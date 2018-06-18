直击|刘强东：未来十年京东供应链服务将进军全球

新浪科技讯 6月18日下午消息，京东集团董事局主席兼首席执行官刘强东今日发表内部信表示，在今后的十年，京东的供应链服务将大力输出到全球市场。

刘强东在内部信中表示：“两年前我们以物流为载体开始了在东南亚地区的布局，今年通过与谷歌的合作，我们也将继续开拓欧美和其他市场，将中国模式反向拓展到海外，实现低成本、高效率的中国制造通全球、全球商品通中国。”

京东物流国际供应链于三年前开始布局全球化业务。京东方面表示，京东未来10年的国际化方向，确定为以物流为头阵的全球化供应链服务。

京东物流CEO王振辉表示：“我们以全球智慧供应链基础网络（GSSC）为蓝图，以搭建830双通全球网络，十大供应链科技输出，五大全链条数字化赋能为方向，带着我们过去积累的丰富的基础设施建设经验，技术、科技成果，在全球落地开花。形成强大的全球化供应链服务网络，同时提升整个社会的供应链效率，节约供应链成本。”

今日中午，京东和谷歌宣布达成广泛的战略合作伙伴关系，谷歌以5.5亿美元现金投资京东。双方将在一系列战略项目上进行合作，其中包括在东南亚、美国和欧洲在内的多个地区合作开发零售解决方案，为消费者提供有价值、个性化、流畅便捷的购物体验。(周峰)

附刘强东内部信全文：

新起点，新征程：以优质的全球供应链服务启航京东国际化战略

亲爱的兄弟们：

今年的618注定是个大日子，既恰逢端午佳节，又时值世界杯盛会。我知道很多兄弟们都主动牺牲了和家人团聚、和朋友看球的时间，日夜奋战在一线为客户提供着不间断的服务，十几年来京东人就是靠着这种能吃苦、勇担当、肯奉献的精神传承，才使我们不断成为了一家更加卓越的公司。生活从不会辜负为梦想而努力的人，在我们共同的生日来临之际，我希望和所有兄弟们继续携手去开创一个又一个属于我们自己的光荣时刻！

同时，今天我们也是双喜临门，集团正式和全球科技巨头谷歌签订了战略投资和合作的协议，未来我们将与谷歌一起围绕零售创新展开全方位的深度合作，共同开拓国际零售市场。这个合作也将正式标志着我们国际化战略的全面启航。未来，腾讯、沃尔玛、谷歌等战略投资者将与京东一起形成“无界零售”的生态联盟，并肩服务全球的消费者和品牌商，把大量中国优质的品牌和商品带向全球市场。

截至目前，由京东发起的618显然已经成为了一次全体消费者和全体从业者共同参与的盛大节日，但对于京东来说，今年的618则是一次真正意义的面向无界零售的基础设施的“大阅兵”。从消费到物流再到供应，在这个618，我们实现了多终端的千人千面的商品推荐和购物体验；7fresh生鲜超市、京东-曲美时尚生活体验馆、京东之家、京东便利店，以及我们和步步高、沃尔玛等众多线下连锁品牌打造的科技门店纷纷成为了引发业界侧目的案例和标杆；在这个618，我们的智慧物流技术再次被大规模应用，无人重卡、自动驾驶大飞机、智能配送机器人等创新产品接踵而至。结合AI和大数据的智能定价、智能补货、智能客服等技术极大的提升了我们的运营效率和用户体验。更重要的是，所有的这些能力不再是仅仅为我所用，而是正在开放和普惠于我们的合作伙伴，受益于我们的消费者和客户。

不久前，我曾经谈到未来十年，我们一定且必须要做成的事情就是：希望通过以技术驱动的供应链服务，服务全球的消费者和品牌商，通过降低社会化成本、提升人们的美好生活水平。

过去十几年，我们成功地打造了一个强有力的B2C物流体系，并成功地将物流成本（对比社会化物流）降低了50%以上，流通效率（对比社会化流通）提升了70%以上，通过解决行业痛点、树立核心优势，才使我们取得了现在的成绩和商业价值。然而时代正在发生翻天覆地的巨变，快速崛起的新动能正在重塑经济增长格局，深刻改变生产生活方式。未来的消费需求将变得无时不有、无处不在，更加精准、个性和碎片化，在正确的时间、合适的场景，把合适的商品，传递给合适的消费者是对所有制造商、品牌商和零售商的终极要求和挑战。在这种格局下，我想京东的角色应该是链接两端：一端是消费者，为消费者提供超越预期、愉悦舒适、可信赖的购物体验，始终是我们不懈的追求和创新的目标；另一端就是品牌商和制造商，帮助大量的实体企业拥抱未来的趋势，顺利完成转型，提升他们以用户为核心的产品定义和供应能力，与实体经济做朋友而不是做对手，这既是京东所擅长的能力，更是京东的责任。所以，京东未来将成为一家服务型的企业，通过对未来零售基础设施的搭建，提供融合电商、物流、技术、金融、保险的供应链服务，提升整个零售环节的效率和体验，为社会和国家的经济增长，为亿万用户的美好生活贡献力量。在今后的十年，我们的供应链服务也将大力输出到全球市场，两年前我们以物流为载体开始了在东南亚地区的布局，今年通过与谷歌的合作，我们也将继续开拓欧美和其他市场，将中国模式反向拓展到海外，实现低成本、高效率的中国制造通全球、全球商品通中国。

各位兄弟，做成全球供应链服务这件事情、成为一家真正的技术和创新驱动的国际化企业是我们今后十年最大的梦想。实现梦想不仅需要战略对头、打法对路，更重要的还是要有强烈的信念和使命感，今日的京东是一个拥有超过17万名兄弟的大家庭，“心往一处想、劲往一处使”是京东基业长青的根本，“正道成功、客户为先、只做第一”是我们最内核、最本质的价值观，我希望兄弟们永远保持敬畏之心，永远谦逊而坚定，永远居安思危，这样才能在剧变的时代中持续引领行业发展。突破和创新往往意味着离开固有跑道，离开惯性思维，必然会带来诸多阵痛，但我们更应该看到的是趋势和未来。此刻，我们需要的是专注与坚持，创新与奋进，兄弟同心、其利断金，我们的梦想终将实现！

最后，再次祝兄弟们端午安康！祝京东和大家生日快乐！

你们的刘强东

2018年6月18日