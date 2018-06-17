“备受争议”王忠军 “形势变了”Jack Ma

来源 | 全天候科技

作者 | 张超 编辑 | 叶丽丽

本周伊始，华谊兄弟实际控制人质押股权仍然备受关注。王忠军先发长文解释股权质押并不等同于股票“抛售”，还直指造谣者居心险恶。一天后，他又紧急解除部分质押股权，试图挽回股东信心。

与此同时，马云出席浙商总会2018年半年度工作会议并发表了讲话。他提醒企业家要有紧迫感，要有“未来观”、“全球观”、“全局观”、“理想主义”、“现实主义”和“乐观主义”。马云提到，“只有痛才不会苦”。

英国当地时间6月12日，马云的竞争对手刘强东带着妻子章泽天到牛津大学发表演讲，不仅谈到了京东未来的发展，还鼓励现场同学不用恐惧、不用迷茫，要保持一直向前，一直向上，永不停止。

本周币圈两位大佬上演了激烈的“口水战”。陈伟星直指李笑来私吞私募资金和大比例免费币，甚至还洗钱、涉赌。对此，李笑来发长文否认，并称“陈伟星刻意使用耸人听闻的词汇，再进一步，指使某媒体工作人员转发到其他媒体的时候，故意使用‘涉毒’这个词汇，这是很下作的行为 。”

在大洋的另一端，马斯克本周也不太好过。他公布了特斯拉裁员9%的计划，还坦言特斯拉从业15年从未盈利，“不说成长，能活着，就已是胜利”。

一起来看看本周热门人物具体经历了什么。

1

王忠军：没有减持股份，造谣者居心险恶

上周，华谊兄弟因实际控制人股权高比例质押备受热议。

6月11日，王忠军公开发表《致华谊兄弟全体股东的一封信》。信中指出，2014年以来，其本人与王忠磊不仅没有减持过公司股份，而且累计增持股票金额合计约6.4亿元。关于股权质押，他表示并不是抛售股票，更不等同于“套现”，查询公司历年公告可发现股权质押有周期性可循，并无“突然”一说。他认为，造谣者利用公众所不了解的情况蓄意散播谣言制造恐慌、伤害上市公司股东权益，居心险恶。

不仅如此，6月12日晚，华谊兄弟再发公告，王忠军紧急解除部分质押股权。公告显示，王忠军于当日（6月12日），分三笔解除共计4425万股质押股，占其所持股份的7.22%。

有分析认为，王忠军此举是承受的股价压力太大，想要通过解除质押挽回投资人信心。从6月6日发布股权质押公告至今，华谊兄弟股价持续下跌，已累计跌超9%。

2

马云：只有痛才不会苦

本周，马云一篇演讲文火了。6月12日，在浙商总会2018年半年度工作会议暨骨干培训学习会上，马云发表演讲，再出金句：“你改变，你痛苦，只有痛才不会苦。”

他称，对于现在的整个形势，很多企业家都是嘴上不说，心里担心。但是，企业家不能老是等政策，今后要懂政策。国家的国策如果三令五申，四五次，七八次在讲的时候，要非常小心。

他还提醒在场的企业家们，经济形势好时企业容易出问题，所以要想清楚自己和企业的优势，想清楚有什么、要什么、放弃什么。

在马云看来，未来的三十年，还将迎来一次重新洗牌，企业家要有紧迫感，“未来观”、“全球观”、“全局观”、“理想主义”、“现实主义”和“乐观主义”是企业家再出发的关键点。

3

刘强东：再谈两件重要的事

500元学费和76个鸡蛋的故事是刘强东演讲中两个老生常谈的故事。

英国当地时间6月12日，刘强东应邀在牛津大学赛德商学院演讲时，他再次讲述了自己这段进京读书和创业的经过，他称：“我永远不知道怎么去成功，我也永远没法教你们如何成功。但是我可以告诉各位同学，如果你真心想成功，不用恐惧、不用迷茫，你只需要每天能够保持一直向前，一直向上，永不停止，那么你的梦想终究能够实现。”

刘强东透露，目前，京东还有两件重要的事情：

第一，以物流为载体的供应链服务。“我会再花10年的时间做成一个覆盖全球的庞大的物流体系，这样才能够为全球的供应链提供服务。”刘强东说。

第二，技术。刘强东表示，去年京东已经在上海建立了全球第一个B2C全无人仓库，通过人工智能和机器人操作；目前还在西安做成了全球第一个无人配送站，还有无人机技术，未来希望把成本再度降低，综合费用率降到7%以内，物流成本降到3%以内。

4

陈伟星：再怼比特币首富李笑来

陈伟星一句“第一个为EOS喊单的‘比特币首富’还欠着别人3万个比特币”的爆料，将李笑来置于他的对立面，双方“口水战”不断。

6月13日晚，陈伟星再将矛头对准李笑来，称“李笑来的观念里面没有公共资金的概念，绝大多数他帮发的项目都被其大比例私吞。”

他还称，自己曾与李笑来私下沟通、也曾通过徐小平牵线以求制止“私吞私募资金和大比例免费币”的问题，但最终不欢而散。

面对陈伟星的指控，李笑来也于6月14日发文，逐条驳斥，否认与陈伟星争论过“私吞私募资金和大比例免费币”问题，也否认陈伟星关于自己在赌博网站洗钱的指责。

“陈伟星刻意使用耸人听闻的词汇，说李笑来洗钱、涉赌，再进一步，指使某媒体工作人员转发到其他媒体的时候，故意使用“涉毒”这个词汇，这是很下作的行为 。”李笑来称。

币圈的故事还在继续，纷争也未停歇，只是不知道下一个“参战”的会是谁。

5

马斯克：裁员9%，这个决定很难

对于特斯拉而言，本周是“黑暗”的一周。

6月13日，马斯克公开了致员工信，确认公司裁员的消息。“为了降低成本，让公司实现盈利，我们不得不做出这个艰难的决定：裁员9%。此次裁员并不涉及生产相关人员，因此并不会对Model 3实现预定产能目标造成影响。”马斯克称。

不过，马斯克也表示，将在重要岗位上持续招募人才，尤其是在生产领域。

信中，马斯克坦言，自成立至今，特斯拉走过的15年里从未实现年度盈利。因此盈利并不是驱动特斯拉不断前行的动力，“加速全球向可持续能源的转变”才是特斯拉的使命，但如果无法实现可持续的利润，这个使命也无法实现。

马斯克言语中透露出无奈：“作为这个星球上最困难、竞争最大的行业之一，我们仍然是一个小公司，不说成长，能活着，就已是胜利。”

如今的马斯克，可谓是“前路艰险”。在经历了尴尬的财报电话会，自动驾驶事故、生产瓶颈等负面新闻后，投资者对特斯拉正在失去耐心。有分析认为，如果特斯拉今年无法提高Model 3产量，那么他们将彻底完蛋。