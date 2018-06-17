新浪科技> 互联网 > 正文

直击|京东曲美推三千平“无界零售样板间” 免费入驻

直击|京东曲美推三千平“无界零售样板间” 免费入驻
2018年06月17日 15:55 新浪科技
缩小字体 放大字体 收藏 微博 微信

　　　　新浪科技讯 6月17日下午消息，京东与曲美家居联手打造的时尚生活体验馆正式开馆。京东方面称，已邀请众多品牌以0元租金入驻，这家3000平米的体验馆即“无界零售样板间”，“让你来了不想走”。

　　据悉，曲美线上旗舰店于2011年入驻京东，双方合作已有7年。目前曲美已经组建了一个包括IT、营销、财务、设计、销售等职能的独立部门与京东全面对接。依托于京东无界零售，曲美将供应链和产品、库存、货物全部升级成同一个系统，达成全方位的供应链整合。

　　此次深入合作基于两个方面：首先，双方打通线上线下的全品类整合，邀请了乐高、杰士影音、罗莱等多个跨品类品牌，以0元租金入驻生活体验馆；其次，京东基于消费者大数据分析，对京东、曲美及入驻品牌相匹配的真实用户进行精准画像，并依此从整体商品池中挑选他们真正想购买的商品，实现更具实效的业态整合。 通过供应链深度整合，体验馆构建出儿童区、老人与猫、女性空间、亲密关系、设计师的家、绅士品格、时尚白领空间、女童场景等8大“无界零售样板间”，除了整合3C电子产品、图书等多品类产品，京东、曲美还与爱慕集团达成了合作，为消费者提供更多时尚着装。

　　京东集团高级副总裁、时尚生活事业部总裁胡胜利表示：“我们从线下走到线上，现在又踏上了的线上线下整合的无界零售之路。如今大家所看到的，正是我们面向未来的全新布局：一个’所购即所想，所见即所得’的无界零售样板间”。

　　曲美家居集团董事长赵瑞海表示：“在互联网时代，传统家居行业以及卖场模式都在经历变革与转型。相信随着与京东合作的深入，我们会一同为消费者带来更好的服务和更优质的生活方式”。（韩大鹏）

我要反馈
新浪科技公众号
新浪科技公众号

“掌”握科技鲜闻 （微信搜索techsina或扫描左侧二维码关注）

创事记

阅读排行榜

评论排行榜

科学探索

苹果汇

众测

来电聊

专题

官方微博

新浪科技 新浪数码 新浪手机 科学探索 苹果汇 新浪众测

公众号

新浪科技

新浪科技为你带来最新鲜的科技资讯

苹果汇

苹果汇为你带来最新鲜的苹果产品新闻

新浪众测

新酷产品第一时间免费试玩

新浪探索

提供最新的科学家新闻，精彩的震撼图片

新浪科技意见反馈留言板

电话：400-690-0000 欢迎批评指正

新浪简介|广告服务|About Sina
联系我们|招聘信息|通行证注册
产品答疑|网站律师|SINA English

Copyright © 1996-2018 SINA Corporation

All Rights Reserved 新浪公司 版权所有