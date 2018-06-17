直击|京东曲美推三千平“无界零售样板间” 免费入驻

新浪科技讯 6月17日下午消息，京东与曲美家居联手打造的时尚生活体验馆正式开馆。京东方面称，已邀请众多品牌以0元租金入驻，这家3000平米的体验馆即“无界零售样板间”，“让你来了不想走”。

据悉，曲美线上旗舰店于2011年入驻京东，双方合作已有7年。目前曲美已经组建了一个包括IT、营销、财务、设计、销售等职能的独立部门与京东全面对接。依托于京东无界零售，曲美将供应链和产品、库存、货物全部升级成同一个系统，达成全方位的供应链整合。

此次深入合作基于两个方面：首先，双方打通线上线下的全品类整合，邀请了乐高、杰士影音、罗莱等多个跨品类品牌，以0元租金入驻生活体验馆；其次，京东基于消费者大数据分析，对京东、曲美及入驻品牌相匹配的真实用户进行精准画像，并依此从整体商品池中挑选他们真正想购买的商品，实现更具实效的业态整合。 通过供应链深度整合，体验馆构建出儿童区、老人与猫、女性空间、亲密关系、设计师的家、绅士品格、时尚白领空间、女童场景等8大“无界零售样板间”，除了整合3C电子产品、图书等多品类产品，京东、曲美还与爱慕集团达成了合作，为消费者提供更多时尚着装。

京东集团高级副总裁、时尚生活事业部总裁胡胜利表示：“我们从线下走到线上，现在又踏上了的线上线下整合的无界零售之路。如今大家所看到的，正是我们面向未来的全新布局：一个’所购即所想，所见即所得’的无界零售样板间”。

曲美家居集团董事长赵瑞海表示：“在互联网时代，传统家居行业以及卖场模式都在经历变革与转型。相信随着与京东合作的深入，我们会一同为消费者带来更好的服务和更优质的生活方式”。（韩大鹏）