重磅 | 小米基石投资者名单确认，中资机构全部包揽，今日签约，明日公布定价区间

小米香港IPO的基石投资者名单确认：中银资管、农银资管、工银资管、建银资管、交银资管、光大资管、保利和上海城投。外资机构由于所出价格区间过低全部出局，小米香港IPO基石份额被中资机构全部包揽。小米将于今日与基石投资者签约，明日公布定价区间，预计650亿至800亿美元。

来源 ：IPO早知道

中资机构与外资机构持不同看法

在分析师路演中，中资机构与外资机构给出了非常不同的价格区间，中资机构给出的价格区间远高于外资机构。

市场普遍认为小米的股票故事非常令人兴奋，但是外资机构认为小米回归到财务数据上表现一般，无法完全支撑起高估值。同时，外资机构认为，小米的估值应该在硬件公司和互联网公司的市盈率中间取一个合适的点。

小米CEO雷军和CFO周受资在路演时表示，小米是前无古人、后无来者的公司，是一个新物种，应该取得硬件外加软件（互联网）的估值，而不是两者中间取一个平衡点。

投资银行内部消息，雷军和周受资甚至表示阿里巴巴和腾讯都属于“老年人公司”，所以小米应该获得一个超高的估值。这样令人兴奋的故事被更多中资机构接受，给出了相对更高的价格区间。

香港IPO和CDR的双重定价使情况更复杂

香港IPO和CDR的双重定价使情况更复杂

中国证监会非常重视小米作为第一家CDR的发行，提出了三点要求：

1、CDR的发行必须早于香港IPO一天；

2、CDR的募资规模必须大于香港IPO的募资规模；

3、CDR的定价区间的上区间，会取香港IPO定价区间的下区间。

中国证监会的要求是希望小米作为第一家CDR可以顺利发行，后市表现强劲，并一炮而红；然而，这让小米香港IPO的定价更加复杂。

小米极力让香港IPO的定价区间可以更高，为CDR的定价区间留出充分的空间；所以，小米撇开所有外资机构，拥抱愿意给到更高估值的中资机构。目前，外资机构，包括贝莱德（Blackrock）、富大（Fidelity），已经正式退出基石份额的参与。

当然，对于小米而言，IPO价格越高，后市表现的压力就越大；IPO价格越低，后市表现就会更好。

在一点上，小米面临着IPO定价和后市表现的取舍。但是，超高的市场热情和后市散户的疯狂参与，为小米的后市表现打下了扎实的基础。

上市时间表可能提前 各方博弈进入最后阶段

小米的上市时间表可能提前，最终上市时间可能提前一周至7月9日和10日：

2018年6月18日：签署小米香港IPO基石协议；

2018年6月19日：中国证监会进行小米CDR上会；

2018年6月20日：小米获得中国证监会的CDR批文；

2018年6月25日：小米进行香港IPO招股；

2018年7月2日：小米进行香港IPO和CDR定价；

2018年7月9日：小米CDR正式发行；

2018年7月10日：小米香港IPO正式发行。

小米的香港IPO必须赶在国际投资者休假前的夏季发出；否则，整个上市时间表就会延迟至9月。在这期间，又牵涉到中国证监会对于首家CDR的各种要求，让整个形势变得非常复杂。

小米、老股东、投资银行、中国证监会、港交所、中资机构和外资机构进入了疯狂博弈的最后阶段；市场甚至有传言，小米因为不满中国证监会的诸多要求，可能打算放弃CDR；但是，外界普遍认为，事情发展到这一步，这种可能性非常低。

事实上，中国证监会的CDR新政显然是在配合小米上市的时间表；而在未来短短的2~3周，各方必须把所有的问题敲定，才能顺利实现小米完美的“香港IPO”和“首家CDR”的传奇故事。

总之，无论如何，小米香港IPO的基石投资者和定价区间的敲定，迈出了正式上市流程的第一步，也是坚实的一步。

在这之后，无论有多少变化和困难，小米必须勇敢地走下去。这场资本博弈，难度和精彩程度不亚于小米的商业故事；未来2~3周，所有人都将见证历史。