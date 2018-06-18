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Uber推出简版应用吸引发展中地区用户使用

Uber推出简版应用吸引发展中地区用户使用
2018年06月18日 08:00 界面
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　　来源：界面新闻

　　在美国和欧洲，Uber面临的问题主要是法律方面的，它要想方设法地维持现有的动态定价机制、平台非雇主属性以及在某些城市和机场运营的权利。而在印度、拉丁美洲、中东和非洲等新兴市场，Uber面临的挑战更为基本——乘客要怎么用那些流量有限、运行缓慢的老款手机去跟司机联系？

　　这些市场对于Uber来说很重要，6月12日，Uber发布了一款名为Uber Lite的新应用，以帮助解决这些地区的上述问题。Uber Lite和Uber相似，但更加简洁，占用内存更少。这款APP的大小为5MB（大约等同于两张照片的大小），响应时间为300毫秒，适用于装载老版安卓系统且流量受限的手机，在网络连接不稳定的地区使用。目前，Uber Lite只在印度的三个地区（斋浦尔、海得拉巴和德里）上线，但今年它将被推广至其他国家。

　　换句话说，Uber Lite是一款帮助Uber攻下新兴市场的应用。Uber上线Uber Lite，也是为了跟印度本地的打车软件Ola竞争，Ola在2017年末也发布了简版应用，大小只有1MB。推出简版应用成为一种新的趋势，FacebookTwitter谷歌和Skype都相继上线了Lite版应用。

　　为了2019年能够成功上市，这家美国独角兽企业正在想办法退出不赚钱的地区，同时在有利润的地区多赚点钱。Uber估值达620亿美元，但2018年第一季度，在不计入利息、税收和其他费用的前提下，它亏损了3.12亿美元。自2009年成立，Uber烧钱超过100亿美元。

　　因此，Uber将中国市场拱手让给了滴滴。Uber的俄罗斯业务也在2017年末与当地的竞争对手Yandex合并。今年4月，Uber又退出了7个亚洲地区市场，它把这些地区的业务转让给了新加坡网约车公司Grab（同时Uber也获得了Grab公司27.5%的股权）。评论人士对于Uber的印度战略意见不一，但有一点是确定的：尽管它在印度的盈利能力严重不足，但考虑到2022年印度将新增1.5亿智能手机用户，Uber不会放弃印度市场。

在小屏幕手机上，点击比打字更容易，因此Uber尽可能让用户通过点击完成叫车。在小屏幕手机上，点击比打字更容易，因此Uber尽可能让用户通过点击完成叫车。

　　Uber表示，它利用这个机会重新思考了印度新增用户的使用体验问题。乘客系列产品负责人彼得·登（Peter Deng）说：“我们在用户调查中发现了一点，就是有乘客说，‘我不知道Uber要怎么用，它对我来说太复杂了，只有我儿子会用’”。因此，Uber在简版应用中，取消了美国用户熟悉的Uber Eats、Uber Bike、Snapchat、信用卡优惠和车主奖励。打开Uber Lite，你只会看见一个简单的提示：“你要去哪里？”

　　彼得·登说，研发团队（其中有部分在班加罗尔的Uber印度研发中心工作）非常仔细地设计出了这款易于在小屏幕上使用的应用。这款应用会列出当地的热门地点，记录用户的常用地址，团队希望用户只需要点击就可以完成叫车，免去输入地址的麻烦。

　　显示司机所在位置的地图很消耗流量，Uber Lite也不会自动加载。作为替代，Uber Lite会为乘客提供到达时间估算（ETA），包括车主预计到达时间和目的地预计到达时间。不过，用户仍然可以通过点击，打开地图。这款简版应用仍然会提供完整版的帮助和安全功能。

　　如果这款简版应用行得通，Uber就可以和Ola继续竞争印度用户（Ola在印度100多个城市上线，而Uber只在印度30个城市可用）。它至少能增强在Uber在印度的竞争力。今年早些时候，Ola宣布进军澳大利亚，而Uber在2015年就开始在澳大利亚运营。

　　Uber表示，未来几个月，它将继续推广简版应用。因此，在其他竞争激烈、用户量大的市场，如拉丁美洲、非洲和中东，Uber或许会与老朋友滴滴再次狭路相逢。

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