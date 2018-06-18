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人民日报海外版：赛事直播侵权损害赔偿制度亟待建立

人民日报海外版：赛事直播侵权损害赔偿制度亟待建立
2018年06月18日 06:04 人民日报海外版
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　　《 人民日报海外版 》（ 2018年06月18日   第 08 版）

　　日前，国家广电总局发出通知称，根据互联网电视管理的181号文，2018年世界杯比赛不允许在互联网电视平台上进行直播和延时播出，否则都属于违规，只能在赛事结束后提供比赛点播服务。

　　广电总局限制“互联网电视直播世界杯”，实质是对版权的一种保护，目的是为了避免OTT（智能电视和电视盒子）硬件厂商打擦边球盗播。有报道称，2017年国内赛事侵权点播链接超过62万条，838封预警函也挡不住亚冠联赛被盗播。

　　随着智能电视、OTT机顶盒、智能手机等终端的发展普及，以盗链盗播为主要手段的盗版开始大行其道，给互联网视频行业带来巨大损害，破坏了视频行业正版化的经营秩序。诸如互联网版权之类的问题日渐浮出水面。

　　互联网并非法外之地，想要利用刚出现的新鲜事物和新的形式，新瓶装旧酒，违反法律法规，投机取巧，应该受到惩罚。

　　国家近些年来不断加强对互联网经济的监管，在助其快速发展的同时，也不断扎紧制度篱笆，以期让它行稳致远。但就是在这样的情况下，为什么侵犯互联网版权的事情还是屡禁不止？有一个重要的原因，就是违法成本不高。

　　互联网就像一个“大熔炉”，谁都可以在里面参与，成为其中的一分子。海量信息，鱼龙混杂，监管部门和被侵权者要全面获取相关违法记录，并不是一件十分容易的事情。正是钻了这个空子，有的平台和个人靠打擦边球来非法盈利，吸人眼球。

　　互联网经济要想平稳发展，离不开监管。在监管中，有一项很重要的内容，就是建立违规违法的惩罚机制和补偿机制。运用现有的技术手段，配合相应的损害赔偿制度，让违法者付出高昂代价，只有这样，才能刹住盗版侵权的歪风。

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