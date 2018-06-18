二手交易平台消费骗局困扰消费者 面临维权难题

本报讯 (记者杨召奎)近年来，二手交易平台迅猛发展，让闲置物品有了新去处，实现了变废为宝。但《工人日报》记者近日采访了解到，由于存在信息不对称、商品评判缺乏规范性、信用惩戒机制缺失等问题，不少消费者在二手交易平台遭遇交易纠纷或消费骗局等。

资料图：快递送货(图文无关)。 韦亮 摄

在“剁手族”疯狂的“买买买”与“冲动消费”之下，闲置物品大量产生。《2016分享经济发展报告》数据显示，2016年中国闲置市场规模达4000亿元。在巨大潜在市场的诱惑下，二手交易平台迅猛发展。

不过记者在采访中了解到，在二手交易平台快速发展之下，消费者却频频遭遇交易纠纷或消费骗局，同时面临维权困局。

“说是九成新，其实也就只有三成新。”近日，北京消费者赵女士对记者表示，她在某二手平台上花了59元买了一个太阳镜，对方寄来后发现与描述严重不符。此外，由于平台难以对商品进行有效审核，买家还会在平台上购买到无法使用或假冒伪劣的商品，若要退货还得损失运费。

无独有偶。近日，中国交通广播《央广车友会》和《汽车风云》报道称，消费者姜先生去年5月2日，在瓜子二手车平台买了一辆奔驰AMG，本是件开心的事，但他却遭遇了不能上湖南牌照、不断被收取服务费、汽车质量存在问题等几大“坑”。

除了平台本身可能存在问题之外，一些不法分子还利用用户对二手交易平台规则不熟悉进行诈骗。今年4月，天津消费者屈女士在闲鱼平台看到有个卖家在卖单反相机：九成新的佳能单反套机，2000元出售。该卖家还留言：“如果回复不及时请加QQ”。于是，屈女士加了对方的QQ。然后，对方给屈女士发了一个链接。

“点进去之后跟闲鱼的页面是一样的，于是我就付了款。但付完钱后，我返回闲鱼客户端，却发现这笔交易并不存在。这时候，我才意识到受骗了。”

与此同时，卖家的利益也可能受损。中国消法研究会副秘书长陈音江告诉记者，一些买家会以退货为借口，将产品掉包。比如将正品换成次品，退回给卖家。如果卖家没有保留寄出商品证据材料的话，就会遭遇维权难。

“二手交易面临的上述问题是由于买卖双方信息不对称，商品评判缺乏规范性、信用惩戒机制缺失造成的。”对此，陈音江表示，平台方不能只负责建平台，也应该管好平台。一方面平台应依法经营，加强自身信用机制建设，同时探索与有关部门建立信用档案制度，让利用平台从事售假及诈骗等非法行为的人付出代价。同时，有关部门也要加强对二手交易平台的监管，并畅通消费投诉渠道。