《绝地求生》风靡 专家：容易上瘾且影响类似吸毒

时下，网络游戏《绝地求生》（即中国网民口中的“吃鸡游戏”）风靡中国，几乎每个人身边都不乏“吃鸡者”。而在全球范围内，另一个爆款网络游戏《堡垒之夜》在发布不到一年内，已吸引了1.25亿名玩家，每月累计游戏次数达到4000万场。据外媒报道，《堡垒之夜》在英国青少年当中已出现流行成瘾之势，引起专家忧虑。

心理学专家指出，爆款游戏通常结合几种流行类型的游戏元素，特别容易令青少年上瘾，沉迷网络游戏给青少年大脑造成的影响类似酗酒和吸毒，而且上瘾后更会导致他们日后更容易对其他事物上瘾。因此，英国一些小学已经敦促家长禁止孩子玩《堡垒之夜》和其他令人容易上瘾的游戏，英国媒体也发起了“关爱义务”活动，号召社交媒体巨头和网络游戏公司遵守规定，保护青少年免遭游戏上瘾之害。

广州日报全媒体记者 温俊华编译

案例一：

英国9岁女孩沉溺网游致尿裤子

一名9岁的女孩，沉溺于网络游戏《堡垒之夜》，最多一天玩10小时，上课睡觉，成绩下滑，甚至因为不肯离开游戏屏幕而不上洗手间，就地尿裤子……据英国媒体报道，这名女孩可谓英国青少年网络游戏沉迷风潮中的典型案例，目前，她已被父母送到心理诊所接受戒除网瘾治疗。

“当初让她玩游戏的时候，我们并不知道网络游戏会令人上瘾，或者会对她的心理健康产生影响。”

女孩的母亲凯罗尔说。凯罗尔回忆，他们在今年1月买了一个Xbox游戏机给女儿，到了3月，父母注意到女儿成绩下滑，拒绝课外活动，经常刷父母的信用卡购买游戏装备，老师也反映孩子上课时睡觉。

没过多久，情况越来越严重，孩子每天都要玩十个小时网络游戏，有时甚至玩到天亮。父母试图限制她玩游戏的时间，但似乎没有效果，她多次为此哭闹，甚至出手打父亲，因为过于沉迷以致一刻都不肯离开游戏屏幕，她甚至就地尿尿。“丈夫在夜里看到了她房间亮着灯光，发现她坐在一个被尿浸透的垫子上玩游戏。她甚至不去厕所，她的屁股是红色的。”凯罗尔说。

不得已，凯罗尔夫妇把女儿送到了兰开夏郡的心理诊所，寻求成瘾治疗师史蒂芬·波普的治疗。在那里，凯罗尔夫妇发现自己的遭遇并不是唯一。治疗师波普指出，《堡垒之夜》是一个非常容易上瘾的游戏，已有多名家长因孩子游戏上瘾问题和自己联系。

“在过去的两个月里，我接触了几十对父母，他们的孩子都在8岁左右，均显现出对《堡垒之夜》成瘾的迹象。我从事成瘾治疗三年，从未碰到过这样集中的成瘾事件和这么广泛的潜在危害。”波普说。

案例二：

美国男童游戏成瘾与父母关系破裂

“我想找回从前可爱的儿子。”梅兰妮带着15岁的儿子德里克去接受心理治疗，“你能不能说服他，他这样下去会毁了自己的生活？”梅兰妮对心理治疗师说。因为沉迷网络游戏，这个曾经聪明的男孩成绩挂科，对父母恶语相向。

“我没有问题，我妈妈才有问题。”德里克却说。尽管治疗师进行了几个月的介入治疗，但德里克并不配合，治疗师解释说，因为对游戏成瘾，孩子只关注能玩游戏的数字设备，不再在乎曾经对他们很重要东西，包括他们的父母、课业和其他的兴趣爱好。在别人眼里，他们的世界已经崩溃，但他们自己却认为“一切都很好”。

影响：沉迷网游似酗酒吸毒

为何孩子们沉迷网络游戏而对周遭事物视而不见？据《每日电讯报》报道，脑部核磁共振扫描显示，《堡垒之夜》和其他易上瘾的电子游戏会以类似滥用药物或酒精中毒的方式影响儿童的大脑。具体而言，这类视频游戏会触发快感奖赏，看到游戏画面时，大脑中神经递质多巴胺的释放水平与静脉注射安非他命时相同。

加利福尼亚州立大学图威尔教授领导的一项研究解释青少年的大脑是如何受影响的：当他们看到一个视频游戏或手机时，上述奖赏系统会在大脑中启动，因为过度刺激，他们的大脑结构发生了变化，大脑的冲动部分，即杏仁核纹状体系统，变得更小更敏感，因此它能更快地接收社交媒体或网络游戏的刺激，这就是上瘾者玩游戏感觉比普通人更刺激的原因。更令人担忧的是，图威尔教授的研究表明，网络游戏成瘾可能会致使孩子在以后的生活中更容易受到其他上瘾的影响。具体来说，网络成瘾可能会限制大脑左右两侧之间的联系，“当连接大脑的这些部分的线路效率不高时，人们更容易产生成瘾。”图威尔教授说，如果一个人在13岁到15岁时曾重度沉迷网络游戏，那么他们日后对毒品上瘾的可能性会增加。

专家： 爆款游戏易上瘾 警惕孩子沉迷

心理学专家指出，爆款游戏通常结合几种流行类型的游戏元素，特别容易令青少年上瘾。《堡垒之夜》结合了射击、社交、建筑等元素，尽管每场游戏时间仅20分钟，但可以无限重生，青少年更容易落入“无限重复”境地。

“研究表明，上学时间每天玩游戏不超过40分钟，周末每天玩游戏不超过1小时，即每周加起来不超过6小时，玩游戏不会影响孩子的学业表现或与现实世界的关系。但如果每周玩游戏的时间超过6小时，甚至有很多人每周玩20小时，那么负面影响就会显现出来。”宾夕法尼亚州家庭医生和心理学家萨克斯博士说。

“杀人不是一种技能”，有家长认为，由于《堡垒之夜》等游戏结合了一定的社交因素，需要在游戏中合作，玩这些游戏可以提高孩子的社交技能，但心理专家对此并不赞同。

“有父母说，我的孩子在学习合作，这不是一种有用的技能吗？我可以肯定地回答‘不，不是’。”萨克斯说。“在现实世界中，合作关于倾听，倾听同事和朋友的话，通过眼神交流了解他们真正的想法，一起创造性地工作。”

新闻背景：

世卫组织将沉迷网游列入“心理健康障碍”

今年1月，世界卫生组织正式把沉迷网络视频游戏导致的心理和行为障碍定义为一种官方的心理健康障碍。

“游戏障碍”被定义为一种游戏行为模式，其特征对是游戏的控制能力减弱，游戏优先于其他兴趣和日常活动，甚至产生负面后果。“游戏障碍”的诊断标准如下：

（1）对个人、家庭、社会、教育、职业或其他重要功能领域带来重大损害；

（2）经历至少12个月的这种损害。

世界卫生组织建议玩家留意自己的玩游戏时间，当他们因玩游戏排斥了其他日常活动时，应该警惕身体、心理健康和社会功能的变化。