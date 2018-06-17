800亿网贷平台爆雷！自称央企、高额返现、玩虚拟币

来源：证券时报

就在大家沉浸在世界杯、端午节假期的惬意中时，突然一声惊雷，自称央企背景、号称交易量达800亿元的网贷平台唐小僧爆雷，有赶赴唐小僧母公司“资邦金服”办公现场的投资人反馈，唐小僧母公司资邦金服确已被警方查封，警察要求到访人员到经侦支队询问情况，而时报君所在的的唐小僧QQ群里，不少投资人称，提现不了，微信客服已联系不上。

800亿网贷平台唐小僧爆雷

唐小僧曾经一度被誉为民间四大高额返利平台，其他三家分别是钱宝网、雅堂金融、联璧金融。而这4家除联璧金融外，其他三家全部爆雷。唐小僧具体涉案金额目前不详，但涉及投资者范围较广。根据唐小僧微信公众号最新介绍，此前注册用户数已达到1000万，粗略按照行业1%的转化率计算，有效投资用户也有10万人。

（图片来源：投资者现场拍图）

时报君所在的唐小僧投资交流群里，也已经炸开了锅，不少投资者人表示目前已无法提现，且客服联系不上。

其中投资者小V向时报君表示，她自己放了23万进去，为了能薅羊毛，得到返利，又用家人的账户做了一个新手注册10万的投资，下个月5号才到期，没想到平台就突然爆雷。

时报君在QQ搜索中输入唐小僧维权群，画面是这样的：

事实上，唐小僧在爆雷前就已有征兆。唐小僧理财APP上一则公告称，平台将于6月15日22：30至6月19日14：00进行系统升级，系统升级期间暂停运营。不少投资人认为，放假期间进行系统升级在业内比较少见，且升级时间过长，非常可疑。

在唐小僧贴吧里就有投资者表示，近期会有多部门联合彻查资邦元达（也是资邦金服控股子公司），薅羊毛可别把本金搭进去了。

根据唐小僧披露数据显示，截至2018年5月31日，唐小僧累计借贷金额达9.32亿元，借贷余额亦为9.32亿元，借贷余额笔数为53994笔。平台当前及累计借款人数量均为948人，其中前十大借款人待还金额占比为1.3467%，最大单一借款人待还金额占比0.1833%。

诡异的是，5万多笔借贷逾期为零，之前时报君详细写过关于网贷平台逾期率的问题，逾期率为零基本不可信。

我们再来看看唐小僧的具体业务：

公开资料显示，唐小僧是资邦金服网络科技集团有限公司打造的一家网络借贷信息中介服务平台，实际却是高额返现平台，在“羊毛吧”网站上，有投资者反映称唐小僧理财的羊毛已经达到了投资100元活期奖励30元现金的高度。

而唐小僧为了迅速扩大规模，在分众传媒（12.350， -0.04， -0.32%）投了不少电梯广告，据不愿具名的业内人士向时报君透露，唐小僧的广告投放力度属于行业前列，每年广告投放金额保守估计在5000万元以上。

刷爆眼球的同时也收获了成交量，截至2017年1月15日，平台累计成交量达到800亿元，奇怪的地方在于，自此以后公司就再也没有公布过成交量，原因在于其成交量被媒体质疑造假。

假央企、虚拟币，还原一个真实的唐小僧

2017年1月20日，唐小僧母公司资邦金服正式被“央企”瑞宝力源战略重组，变身成为“央企”旗下的平台。

作为收购唐小僧母公司的主角，瑞宝力源的“央企”背景的确吸引了投资者眼球，那么瑞宝力源到底是一家怎样的“央企”？

据媒体报道称，瑞宝力源的“央企背景”其实是指背后的母公司“中国瑞宝国际合作有限公司”，在中国瑞宝的官网显示“中国瑞宝国际合作有限公司是经国务院批准，于1985年在国家工商行政管理总局登记注册的国家级国际经济技术合作公司。涉及的业务领域包括：核能、航空、航天、新能源、机电、国际安防、金融、投资。。。。。。”

但中国瑞宝在经过一系列股权变更之后，已经变成民营企业，而非其宣传的所谓“央企”。

而瑞宝力源董事长刘琅在2017年开始全国各地极力推销名为“亚欧币”的虚拟货币，并宣称是国家唯一认可的虚拟货币。

在亚欧币的网站上，它上是这么宣传的：“政府监管—中国人自己的货币”、“第一家政府颁发营业执照的虚拟数字货币”，但公司并没有任何实体产业，靠不断发展会员收取资金维持运营，在全国多个省市发展内、外盘会员47000余人，涉案金额40.6亿元。

再说回唐小僧本身，自称是P2F（个人对金融机构）模式，资产都是银行级别，安全可靠。但实际上其资产并非来自金融机构，而是个人。此外，投资者维权群里，有不少投资者表示，在购买唐小僧产品前根本看不到产品的具体信息，只能在投资后查看产品信息，而投资合同只能看到债权转让协议，无论是债权类资产还是收益权类资产，都无法看到唐小僧与借款方的借款合同和理财产品购买合同，唐小僧募集的真实资金用途，以及还款来源和资产抵押情况也均未披露。

更为重要的是，唐小僧自2015年5月成立以来，发展至今也并未上线银行存管。

网贷之家数据显示，截至6月13日，全行业停业及问题平台数量已经达到4270家，光5月份就有10家平台倒闭跑路。

还是那句老话，你惦记别人的利息，别人惦记你的本金。银保监会主席郭树清此前在陆家嘴（16.640， -0.14， -0.83%）论坛上就表示：“在打击非法集资过程中，要努力通过多种方式让人民群众认识到，高收益意味着高风险，收益率超过6%的就要打问号，超过8%的就很危险，10%以上就要准备损失全部本金。”

几种常见的非法集资形式

1、以投资理财为噱头。

这种形式是最常见的，以高收益、低门槛、快回报为诱饵，一般承诺月息都超过20%，靠不断发展新的投资者实现虚高利润，兼具非法集资与传销相互交织的特征。

2、以集资买房为借口。

通常是不法房企以内部优惠认购等形式公开融资，很多不明真相想要买房的群众还以为自己占了便宜，结果是钱被骗跑了，房子连个影子都没有。

3、假扮养老机构。

这也是常见的非法集资形式，这几年特别多。一种是以投资养老公寓等养老项目为名，另一种是以销售保健、医疗等养老产品为幌子，专骗老年人的钱。

4、消费返利。

“消费购物的钱不仅全额返还，还能赚钱。”“商家、消费者共享利润分红”、“消费多少返多少，在日常消费中就能创富。”面对这样的诱惑，你会心动吗？听上去只赚不赔的买卖，在引发部分消费者质疑的同时，也让一些人怦然心动并付出行动。

不少消费返利的平台干的就是非法集资的事，哪有什么购物等于储蓄的好事。始终相信一个道理：天上不会掉馅饼！

这几种就是大家身边比较常见的传销形式，另外还有以众筹、私募基金、农民合作社等为名义的非法集资形式，也需要警惕。