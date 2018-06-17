多家直播平台发布自律倡议 促进行业健康有序发展

来源：北京晨报

原标题：直播平台发布自律倡议

资料图：韩国仁川，Park Seo-yeon在公寓中视频直播自己吃饭。

网络直播的兴起确实改变了人们的生活方式，越来越多的人每天都要看自己喜欢的主播动态，随时了解他们在干什么。大量的关注就会有资本的进入，很多人铤而走险，在利益面前打擦边球，用不正当的手段进行内容传播，最终导致网上环境乌烟瘴气。随着直播行业的越来越正规化，大家都追求一种更加健康的直播氛围，营造更加健康的直播生态。近日，由企鹅电竞、NOW直播、YY、映客直播、迅雷直播等直播平台发布自律倡议书，共同推动直播行业的规范健康发展。

民政部原副部长陈虹为此次论坛做开场致辞，他表示：“直播行业的蓬勃发展也带来新的挑战，在此我们也郑重呼吁，网络直播行业要遵守政府的指导，摒弃不良的行为，为行业的发展做出不懈努力。”伴随互联网高速发展，从2016年开始，互联网直播行业以星火燎原之姿，迅速席卷大众的生活圈，不断改变着用户的社交、娱乐方式。在经历高速发展期后，开始进入稳步的发展阶段。与此同时，网络直播中各种问题也相伴而生，需要通过行业组织制定行业规范标准，促进行业健康有序发展。

腾讯公司法务平台部总经理谢兰芳提出：“成立中国电子商务协会网络直播委员会是直播行业里具有里程碑意义的事情，网络直播委员会也将本着‘加强行业自律，促进直播行业健康、有序发展’的理念开展工作，未来会主要在行业交流沟通、专项问题研究、规范标准制定、行业人才培养、专家顾问咨询、行业研究报告以及行业热点难点问题研讨等方面开展相关工作。”

对于直播业的未来发展，人们有种种疑问，集中在两点上：

第一，直播行业赖以生存的打赏模式是不是健康的，相比国外广告和订阅，哪种模式更加长远？腾讯公司社交网络事业群产品部助理总经理表示：用户习惯是不一样的，在中国看视频都是免费，以前听音乐也是免费的。国内对版权的意识还不是很强，国外在这个方面做得不错，如果他们也有打赏功能，可能会更高。但是，中国这种打赏模式让直播产业更快地找到自己的商业模式，这对整个行业都是一次进步。第二，秀场收入是现在直播的大头，电竞行业又是一个新型的超级市场，那么，哪一个前景更好呢？

腾讯社交网络事业群增值产品部总经理刘宪凯表示：秀场主播现在的发展有点像艺人经济，直播内容可以为自己获得更多的粉丝，更多的认可。在别的领域，他可以开发更多的商业合作，例如唱歌、演戏等。电竞行业更加像传统体育，不仅是自身直播带动自己发展，俱乐部的价值、队员自身的价值、商业化的价值，这些都是可以开发的。商业模式也有很多种可能性，电竞行业的发展是一个趋势，未来还会越来越好的。

随着直播行业的快速发展，越来越多的行业规范也会落实，直播行业将会越来越好。