腾讯掘金电子竞技：赛制借鉴NBA模式 版权费超亿元

腾讯掘金电子竞技：赛制借鉴NBA模式，赛事版权费超亿元

澎湃新闻记者 杨鑫倢

电子竞技作为国家体育总局已正式承认的一门运动项目，开始展现其日益强劲的盈利能力。

6月14日，腾讯集团副总裁、腾讯影业首席执行官程武在2018全球电竞运动领袖峰会暨腾讯电竞年度发布会上表示，2018年，中国电竞进入深度布局年，电竞的独立产业价值正在逐渐显现。如《英雄联盟》职业联赛（简称LPL）和《王者荣耀》职业联赛（简称KPL）的赛事版权费，已迈过亿元门槛；KPL2018年的商业赞助中，单家赞助规模最高达到5800万元，步入顶级体育赛事的行列。

包括电竞赛事的各个战队俱乐部，也开始分享商业化的成果。除了原本一些玩票性质的个人投资者，目前诸多专业投资机构将资金砸入俱乐部。当天的发布会上，腾讯集团首席运营官任宇昕透露，KPL知名选手老帅在转会中，转会费超过了1000万。

上个月，亚洲奥林匹克理事会公布了电子体育表演项目，包括《王者荣耀（海外版）》等六项电竞运动将第一次亮相亚运会赛场。

腾讯集团副总裁程武

效仿NBA

当天企鹅智酷发布的电竞市场报告显示，2017年，中国电竞的市场规模超过50亿，2018年，这一数字预测将达到84.4亿，到2020年，有望突破200亿。2018年中国的电竞用户将突破3亿。

早前在腾讯2018年第一季度财报电话会上，腾讯首席战略官詹姆斯·米歇尔（James Michelle）表示，电竞可以也应该会成为公司非常重要的营收来源。腾讯为此做了一些实验，尤其是基于《英雄联盟》，但目前电竞仍然只是一种回馈这些游戏玩家，激发新用户兴趣的方式。

“以前办一场比赛，拉赞助不容易，少有商业合作，基本来自游戏硬件厂商。如今，汽车、快消、金融等领域的企业，都加入进来。在商业模式上，陆续开发出媒体版权、衍生品、门票、广告等多模块的商业价值。”程武介绍，越来越专业的体育化运营，为电竞打开更大的商业版图。

按照腾讯的规划，电竞赛事举办的专业程度将达到NBA这类最顶级体育赛事的水平。LPL、KPL的联盟规则，都是借鉴学习了NBA联盟的成功经验。LPL、KPL都开始积极探索主客场赛制，不少城市都开始有了自己的战队，甚至兴建了专业的电竞比赛场馆。

“现在，我们谈到洛杉矶会想到湖人队，谈到芝加哥会想到公牛队。那么在未来当谈到上海成都深圳等城市的时候有没可能联想到当地的电竞战队？我认为绝对有可能，电竞将会融入城市的血脉，成为城市的标志之一。”任宇昕说。

效仿NBA固定席位的机制，腾讯当天宣布，2018年KPL秋季赛开始，将正式关停降级，实施固定席位制，通过预选赛成绩加上席位招募的双通道选拔机制决定新增席位的最终归属。此举会让俱乐部的商业价值得到大幅提升。

“随着俱乐部队伍职业化水平提高，降级对于本身俱乐部经营有非常大挑战，对于俱乐部的投资方来讲也存在巨大风险，甚至他们不愿意不敢加大对俱乐部投入。”腾讯互娱移动电竞业务部总经理、KPL职业联盟主席张易加解释， 在新联盟体系下，联盟内的俱乐部也将得到KPL联盟的持续扶持。

俱乐部的投资人：从个人到机构

目前，至少一半的KPL俱乐部实现了盈利，可以通过签战队个人直播经纪约和赞助席位来获得收入。

张易加还向澎湃新闻记者分享了一个很有趣的现象：两年前，电竞俱乐部的投资方以一些个人投资者为主，“有小几百万搞一个不错的战队”，现在这个结构也在改变，投资的门槛变高，一些个人投资者慢慢寻求股份转换，让有实力的机构投资方进来，其中“不乏国际背景的资方，地产等各行业的投资都有”。

“俱乐部要长期发展下去，除了团队和运营能力，一定要依靠有健康可持续的商业模式，并且要能够转化成更好的商业回报，这样才能够更好满足投资人方面的需要。”张易加说。

他表示，KPL联盟也会去帮助俱乐部搭建整个内容运营体系和商务体系，将联盟的优质资源推荐给俱乐部，帮助俱乐部获得一定收入。其中一些收益（如腾讯转播获得的赞助商收入）跟俱乐部平均分配，还有一部分收益则会视俱乐部成绩有区别分配。

KPL联盟是基于王者荣耀职业联赛（KPL），由腾讯电竞牵头，和参加KPL的QG、AG等12家电竞俱乐部联合成立的赛事俱乐部联盟。

“吃大锅饭方式不适应当下中国电竞行业发展的模式，完全拉开差距分配收益也不是健康的生态，我们从中会寻找一个平衡。”张易加说。

不过张易加认为，目前俱乐部产生的利润体量并不大，电竞行业未来几年，依然还在会做很大的投入。

张易加还透露，未来希望以联盟为主导，逐步建立对选手综合素质考量的机制。

“过去大家对于电竞选手的选拔只会看他打得好不好，一个运动员要成为一个超级巨星也需要很好的综合素质。”张易加说，“事实上职业选手非常注重自己的身体健康，不会因为基于电竞训练，忽视身体锻炼。”