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直击|苏宁无人车明起在北京开始运营 配送范围3公里

直击|苏宁无人车明起在北京开始运营 配送范围3公里
2018年06月17日 15:13 新浪科技
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　　　新浪科技讯 6月17日下午消息，苏宁宣布无人车“卧龙一号”已完成上岗测试，将于明日进入常态化运营。“卧龙一号”将承担苏宁小店周边社区3公里范围内，线上订单1小时生活圈的即时配送服务。

　　北京苏宁易购总经理郝嘉称，之所以取名“卧龙一号”，原因是古代诸葛亮发明木牛流马，被称为中国最早的自动运输工具，而苏宁物流无人车结合、物联网、云计算、AI等科技元素，是新时代的智能木牛流马。

　　“卧龙一号”整车规格8寸长，续航里程8小时以上。郝嘉称，它的核心在于多线激光雷达，通过多线激光雷达+GPS+惯导等多传感器融合定位，就能开启智能化送货之路，“激光雷达就好比是它的眼睛，它会首先扫描出一张小区全景的三维地图，不仅会在地图上标注每个建筑物的详细位置。再结合GPS导航的信息，人工智能芯片的大脑会自主分析并规划出精确路线”。不仅如此，“卧龙一号”还可以随时注意并规避周围的行人、车辆和障碍物，从而规划出最优绕行路径。目前，苏宁正在研发“四足行走”的版本，未来的“卧龙一号”不但会乘梯还会爬楼。

　　此外，苏宁小店还于近日推出了世界杯主题店“深夜加油站”。北京苏宁易购小店总经理宋锐介绍，在北京核心居民区，苏宁小店将提供24小时服务，服务内容包含：24小时营业，通宵提供商品和免费服务，2公里1小时配送到家等。

　　郝嘉还透露，苏宁小店经过半年发展，目前全国已经布局了500余家，其中，北京地区6月份单月将开业50家，全年计划开业600家，届时苏宁小店将成为北京市场最大的社区店品牌。在全国范围内，2018年苏宁小店将开1500家店，2020年达5000家店到2022年达一万家店。（韩大鹏）

苏宁无人车配送
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