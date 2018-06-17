网售短期健康险因何走红？能否保证续保是关键

近年来，一类在网络上销售的低保费、高保额的短期健康险产品大获消费者追捧，一经推出便成了保险界的“网红”产品。

据不完全统计，自2016年8月众安在线推出第一款短期健康险产品至今，短短两年内，市面上已有超过30余款此类产品。

那么，为何这类险种会如此受欢迎？“网红”到底“红”在哪？在这之中又隐含着哪些风险？

什么是短期健康险？

健康保险产品按照保险期限分为长期健康保险和短期健康保险。

其中，长期健康保险是指保险期间超过一年或者保险期间虽不超过一年但含有保证续保条款的健康保险。而短期健康保险是指保险期间在一年以及一年以下且不含有保证续保条款的健康保险。

而当前市面上备受追捧的这类产品，多是短期健康险。

为什么这么红？

事实上，这类短期健康险产品之所以备受追捧，是由于当前市面上销售的此类短期健康险，往往保费较低，仅需花费百元至数百元，就能够买到保额高达100万、300万、600万！最高甚至达千万的医疗保险，杠杆比相当之高。

看上去如此划算的险种，自然是备受“精打细算”的消费者追捧。然而，这世界上往往并不会有什么天上掉馅饼的好事，其中的“陷阱”须谨慎应对。

能否保证续保是关键

尽管此类险种看上去着实诱人，其背后却隐藏着难以察觉的风险点——产品到期后能否续保的问题。

目前市面上销售的这类短期健康保险产品，尽管在合同中确实对续保做出了相应的约定，即满足条件的消费者在保险期间届满时，可以向保险公司申请继续投保，且相关保险公司多打出了“终身给付限额”、“连续投保”等产期保险概念，但事实上，“连续投保”并不等同于“保证续保”。

所谓“保证续保”是指在前一保险期间届满后，投保人提出续保申请，保险公司必须按照约定费率和原条款继续承保的合同约定。

而根据上文所述，短期健康险产品并不含有“保证续保”条款，这就意味着到期后，保险公司可能会出现停售、调整费率或推出替代的新产品等情况，届时保险消费者将会面临不能续保的风险。

实际上，今年4月份，天津保监局下发了《加大对“百万医疗”类短期医疗险监管力度》，就市面上各类“百万医疗险”的续保问题、核赔依据、落地服务等核心问题提出三大要求：

一是在销售环节，阐明产品属性。须向投保人明示产品本质是短期医疗险，保险期间为1年，厘清“连续投保”和“保证续保”的区别，提示不可抗辩条款适用规则；必须明示产品存在停售或升级换代等“类停售”风险，可能导致全部或发生过赔付的投保人不能连续投保。

二是在核赔环节，明确核赔细则。通过内涵描述及外延列举等方式，对理赔依据的“近因原则”给予全面具体界定，增加制式规则，减少人工核议，最大限度减少理赔灰色地带。

三是在理赔环节，提高专业能力。做好落地服务，配足专业人员，提高勘查全面性和精准度，做到应调尽调、应赔尽赔、杜绝滥赔，既要维护被保险人合法权利，又要避免骗保骗赔。

6月13日，银保监会发布风险提示称，近期，有消费者反映通过互联网购买的短期健康险产品到期后不予续保的问题。消费者对此类产品要谨防宣传误导，明确短期健康险不含有保证续保条款等方面情况。

银保监会要求，保险公司在销售过程中应当遵循最大诚信原则，向投保人阐明产品属性，说明所购产品为短期健康保险产品，提示消费者可能面临的无法续保风险，严禁以“保证续保”概念对消费者进行误导宣传。