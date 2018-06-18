新浪科技> 互联网 > 正文

直击|拼多多CEO黄峥回应用户维权：背后有推手

直击|拼多多CEO黄峥回应用户维权：背后有推手
2018年06月18日 16:56 新浪科技
缩小字体 放大字体 收藏 微博 微信
拼多多CEO黄峥拼多多CEO黄峥

　　新浪科技讯 6月18日下午消息，连日来，电商平台拼多多遭遇大量商家上门维权，双方曾一度发生肢体冲突。今天，拼多多CEO黄峥在接受新浪科技等采访时称，该事件给了他两个启示：第一是此前与外界沟通甚少，以至于小事被放大。第二是依旧要严格落实监管。同时，黄峥指出，该事件幕后有推手，已掌握了部分证据。

　　“有时候我看大家的报道，心里很难受，有很多委屈，不知怎么讲”，黄峥说，冷静下来后，他逐渐意识到一个问题：拼多多已经变成了一家受公众关注的公司，要承担更多的责任，包括与公众沟通的责任。目前，公司已发展3年时间，用户数量已超过3个亿。

　　黄峥说，不久前有些商户前来维权，最终成了舆论焦点，他认为有三方面原因：

　　第一，在商言商，一部分商家卖假货和伪劣产品，被打掉后可能受损，甚至导致这段时间无生意可做，所以会在618前夕维权。

　　第二，随便抽取个商户，假若说我们侵吞资金，我都可以立即查出相关途径和证据。

　　第三，商家的钱是消费者赔付金，这个钱100%赔付给了消费者。整个过程中，拼多多不触碰资金，钱直接进入监管账户。“假一赔十，对打架这件事我们做了推进。打架的规则是最早时候定下的，当时有商家认为特别严格。坚持落实后，对当今的拼多多奠定了好的基础”。

　　根据拼多多官方协议：消费者赔付金制度包括假一赔十，劣一赔三以及延迟发货3元/单、虚假发货5-40元/单。

　　对于此前被曝存在涉黄涉暴。黄峥称，拼多多的态度一直非常鲜明，对于任何非法商品，平台应该坚决清除，“当时我们去认真的寻找，到现在为止，我的知识所及范围应该是找不到了”。

　　黄峥说，从商业方面来讲，涉黄涉暴这种商品占比是非常小的，所以没有必要宽容这种事情。

　　“作为平台维护来说，我们坚决的站在消费者这边。我们挺认真做了改进，对于有问题的商品，赔付标准要严格一些，所有政策的推进，在初期都比较艰难，但只能这样，才能让大家都往这条路上走”，黄峥说道。（韩大鹏）

拼多多黄峥
我要反馈
新浪科技公众号
新浪科技公众号

“掌”握科技鲜闻 （微信搜索techsina或扫描左侧二维码关注）

创事记

阅读排行榜

评论排行榜

科学探索

苹果汇

众测

来电聊

专题

官方微博

新浪科技 新浪数码 新浪手机 科学探索 苹果汇 新浪众测

公众号

新浪科技

新浪科技为你带来最新鲜的科技资讯

苹果汇

苹果汇为你带来最新鲜的苹果产品新闻

新浪众测

新酷产品第一时间免费试玩

新浪探索

提供最新的科学家新闻，精彩的震撼图片

新浪科技意见反馈留言板

电话：400-690-0000 欢迎批评指正

新浪简介|广告服务|About Sina
联系我们|招聘信息|通行证注册
产品答疑|网站律师|SINA English

Copyright © 1996-2018 SINA Corporation

All Rights Reserved 新浪公司 版权所有