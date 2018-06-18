刘强东：贸易战会给美国品牌造成巨大伤害

新浪科技讯 北京时间6月18日午间消息，日前，京东CEO刘强东对外媒CNBC表示，中国与美国的贸易战如果持续下去是一件很可怕的事，最终会伤害许多美国品牌。为什么？刘强东认为，越来越多的中国消费者喜欢购买进口产品。

刘强东说：“在未来5年或者10年的时间里，在较大的城市里，大约有一半的购物将会来自进口商品，我很确定。”

这也就意味着，美国企业将会拥有巨大的机会，向更多的中国消费者销售产品，他们想购买外国产品。

刘强东称：“如果贸易战长期持续下去，将是一件很可怕的事。”他告诉CNBC记者，这种贸易战会给美国品牌造成很大伤害。

未来计划

京东与阿里巴巴竞争，两家企业向技术、零售、物流投资，以求赢得消费者。它们开设高科技超市，测试无人机送货——给农村消费者送货。

D.A. Davidson & Co研发主管吉尔·鲁里亚（Gil Luria）认为，京东与阿里巴巴都值得关注。虽然阿里巴巴增加了媒体业务、云计算业务，以求获得更大增长，但京东更像纯粹的零售商。

鲁里亚说：“京东一心一意想成为超棒的零售商。在物流方面京东有优势，在质量方面也有优势，与腾讯还是盟友，这种合作很重要，因为京东通过腾讯与微信联系在一起。”

因为与腾讯合作，京东可以直接通过微信接触消费者。

在电子商务市场，京东与腾讯联手挑战阿里巴巴。去年有报道说京东、腾讯投入8.63亿美元，获得唯品会12.5%的股份。

鲁里亚解释称，对于京东来说投资很有意义，因为中国还有很大的机会。事实上，如果京东不向新技术、重要工具投资，就无法与阿里巴巴竞争。

刘强东说：“你必须提前3年甚至5年为未来增长做准备。对于京东来说，有一点最重要：我们的供应链服务是以我们的物流系统做为基础的。然后就是技术。”

中国物流成本相对比较高，刘强东说京东会想办法降低成本。京东与阿里巴巴都曾努力进入美国市场，现在前进的步伐放慢了。

贸易关系紧张

刘强东认为，中国与美国贸易关系紧张，这种氛围影响了京东的信心，导致公司对进入美国信心不足，也阻碍的扩张计划。

他解释说，之前京东想向许多项目和企业投资，但从目前的形势看，京东只能暂停计划。他还说：“去年我们制定计划，准备从今年开始进入美国市场，现在只能等待了。”

许多分析师认为，中国与美国极可能会达成协议，避免向进口商品征收关税。

鲁里亚称：“希望这些政策只是边缘政策，最终双方会达成和解，避免征收关税。”鲁里亚还说，两国最新的政策如果真的推行下去，许多企业和消费者会受到冲击。(中天)