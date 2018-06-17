网综进入大片时代：同质化竞争中如何打造圈层爆款？

新浪科技讯 6月17日上午消息，进入2018 年，网络综艺全面进入“大片时代”，接连出现了如《这就是街舞》《偶像练习生》《创造 101》等头部内容。随着网综领域的快速发展，“圈层爆款”、产业化升级、节目出海等成为网综行业的热门议题。昨日下午，在优酷主办的2018年上海国际电影电视节互联网影视峰会的“网综的产业化升级”上，众多网综行业的大咖讨论了这些议题。

网综进入大片时代

在过去一年里，全年出现了159部网综，新上线播出的网络综艺节目较2016年同比增长53%，播放量同比增长120%。而用户的内容消费在逐渐圈层化细分，每个群体对内容的消费越来越不一样，他们希望观看自己最喜欢的内容类型，而不仅是一个大众化的内容。

在此情况下，不少以圈层为入口的网络综艺得到了市场的广泛认可，如街舞类的《这就是街舞》，脱口秀类的《吐槽大会》《脱口秀大会》等。“圈层爆款”的频频出现，是一次对青年文化的激活，用年轻人的态度来打破圈层。

灿星制作副总裁、《这就是街舞》总导演陆伟说，《这就是街舞》是灿星第一次做超级网综，“和传统的电视综艺相比，网综观众的观看感受是能被制作人感知到的，这样的转化非常迅速。”

据阿里文娱大优酷事业群副总裁兼CTO庄卓然提出了“机器智能加持IP价值”的概念，“《这就是街舞》前期通过机器智能筛选评估出合适的队长嘉宾，易烊千玺就是这样选出来的。”节目中有个环节是选手离开前发表感言，庄卓然说，“通过机器智能数据收集发现这个环节观众离开最多，于是通过系统很快将数据挖掘出来迅速反馈，后期节目中就减少了这个环节。”

“态度”是此类“圈层爆款”圈粉的利器，节目普遍通过一句朗朗上口的口号彰显自身态度，如《这就是街舞》的“这就是街舞”，《创造101》的“逆风翻盘，向阳而生”，《偶像练习生》的“越努力、越幸运”等。

据介绍，未来优酷还将在“青年文化”和“垂直综艺”领域重点深耕，如即将和观众见面的《这就是对唱》《这就是灌篮》《真相吧！花花万物》等。

网综正从单向转向生态

随着网综产业扩大、技术发展，网综的商业模式正在发生联动，从单向转到生态。尤其对于头部超级综艺而言，不仅仅只是制作、播出、商业广告这样的单体规划，而且开始思考艺人经纪、商业模式、用户运营、IP产业化等方面的尝试和布局。

在艺人经纪方面，如《偶像练习生》《创造101》让“网综出道”成为可能，通过剧情化、真人秀化和陪伴式的养成感，为艺人孵化和偶像打造提供新思路。优酷介绍，《这就是街舞》的艺人舞者们的经纪工作也正在展开，此前阿里和优酷已经成立了经纪公司，主要工作就是运营旗下艺人前期阶段的成名，优酷希望能将节目中有潜力的舞者，推上去成为中国有影响力的舞蹈明星，若节目出来的艺人能够得到长远发展，对于节目也是一种反哺。

电商产业和内容产业也因网综的产业化，而产生了双向赋能。此前，综艺节目的运营往往是内容归内容，营销归营销，两者很难做到协同融合。现在，一方面，天猫的电商基因给节目的招商、用户互动以及节目环节设置都提供了不少新玩法，另一方面，则是通过先占领年轻人的心智，再占领他们的钱包，实现价值变现，如运用“粉丝经济”，通过线下商演、广告代言、艺人IP、周边产品等渠道。

陆伟介绍说，《这就是街舞》中两个核心道具是毛巾和瓶子，“毛巾代表着胜利，瓶子是命运的象征”，后期天猫做了很多相关核心产品的衍生品。日月星光传媒创始人易骅说：“原本我做节目只需要考虑90分钟的内容就可以了，现在我做《这就是灌篮》这样的网综需要考虑每个阶段的球怎么做？因为我们每个阶段要卖这些球，还有设计球服、公仔……需要考虑整个内容产业规划是什么。”

在生态当中，用户通过会员模式等形式，可以参与节目从策划、制作、宣发等内容的全链路，宛如“全民制作人”，让用户对节目的深入程度越发加重。同时，做内容要有产业化的格局，制作节目不再持有单纯打造爆款IP的目的，更要注重内容产业链的开发和延展。

中国网综的出海之路

在目前，中国网综的原创发力已经颇具规模，随着观众审美水平的不断提升，节目也在极快地进行创新、不断突破，这为网综的IP化、规模化输出发展提供了契机。优酷认为，未来20年是国际化、全球化的重要时期，全球制作将逐渐成为内容领域的趋势之一，中国网综出海是大势所趋，节目的原创内容与精品质量将决定出海之路能否顺畅。

全球电视节目研究机构the wit联合创始人兼CEO全球电视节目模式教母Virginia Mouseler 表示：“中国很大，因为我们有很大的制作，非常高质量的制作，非常好的工作室，所有这些都可以很好地使整个世界受到吸引。但是有的时候，他们更愿意购买你的制作模式。此前中国制作模式常常聚焦在制作体量和规模上，但是卖制作不要忘记核心是什么？就是内容。我们经常说内容为王，也就是说盒子里的东西最重要。”

在论坛上优酷还公布了新一批出海名单，包括《爱的时差》、《了不起的匠人3》、《三日为期》等多个优质节目，即将在海外多个国家播出。《爱的时差》将覆盖马来西亚（包括文莱）、新加坡、泰国、菲律宾、缅甸、越南、柬埔寨、印度尼西亚等多个国家。《了不起的匠人3》《三日为期》等将在马来西亚、文莱地区播出。（谭宵寒）