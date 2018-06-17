新浪科技> 互联网 > 正文

网综进入大片时代：同质化竞争中如何打造圈层爆款？

网综进入大片时代：同质化竞争中如何打造圈层爆款？
2018年06月17日 10:41 新浪科技
缩小字体 放大字体 收藏 微博 微信

　　新浪科技讯 617日上午消息，进入2018 年，网络综艺全面进入“大片时代”，接连出现了如《这就是街舞》《偶像练习生》《创造 101》等头部内容。随着网综领域的快速发展，“圈层爆款”、产业化升级、节目出海等成为网综行业的热门议题。昨日下午，在优酷主办的2018年上海国际电影电视节互联网影视峰会的“网综的产业化升级”上，众多网综行业的大咖讨论了这些议题。

　　网综进入大片时代

　　在过去一年里，全年出现了159部网综，新上线播出的网络综艺节目较2016年同比增长53%，播放量同比增长120%。而用户的内容消费在逐渐圈层化细分，每个群体对内容的消费越来越不一样，他们希望观看自己最喜欢的内容类型，而不仅是一个大众化的内容。

　　在此情况下，不少以圈层为入口的网络综艺得到了市场的广泛认可，如街舞类的《这就是街舞》，脱口秀类的《吐槽大会》《脱口秀大会》等。“圈层爆款”的频频出现，是一次对青年文化的激活，用年轻人的态度来打破圈层。

　　灿星制作副总裁、《这就是街舞》总导演陆伟说，《这就是街舞》是灿星第一次做超级网综，“和传统的电视综艺相比，网综观众的观看感受是能被制作人感知到的，这样的转化非常迅速。”

　　阿里文娱大优酷事业群副总裁兼CTO庄卓然提出了“机器智能加持IP价值”的概念，“《这就是街舞》前期通过机器智能筛选评估出合适的队长嘉宾，易烊千玺就是这样选出来的。”节目中有个环节是选手离开前发表感言，庄卓然说，“通过机器智能数据收集发现这个环节观众离开最多，于是通过系统很快将数据挖掘出来迅速反馈，后期节目中就减少了这个环节。”

　　“态度”是此类“圈层爆款”圈粉的利器，节目普遍通过一句朗朗上口的口号彰显自身态度，如《这就是街舞》的“这就是街舞”，《创造101》的“逆风翻盘，向阳而生”，《偶像练习生》的“越努力、越幸运”等。

　　据介绍，未来优酷还将在“青年文化”和“垂直综艺”领域重点深耕，如即将和观众见面的《这就是对唱》《这就是灌篮》《真相吧！花花万物》等。

　　网综正从单向转向生态

　　随着网综产业扩大、技术发展，网综的商业模式正在发生联动，从单向转到生态。尤其对于头部超级综艺而言，不仅仅只是制作、播出、商业广告这样的单体规划，而且开始思考艺人经纪、商业模式、用户运营、IP产业化等方面的尝试和布局。

　　在艺人经纪方面，如《偶像练习生》《创造101》让“网综出道”成为可能，通过剧情化、真人秀化和陪伴式的养成感，为艺人孵化和偶像打造提供新思路。优酷介绍，《这就是街舞》的艺人舞者们的经纪工作也正在展开，此前阿里和优酷已经成立了经纪公司，主要工作就是运营旗下艺人前期阶段的成名，优酷希望能将节目中有潜力的舞者，推上去成为中国有影响力的舞蹈明星，若节目出来的艺人能够得到长远发展，对于节目也是一种反哺。

　　电商产业和内容产业也因网综的产业化，而产生了双向赋能。此前，综艺节目的运营往往是内容归内容，营销归营销，两者很难做到协同融合。现在，一方面，天猫的电商基因给节目的招商、用户互动以及节目环节设置都提供了不少新玩法，另一方面，则是通过先占领年轻人的心智，再占领他们的钱包，实现价值变现，如运用“粉丝经济”，通过线下商演、广告代言、艺人IP、周边产品等渠道。

　　陆伟介绍说，《这就是街舞》中两个核心道具是毛巾和瓶子，“毛巾代表着胜利，瓶子是命运的象征”，后期天猫做了很多相关核心产品的衍生品。日月星光传媒创始人易骅说：“原本我做节目只需要考虑90分钟的内容就可以了，现在我做《这就是灌篮》这样的网综需要考虑每个阶段的球怎么做？因为我们每个阶段要卖这些球，还有设计球服、公仔……需要考虑整个内容产业规划是什么。”

　　在生态当中，用户通过会员模式等形式，可以参与节目从策划、制作、宣发等内容的全链路，宛如“全民制作人”，让用户对节目的深入程度越发加重。同时，做内容要有产业化的格局，制作节目不再持有单纯打造爆款IP的目的，更要注重内容产业链的开发和延展。

　　中国网综的出海之路

　　在目前，中国网综的原创发力已经颇具规模，随着观众审美水平的不断提升，节目也在极快地进行创新、不断突破，这为网综的IP化、规模化输出发展提供了契机。优酷认为，未来20年是国际化、全球化的重要时期，全球制作将逐渐成为内容领域的趋势之一，中国网综出海是大势所趋，节目的原创内容与精品质量将决定出海之路能否顺畅。

　　全球电视节目研究机构the wit联合创始人兼CEO全球电视节目模式教母Virginia Mouseler 表示：“中国很大，因为我们有很大的制作，非常高质量的制作，非常好的工作室，所有这些都可以很好地使整个世界受到吸引。但是有的时候，他们更愿意购买你的制作模式。此前中国制作模式常常聚焦在制作体量和规模上，但是卖制作不要忘记核心是什么？就是内容。我们经常说内容为王，也就是说盒子里的东西最重要。”

　　在论坛上优酷还公布了新一批出海名单，包括《爱的时差》、《了不起的匠人3》、《三日为期》等多个优质节目，即将在海外多个国家播出。《爱的时差》将覆盖马来西亚包括文莱、新加坡、泰国、菲律宾、缅甸、越南、柬埔寨、印度尼西亚等多个国家。《了不起的匠人3》《三日为期》等将在马来西亚、文莱地区播出。（谭宵寒）

我要反馈
新浪科技公众号
新浪科技公众号

“掌”握科技鲜闻 （微信搜索techsina或扫描左侧二维码关注）

创事记

阅读排行榜

评论排行榜

科学探索

苹果汇

众测

来电聊

专题

官方微博

新浪科技 新浪数码 新浪手机 科学探索 苹果汇 新浪众测

公众号

新浪科技

新浪科技为你带来最新鲜的科技资讯

苹果汇

苹果汇为你带来最新鲜的苹果产品新闻

新浪众测

新酷产品第一时间免费试玩

新浪探索

提供最新的科学家新闻，精彩的震撼图片

新浪科技意见反馈留言板

电话：400-690-0000 欢迎批评指正

新浪简介|广告服务|About Sina
联系我们|招聘信息|通行证注册
产品答疑|网站律师|SINA English

Copyright © 1996-2018 SINA Corporation

All Rights Reserved 新浪公司 版权所有