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樊路远：阿里影业是影视行业的“打工者”

樊路远：阿里影业是影视行业的“打工者”
2018年06月17日 16:01 环球时报
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　　[环球网科技综合报道]6月17日，第21届上海国际电影节官方论坛正式开幕。阿里巴巴集团合伙人、阿里影业董事长兼CEO樊路远今天提出，要大力投入优质内容，要培养年轻的导演和编剧。

　　“2018年，我希望这家公司创作出有影响力正能量的优质内容。”樊路远表示，看电影已经成为人们对美好生活的追求之一。阿里影业肩负的使命就是让电影的世界充满无限可能，用科技提升影视业的商业价值。

　　继续“打工”服务好行业，为市场带来更大增量、活力和创新

　　作为一家进入影视业不算久的互联网公司，阿里影业和其它中国互联网公司在过去几年不断投入、探索以及试错，有效提升了影视业产业链的运作效率和商业价值，加速孵化培育了整个行业的发展，为用户观影心智打造提供了实实在在的贡献。

　　樊路远认为，阿里影业是中国影视行业的“打工者”。从夯实基础设施建设到重视优质内容制作，从创新宣发营销方式到丰富内容商业渠道，阿里影业将发挥品牌、大数据、生态资源等系列优势，不断保持和上游内容的积极互动，继续为中国电影市场带来增量，带来活力和创新。

　　樊路远坦言，对于这家刚入行四年的年轻企业，希望观众和行业给予更大的包容，更多的耐心。未来将加大对优质内容的重视和投入，一方面持续挖掘优秀剧本作品，以正确的社会价值为导向，帮助优质内容走上荧屏；另一方面大力支持、鼓励创作人才，帮助有才华的青年导演，希望能够孵化、滋长出丰硕的果实。“我们充分尊重行业优秀的影视公司，在借鉴其宝贵经验的基础上开拓创新，哪怕路途艰难，也要探索出一条符合自己的发展道路。”

　　在去年的上影节期间，由阿里影业支持、面向全球范围的青年电影人发掘及扶持“A计划”青年导演王强，其作品《被阳光移动的山脉》荣获最佳编剧奖，这也是当时亚洲新人奖唯一获奖的中国影片，预计今年下半年在国内上映。同样是 “A计划”的女导演阎羽茜，近日因其作品《海上浮城》在西雅图国际电影节获得了“中国之星”单元最佳新锐导演奖。经过这几年的努力，“A计划”已经孵化和支持的影片均取得了非常不错的成绩，诸如《在码头》、《追·踪》、《我的青春都是你》等都赢得了行业内的肯定和观众的好评。

　　好故事大情怀正能量，对阿里影业来说义不容辞

　　近五年，中国电影产业稳定发展，市场规模不断扩大，银幕数量稳居世界第一。2017年中国电影票房首次突破500亿元大关，今年一季度票房显示，中国首度超越北美，成为全球第一大电影市场。

　　当天上午，上影节官方金爵电影论坛“新时代的中国电影”在上海举行，上影、中影、光线、博纳、华谊等国内多家重量级影视公司的负责人出席。如何提升创作质量、实现产业升级，如何用电影承载新时代精神，是此次论坛参会嘉宾讨论的主题。“哪天我们5+1一起拍个电影，挺有意思的。”一位负责人的现场发言，引发了参会者的集体欢笑。

　　樊路远现场表示，“好大正”（好故事、大情怀、正能量）是未来电影市场的所有参与者都要一起努力的方向，阿里影业义不容辞。看电影已经成为全民的文化消费，已经成为人们对美好生活的追求之一，要大力发展电影行业。

　　在樊路远看来，面对中国电影发展的黄金机遇，阿里影业接下来要继续担负起“弘扬主旋律、传递正能量”的责任和使命，同时发挥自身大数据、生态资源的优势，为中国电影产业链深化、扩容提供新动能。

　　作为阿里巴巴集团合伙人，樊路远在论坛上还专门强调，深切关注游戏给社会带来的负面问题，呼吁社会关注儿童健康问题。“我们支持研究和关注健康的休闲游戏。但是阿里巴巴以前、今天和未来都不会大规模投资游戏产业。我们对游戏保持非常谨慎态度！”

　　6月16日，为期十天的第21届上影节正式拉开帷幕，约有500部中外优秀影片将在45家影院陆续登场。今年的展映影片涵盖内容更为宽泛，既有大师经典、4K修复，也有海内外新片佳作。官方指定售票平台淘票票大数据录记下了影迷的巨大热情：6月9日开票首日仅过58分钟，出票量就超越了去年同期首日全天线上总量。

　　“昨天，淘票票在上海各个影院的同事告诉我，上影节开映首日，现场看到了很多影迷，从年轻情侣到白发苍苍的老人，有些人甚至从早看到晚。这就是‘快乐文化’的强大力量。”樊路远说。

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