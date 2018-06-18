滴滴节前遭青岛七部门约谈 违规车却仍在顶风作案

滴滴遭青岛七部门约谈，违规车辆仍“顶风作案”

据中国之声《新闻纵横》报道，为了维护市场营运秩序，保障乘客出行安全，保护经营者合法权益，6月15号，青岛运管、公安、通信等七部门联合约谈滴滴公司负责人，对网约车行业事中、事后联合监管工作提出更严要求。

在约谈之后，本以为情况会有所好转，而事实上，违法网约车辆非但没有减少，仍“大摇大摆”的在路上接活。16号上午，青岛交通运输检查支队工作人员接连查处多辆违规网约车，等待他们的将是非常严厉的处罚。严罚之下仍“顶风作案”，滴滴葫芦里卖的什么药？

七部门约谈滴滴之后，违规车辆依然上路接单

16号中午，记者来到青岛火车站，青岛市交通运输检查支队的工作人员正在对违规网约车的情况进行查处，情况依然不乐观。

执法人员：“实话实说，通过什么叫的单？”

司机：“滴滴。”

执法人员：“通过滴滴平台叫的单是吧？”

从5月18开始，青岛多部门联合开展全市出租汽车客运行业运营秩序专项治理行动，不到一个月的时间，市内共查处违规网约车796部，其中涉及滴滴平台795部。

6月15号，七部门针对滴滴平台公司突然擅自大量接入没有取得合法资质车辆的行为，对滴滴公司进行了联合约谈。

青岛市运管局副局长王伟利表示，经过检查、第三方的检测，包括投诉举报查实，（滴滴）存在着擅自接纳无运营资质车辆、擅自接纳无资质驾驶员从事运营活动。存在大量安全隐患，扰乱了正常运营秩序。

当天，滴滴公司负责人现场明确答复称，没有办法当场进行答复，事后会以书面形式做汇报。

滴滴未交整改报告，违规司机：滴滴仍正常派单

刚说好的尽快形成整改报告，可第二天，滴滴的违规网约车依旧还在行驶。执法人员现场执法。

执法人员：“昨天晚上平台才放开你们这些信号的。”

司机：“我们不知道。”

执法人员：“今天干了几单了？”

司机：“干了八九单吧。”

执法人员：“2，3，4，5，11，12，13单。”

违规网约车司机接受了记者采访。

记者：“你知道网约车要办理相关证件吗？”

司机：“知道。”

记者：“那为什么没办呢？”

司机：“因为现在就是空余时间干一下，这两天休息嘛。”

短短半小时的时间，接连两辆车都被执法人员抓了个正着，没有例外两辆车都是滴滴的违规网约车，没有取得网约车运营相关许可。

违规网约车司机李某告诉记者，自己刚完成一单，下一单还没有被指派。滴滴方面会正常派单给他，他也可以正常接单。

违规网约车司机江某向记者表示，如果不是滴滴还在正常派单，自己也不会去接活。

司机们告诉记者，他们虽然都知道自己的运营不合法，但是滴滴平台没有提示或者对他们下线，平台自动派单一切正常，于是他们抱着侥幸心理依旧在路上接单。

“顶风作案”的违规网约车将面临严厉处罚

青岛市交通运输监察支队执法人员赵作超表示，青岛市交通运输监察支队执法人员在火车站及周边进行监管的时候，一上午共计查处了四部违规的网约车。

眼下这四部网约车，等待他们的将是非常严厉的处罚。

赵作超说，该网约平台违反相关规定，继续向违规网约车进行派单，那么他们支队将根据青岛市网络预约出租汽车经营服务管理办法的相关规定，对平台按顶格3万元进行处罚，同时将这些违规网约车移交相关单位做进一步处理。

就在七部门联合约谈当天，滴滴竟再次连夜放开不合规车辆进入，第二天违规车被抓现形。16号下午，青岛市道路运输管理局向滴滴公司下达了整改通知书。

现场执法人员宣读通知：“18年6月16号，我们在现场检查当中，和第三方检测中发现，你公司未取得合法资质车辆从事网约车服务，还能接到单。现责令你公司18年6月16号20点（前）全部停止使用未取得合法资质的车辆。驾驶员提供服务逾期不整改或整改不合格的，将依法通知进行处理。这个通知你（滴滴）先看看。”

青岛市运管局执法人员邢继军表示，对滴滴公司下达整改通知书的过程，当事人已经签名。

若（滴滴）拒不按要求改正，将由对应主管部门依法采取暂停发布，下架其移动互联网应用程序APP，直至停止互联网服务，停止联网或是停机整顿等处罚措施。