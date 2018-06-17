重组联想数据中心 操盘手童夫尧这13个月改变了什么

文/陈伊凡

来源：经济观察报

“数字化转型中，我们（联想）从硬件服务商变成方案提供商。”

在上地创业路6号，联想大厦一层正门对着，是Lenovo的标志。大厅陈设着联想的几款PC产品。而联想数据中心业务集团（DCG），则位于这座大厦的中间。

在3层的会议室里，联想集团高级副总裁，数据中心业务集团（DCG）中国区总裁童夫尧对我们回顾了过去DCG中国的整合道路，他颇具信心地描绘着DCG中国未来的图景。在此之前，他刚接待完两批客户，谈“上云”和“自主可控”。

在这位加入联想13年的高级副总裁看来，这次领导DCG业务，相当于一次在大机构里的“内部创业”，是“空中换引擎”。他曾对CEO杨元庆汇报称，只要我们把事做对，我就不担心业绩问题。

“我们去年非常艰难，但是中国区到最后实现了盈利性增长，贡献利润连续5个季度持续提升。”“在企业业务中重新打造联想的品牌形象。”他说，“虽然不能做这样的比较，但确实感觉联想许多管理团队在过去一年里还是以创业者的心态工作。”

这一年，他重新组建的联想数据中心业务集团（DCG）在2017/2018财年业绩显著，四季度营收增长44%，北美数据中心业务营收翻番，欧洲、中东和非洲增长了60%。

就此次财报看来，童夫尧的想法被佐证。

内部创业

业绩的背后，是内部创业的艰难。

2017年5月，联想集团将中国区业务分拆个人电脑及智能设备集团（PCSD）和数据中心业务集团（DCG）两个独立的组织，彼时的DCG在联想内部还只是一个季营收10亿美元左右，2016年数据中心业务的收入为40.69亿美元。而在联想2017年第一季度财报中，联想营收100.21亿美元，集团亏损7200万美元，数据中心业务营收同比下跌11%。

当时，不少媒体称，“数据中心成了联想的难题”。彼时杨元庆曾向媒体解释，“发展新业务并不容易，建立数据业务基础需要一定时间，大家都要有耐心，预计两年内可盈利。”

结果却比杨元庆预计的要快。

在5月24日联想集团公布的2017/2018财年第四季度财报暨年报中，数据业务中心在去年给联想贡献了44亿美元的营业额，增速达到8%，超大规模数据中心的营业额增长了53%。此外全年超大数据中心收入增长了53%，毛利润率提升了10个百分点，软件定义类业务全年实现三位数增长，增长为130%。杨元庆也在新闻发布会上表示，数据中心业务将是联想集团在智能物联网时代发力的一大支点，同时也是联想集团未来强劲的利润引擎。

回顾过去一年重新组建DCG业务，童夫尧谈到，曾经，他手下有十分庞大的服务团队，拆分之后需要重新组建，在此情况下，如何能够快速将业务的精细化管理体系建好是重中之重。

在采访中，童夫尧展示了DCG中国区的业务发展和变革，拆分后的DCG中国的业务将聚焦行业市场进行重组、建立专注的商业管理系统和培训专业的DCG销售团队。2017年，DCG中国季比季实现销售额双位数增长，第三季度PCON实现收支平衡，高价值产品配售率季比季持续提高。

进击自主可控

“我们认为，今后的DCG企业级业务在中国的增长来自于自主可控。自主可控的势头，我们认为是非常迫切的。”

根据Gartner2018年初发布报告预测，2018年全球IT支出预计将达3.7万亿美元，较2017年增长4.5%；中国在2018年对技术产品和服务的总支出会增长6.7%，超过2.6万亿人民币。从全球来看，2017年到2019年，数据中心系统和设备的增长呈逐年下降趋势，而软件与IT服务的增长则相当迅猛，数字化业务、区块链和物联网项目以及大数据、算法、机器学习、人工智能等创新技术将继续带动IT支出增长。2018年全球公有云服务市场将从2017年的1535亿美元增加至2018年的1864亿美元，涨幅高达21.4%。

根据联想提供的数据显示，中国的IT市场预测将有大于60%的份额将适应本土化市场，这意味着自主可控将是趋势。作为“核高基”重大专项的参与者，联想未来会以丰富的产品线全面满足用户前后端的应用需求，为大规模应用推广保驾护航。

2017财年，联想数据中心业务集团不仅完成了对各项流程的改造提升及对组织结构的不断优化，还取得了连续第四次位列HPCTOP500（高性能计算）中国第一、全球第二。

而在4月19日的2018联想数据中心业务集团合作伙伴大会期间，童夫尧就曾强调过自主可控的重要性，并称其为中国To B市场的重要增长机会。“作为国家战略，这只是时间问题，我相信这个时间很快会到来。如果不抓住自主可控的机会，国内厂商在今后在ToB业务中就没有任何话语权。”

在他看来，除了自主可控之外，软件定义的高效率业务模式将会对今后的数据中心发展带来新的革命性变化。物联网、人工智能和云的发展亦将为To B业务的中国市场带来机会。“互联网+就是传统行业加上互联网应用，这也是今后中国IT市场一个非常大的增长点。其中包括云、大数据、人工智能、AR/VR、区块链技术。”

DCG的角色

根据DCG提供的数据显示，截至2017财年，DCG中国拥有的专利数400件以上。

问起在企业的数字化转型中，联想扮演的角色，童夫尧表示，“我们从硬件供应商变成方案提供商”。在整个过程中，联想提供端到端的智能化行业解决方案，为企业数字化转型赋能。当客户希望和联想合作进行数字化转型时，联想的架构师会一同支持项目，摸清情况后给出解决方案，最后完成团队交付，童夫尧称之为“交钥匙工程”。

除了通过项目的承包，提供解决方案之外，联想DCG也会和机构合作，建立联合实验室。例如联想与东南大学联合成立穿戴式心脏智能监控实验室（WearabeSHELab），针对心脏（心血管）疾病监护应用领域，开发研究实时、动态、无创、长程、系统的人体生命体征测量分析技术及实现方案。此外，联想和301医院联合建立国家医疗大数据实验室，在医疗影像、心电、病人监测、自然语言、机器平台等方面做研究以及解决方案的探索。

而对于服务供应商的定位，童夫尧认为客户是关键，“真正的核心竞争力是谁拥有客户谁有话语权，客户导向非常重要”。有一些项目会从一开始就把团队派驻出去，“就是要摸清用户的顶层设计，整个架构设计，业务逻辑，业务流程是怎么样的。”To B业务更多应该‘Know-how’，“我的团队要具备更多的专业技能，要通过长年积累的行业的洞察为客户带来更多价值。绝非是在投标的时候拼价格。”

童夫尧表示，“随着公司对于DCG中国的信心越来越强，DCG中国的客户资源也会越来越多，同时我们还将在中国加强行业解决方案以及智慧化方案的销售和服务能力。”