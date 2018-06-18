华尔街日报：支付宝、微信资金消耗战渗透大街小巷

2004年支付宝诞生。十年之后，微信支付借着微信应用的普及优势迅速崛起，与支付宝形成分庭抗礼之势。年初支付宝耗费巨额资金拉拢用户，导致蚂蚁金服罕见地出现季度亏损。两大巨头之间的“移动支付”战争仍在上演。《华尔街日报》近日报道分析了支付宝与微信支付之间的各自竞争优劣，并且两家公司之间的竞争逐渐向大街小巷渗透。

以下为文章主要内容：

中国两大互联网巨头之间的大型竞争在全国各大购物中心、街头小吃摊和美甲沙龙等全面展开——哪里有手机支付，哪里就有竞争。

过去一年中，阿里巴巴和腾讯两家公司在移动支付上已经展开资金消耗战。今年春季，在为了扩展支付宝网络用户并与腾讯旗下热门应用微信推出的支付功能竞争而花重金在折扣与补贴上之后，阿里巴巴旗下的蚂蚁金服罕见地给出了一份季度亏损报告。

中国移动支付的爆炸性增长意味着其中风险也异常高。现在数亿中国人正在使用他们手中的智能手机进行支付，从公交到打车，到订餐和购买电影票等等。在这一趋势下，无论是现金还是信用卡，都越来越显得多余。

根据数据供应商IResearch的数据，去年中国第三方移动支付平台上进行的支付交易总价值达到了15.4万亿美元，而在2015年这个数值仅2万亿美元。

换个说法，去年，信用卡巨头Visa和MasterCard（万事达）在全球一共处理的交易额才12.5万亿美元。

在上海一家共同基金工作的陈建伟（音译）同时使用微信支付和支付宝，他说最后一次使用现金是在三周前，为了给地铁卡充值。

根据咨询公司Javelin Strategy&Research公司的估计，在美国，移动支付远未达普及的程度：移动支付交易量（包括PayPal和苹果支付的交易）在2017年仅为3770亿美元。

对于阿里巴巴和腾讯来说，这场战争不仅关乎交易费用。支付可以让两家公司收集大量有关个人与企业的消费和理财行为习惯数据，这些信息又可用于其他产品的推广，比如借贷、投资和保险政策等。

邢子平（音译）在杭州经营着一家火锅店，顾客可以选择支付宝或微信支付。今年初，当他的火锅店需要更多资金的时候，他发现支付宝向他推荐了一笔3万人民币的贷款。

这位24岁的年轻小伙说，申请贷款几分钟之后，这笔钱就打到了他的账户上，而且利率比银行贷款还低。他说，他猜想，蚂蚁金服大概很清楚他餐馆的每天营业额，并根据这个数据向他推荐了合适的贷款。

马云在2004年推出支付宝，当时主要是为了促进阿里巴巴电商网站上的交易。根据最新的数据，如今，支付宝上的活跃用户达到5.2亿人次。

尽管支付宝已有十年历史，它的竞争对手——微信支付——丝毫不逊色，其主要得益于微信应用在中国人民生活中的核心地位。腾讯在今年三月份表示，微信月活用户已然超过10亿。

两大支付系统均允许用户通过二维码向个人和企业进行即时转账。

根据研究公司Analysys的数据，2015年，支付宝处理了行业内74%的交易量。及至2017年底，支付宝的市场份额缩减到54%，而微信支付的市场份额快速增长至39%。

根据风险投资公司凯鹏华盈（KPCB）和研究公司eMarketer的数据，中国人平均每天在微信上的时间超过1小时，并且有很大一部分用户在该应用上花费的时间超过了4小时。

论及支付，这给微信带来了极大的优势。

“消费者是懒惰的。当他们停留在微信上的时候，他们往往不大愿意再重新打开支付宝应用。”关注中国新兴科技公司投资的今日资本创始人徐新女士说道。

这种便捷因素俘获了和上海的陈建伟一样的人群。陈先生表示，对于日常的小额支付比如餐饮和杂货购买等，他更倾向于使用微信支付。

“我用微信比较多，所以对我来说，买盒牛奶或蔬菜时，再用支付宝支付就不那么顺手。”35岁的陈先生说。

但是在移动投资产品方面，支付宝暂时领先一步。

陈先生说，他把15%的收入用于购买蚂蚁金服平台上提供的共同基金，收益会直接转入支付宝用户的在线账户。腾讯近日也开始出售投资产品，但相比蚂蚁金服，规模甚小。

为了寻找更多的消费者，支付宝和微信都在全力拓展线下工作，拜访全国上下的店主，为街边水果小贩和卖早餐的提供每日和月度交易报告，并提供来自蚂蚁金服的低成本商业贷款。

虽然海外的小业主（比如纽约的中餐馆等）也使用微信支付和支付宝，但两家公司目前的主要服务对象还是在国外的中国用户，比如游客或学生，而不是海外市场。

上周，蚂蚁金服宣布获得140亿美元融资。为获得股份，投资者必须承诺不再投资跟腾讯有关的企业。

支付宝于去年二月份开始向商家提供一种新型二维码，允许消费者用信用卡或电子现金进行支付。及至2017年底，根据蚂蚁金服数据，超过4000万小企业正在使用这种新型二维码。

腾讯并未披露究竟有多少企业正在使用微信支付。两家公司也均为透露在吸引商家方面他们分别投入了多少资金。

去年，为了鼓励人们使用支付宝，蚂蚁金融为消费者的公交出行给予补贴。另外在阿里巴巴的总部所在地杭州，出租车司机表示，他们更愿意乘客使用支付宝付款，因为微信支付会收取提款费用，而支付宝不收取。

腾讯在5月份的收益报告中说，公司预计将继续投资争取支付领域的市场份额，同时也面临着竞争对手们“大额补贴”造成的巨大压力。

一名蚂蚁金融的发言人拒绝评论补贴推广支付宝给集团最近的亏损造成多大程度影响。“作为一家私有企业，我们很庆幸可以继续投资并关注把握长期的发展机遇，”他说。

39岁的马瑶林（音译）和她的丈夫在上海市中心经营着一家摩托车店。她说，在销售人员到访之后，她从2017年初开始在店里使用支付宝的二维码。马女士说，大部分消费者都会使用移动支付来为更换轮胎等服务付款。“他们一般都不用现金。”马女士说。(小白)