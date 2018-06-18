京东盘前大涨7.8% 今日获谷歌5.5亿美元投资

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谷歌5.5亿美元入股京东 双方将展开战略合作

新浪科技讯 6月18日晚间消息，今日美股盘前交易时段，京东（NASDAQ：JD）股价大涨，涨幅一度超过9%。截至发稿前，京东报47.00，较前一交易日收盘时43.59上涨3.41点，涨幅7.82%。

今日午间，京东和谷歌（NASDAQ：GOOG）今天宣布，谷歌将以5.5亿美元现金投资京东，双方将结成广泛的战略合作伙伴关系。

根据协议，谷歌将获得27106948股新发售的京东A类普通股，发售价为每股20.29美元，等值为每ADS（美国存托股票）40.58美元，此价格为前10个交易日的交易量加权平均价格。

谷歌和京东将在一系列战略项目上进行合作，其中一项是在包括东南亚、美国和欧洲在内的全球多个地区合作开发零售解决方案。结合京东在供应链、物流领域的专业能力与谷歌的技术优势，双方将携手探索打造下一代零售基础设施解决方案，为消费者提供有价值、个性化、流畅便捷的购物体验。

京东同时计划优选一系列高品质商品，通过Google Shopping （谷歌购物）在全球多个地区进行销售。

今天下午，京东董事会主席兼首席执行官刘强东在内部信中称，京东将在今后的十年中，将公司的供应链服务大力输出到全球市场。

刘强东表示：“两年前我们以物流为载体开始了在东南亚地区的布局，今年通过与谷歌的合作，我们也将继续开拓欧美和其他市场，将中国模式反向拓展到海外，实现低成本、高效率的中国制造通全球、全球商品通中国。”

京东物流国际供应链于三年前开始布局全球化业务。京东方面表示，京东未来10年的国际化方向，确定为以物流为头阵的全球化供应链服务

谷歌早前在内部开展了一项名为Shopping Actions的计划，意图借助每日数百万的商品搜索量，帮助搜索业务实现盈利。计划的初期合作商包括沃尔玛、Costco、Target等传统巨型零售商。不久前，家乐福也与谷歌达成零售合作协议，法国消费者可以通过Google Home、Google Assistant等在线购买生鲜食品。