事聊具体细节，开完会我找你。我（说服投资人）的时间是零，但这个事情对我来说没有意义。 

　　第二个故事，也是一个国内顶级投资机构的投资人，见我第一面就说我投你。我问为什么，我跟你素昧平生，他说因为你的眼睛里有光，我觉得你能做成这件事，我内心被他说的也很火热。但是之后，没有任何预兆和理由，这个坚定要投我的人忽然就不投了。 

　　这是两个完全相反的故事，但这是你生活中可能每天都会遇到的特别正常的事情，你不用为这些事情去抬高或者看扁自己，我也从来不会因为他不投我了就怀疑自己。

　　与估值高低来比较，我更看重投资机构与创业者之间的信任。在我公司还没有成立的时候，真格基金和贝塔斯曼就给了我一百五十万美金，直接打到我香港的个人账户上。我觉得这是一个莫大的信任，它不能用估值高或者低来做衡量。（记者 薛星星）

 

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