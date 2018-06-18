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网络黑产犯罪低龄化、低学历化 跨地域作案特征明显

网络黑产犯罪低龄化、低学历化 跨地域作案特征明显
2018年06月18日 02:01 新京报
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　　网络黑产犯罪低龄化、低学历化 跨地域作案特征明显

　　网络黑产犯罪呈低龄化、低学历化

　　海淀检察院发布白皮书披露网络黑产犯罪内幕；跨地域作案、犯罪产业化特征明显

　　85%以上的网络黑产犯罪人员出生于80后，62.5%的犯罪人员是高中以下学历……这是日前北京市海淀区检察院发布的《网络安全刑事司法保护白皮书》(以下简称《白皮书》)公布的数字。白皮书同时指出，网络黑产犯罪已经形成上、中、下游的闭合链条，且涉及诈骗、侵犯公民信息等27项罪名。

　　六成以上犯罪主体为高中以下学历

　　所谓网络黑产犯罪，通俗的说法是网络黑色产业链。2016年9月以来，海淀区人民检察院受理网络犯罪案件450件1076人，其中审查逮捕245件588人，审查起诉205件488人。

　　《白皮书》显示，黑产犯罪主体呈现低龄、低学历化特征。具体来看，1990-1999年出生的221人，占比37.58%，1980-1989年出生283人，占比48.12%，1970年以前出生人数仅占14.11%。

　　与预先设想犯罪高学历化情况不同，此类犯罪的行为人普遍学历较低，本科及以上学历82人，仅占21%，高中、高职教育主体68人，初中、中专、小学等教育主体242人，占62.05%。男性主体占较大比重，审查起诉案件中男性379人，占比77.66%。作案地点涵盖全国28个省、市、自治区。

　　值得关注的是，网络黑产犯罪往往金额巨大。如在郭某电信诈骗案中，行为人先后冒充检察官、警察，以被害人涉嫌刑事犯罪为由骗取其人民币1800余万元；而在欧某某非法吸收公众存款案中，行为人以微信公众号的形式宣传其理财产品，向百余名公众吸收存款5000余万元。

　　跨地域作案特征明显

　　由于网络自身的特点，黑产犯罪突破了传统地域空间限制，跨地域作案特征明显。共同犯罪的犯罪主体之间、帮助行为主体与实行行为主体往往并不认识，仅仅通过网络论坛、QQ群、微信群等进行联络。

　　行为人实施完犯罪行为之后，往往通过互联网寻找收赃人，实现异地销赃。被害人也遍及全国各地，往往与犯罪者之间相隔万里。

　　据介绍，网络黑产犯罪多以“公司”和“集团”的形式出现。

　　如在重庆刷单诈骗案中，行为人为从事刷单业务，组织50余名员工成立公司，有承揽业务的业务部门、专业从事刷单的技术部门、后台服务的财务、行政等部门。

　　而在“7·25”特大侵犯公民信息专案中，犯罪主体涉及20余家公司，对公司业务进行精准营销，主管人员、技术负责人、业务部门人员在沟通后购买计算机代码用于窃取公民个人信息。

　　根据检方统计，网络黑产犯罪涉及27个罪名。以审查逮捕案件为例，受案人数较多的罪名有8个，包括诈骗罪34件250人，占比42.51%；扰乱无线电通讯管理秩序罪64件88人，占比14.87%；侵犯公民个人信息罪35件68人，占比11.56%；盗窃罪41件53人，占比9.01%；非法获取计算机信息系统数据罪、非法控制计算机信息系统罪15件31人，占比5.27%；破坏计算机信息系统罪12件22人，占比3.74%；非法吸收公众存款罪5件11人，占比1.87%。其余19个罪名受案人数较少，且分布均匀。

　　形成犯罪产业化链条

　　《白皮书》显示，与传统犯罪相比，网络犯罪的产业化链条特征明显，产业链的上中下游犯罪分工明确。

　　此外，网络黑产犯罪已经从原始粗放的传播木马病毒、电话诈骗转化为更为先进的拖库撞库、精准诈骗，形成十分成熟的运作模式，产业链复杂、隐蔽、完整、高效。

　　上游技术供应商，承担着制作木马、恶意代码、肉鸡网络、动态ip非法服务等技术工具服务，负责获取用户电脑中的信息或直接控制用户电脑。

　　中游数据服务商、黑市交易平台，在产业链中充当数据生产者和交易服务提供者的角色，负责将用户信息处理后既可盗取财产，也可转卖获利。

　　下游行为人利用中游的数据和平台实现直接诈骗、“薅羊毛”、流量劫持等犯罪，以盗窃、诈骗等形式将获取的数据变现。

　　在该产业链中，基于行为人目的的不同，上中下游可以任意组合，形成典型或非典型的网络黑产犯罪。

　　新京报记者 王巍

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