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ofo在杭州取消免押金骑车 部分城市骑行3分钟收费2元

ofo在杭州取消免押金骑车 部分城市骑行3分钟收费2元
2018年06月18日 13:21 新浪科技综合
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　　在杭州取消“免押骑车” 部分城市骑行3分钟收费2元 超过4小时 最高收费10元

　　被传很差钱的ofo出狠招了

　　来源：都市快报

　　最近，一名ofo用户在微博上@ofo官方，该名用户的配图显示，他使用ofo小黄车骑行时长3分钟，骑行距离0.56公里，行程费用2元。除了调整部分城市区域的车费收费标准，在其他共享单车纷纷“免押”的时候，最早实行“免押”的ofo反其道而行，全面取消了信用免押金政策。在杭州使用ofo小黄车，需要交押金了。记者 王潇潇

　　充值95元或者交199元押金

　　6月11日，摩拜宣布在全国百城开启新老用户全面免押，且无任何条件限制，无需信用分。

　　当用户感慨“终于等到摩拜加入免押大军”的时候，最早实行信用免押金的ofo却出人意料地宣布，全面取消已经推行一年之久的信用免押金政策。

　　去年3月，ofo联合芝麻信用推广650信用分免押金活动，此后免押金范围逐渐覆盖全国25座城市。但从今年5月底开始，ofo相继取消了20座城市的信用免押金，仅剩下上海、广州、深圳、厦门、杭州5座城市。

　　最近，ofo小黄车的芝麻信用免押金骑车，在杭州也取消了。

　　快报记者打开支付宝，原本通过支付宝芝麻信用免押金骑车的服务，已经停止了，页面自动跳转到交纳押金的页面。

　　除了交199元押金的选项，用户也可以购买95元的“福利包”，购买之后可以免押金骑行。95元福利包将直接冲入余额，且不可退回。

　　对此，ofo方面表示，ofo一直在尝试利用技术和科学化手段，建立自己的智能信用体系，探索多样化的免押金方式。此前与芝麻信用的合作，只是免押金方式的一种。目前在尝试建立自己的信用体系，这次调整是其中一步。

　　杭州地区收费标准尚未变更

　　正在加大商业化变现的ofo除了取消免押金政策，在收费标准上也做了调整，在部分城市区域内采用起步价+时长费+里程费的计费标准。

　　根据武汉地区用户的计费规则说明，ofo在武汉地区的行程收费标准为起步价0.5元，时长费0.5元/分钟，里程费0.5元/公里。此外，1小时内最高收费2元，未满2元则按照起步价+时长费+里程费计算。使用时长超过4小时，全部收费10元（行程收费标准未明确时限，应为一天内）。以此计算，用户仅骑行3分钟，就要收费2元。

　　昨天，快报记者实测，杭州地区收费标准仍为1元/小时。未来收费标准是否会跟进？快报记者昨天联系ofo浙江地区相关负责人，尚未得到答复。

　　近一个月来，ofo的负面消息集中爆发，先后被爆出裁员、新加坡服务商“甩卖”小黄车、资金短缺等。对于欠款15亿元的传闻，ofo方面否认了这个说法，并且表示目前已经实现百城盈利。

　　不可否认的是，随着资本兴趣逐渐衰退，共享单车市场已经从当初的疯狂走向了沉寂。前期疯狂地布局市场、抢占流量，如今都在思考如何商业变现、实现盈利。这个从产业导入期便困扰着整个行业的问题，可能不久后就会揭晓答案。

　　之前 现在

　　芝麻信用免押金 交199元押金或购买95元福利包

　　每小时1元 1小时内最高收费2元，超过4小时，全部收费10元

ofo押金共享单车
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