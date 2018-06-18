直击|拼多多CEO黄峥回应用户维权：背后有推手

拼多多CEO黄峥

新浪科技讯 6月18日下午消息，连日来，电商平台拼多多遭遇大量商家上门维权，双方曾一度发生肢体冲突。今天，拼多多CEO黄峥在接受新浪科技等采访时称，该事件给了他两个启示：第一是此前与外界沟通甚少，以至于小事被放大。第二是依旧要严格落实监管。同时，黄峥指出，该事件幕后有推手，已掌握了部分证据。

“有时候我看大家的报道，心里很难受，有很多委屈，不知怎么讲”，黄峥说，冷静下来后，他逐渐意识到一个问题：拼多多已经变成了一家受公众关注的公司，要承担更多的责任，包括与公众沟通的责任。目前，公司已发展3年时间，用户数量已超过3个亿。

黄峥说，不久前有些商户前来维权，最终成了舆论焦点，他认为有三方面原因：

第一，在商言商，一部分商家卖假货和伪劣产品，被打掉后可能受损，甚至导致这段时间无生意可做，所以会在618前夕维权。

第二，随便抽取个商户，假若说我们侵吞资金，我都可以立即查出相关途径和证据。

第三，商家的钱是消费者赔付金，这个钱100%赔付给了消费者。整个过程中，拼多多不触碰资金，钱直接进入监管账户。“假一赔十，对打架这件事我们做了推进。打架的规则是最早时候定下的，当时有商家认为特别严格。坚持落实后，对当今的拼多多奠定了好的基础”。

根据拼多多官方协议：消费者赔付金制度包括假一赔十，劣一赔三以及延迟发货3元/单、虚假发货5-40元/单。

对于此前被曝存在涉黄涉暴。黄峥称，拼多多的态度一直非常鲜明，对于任何非法商品，平台应该坚决清除，“当时我们去认真的寻找，到现在为止，我的知识所及范围应该是找不到了”。

黄峥说，从商业方面来讲，涉黄涉暴这种商品占比是非常小的，所以没有必要宽容这种事情。

“作为平台维护来说，我们坚决的站在消费者这边。我们挺认真做了改进，对于有问题的商品，赔付标准要严格一些，所有政策的推进，在初期都比较艰难，但只能这样，才能让大家都往这条路上走”，黄峥说道。（韩大鹏）