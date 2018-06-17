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神州优车臧中堂：新零售将去品牌化

神州优车臧中堂：新零售将去品牌化
2018年06月17日 09:03 中国经营报
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　　臧中堂：新消费源于新一代需求 新零售将去品牌化

　　郭梦仪

　　“我理解新零售的一个核心就是通过互联网、大数据把产品、价格和用户体验做到比较完美的统一或均衡。所以，新消费也是相对的，相对于消费升级而言。”6月12日，在由中国经营报社主办的“2018中国企业竞争力夏季峰会”的“新消费时代与绿色生活”论坛中，神州优车副总裁臧中堂对新零售、新消费如此定义。

　　在6月12日的“新消费时代与绿色生活”论坛中，臧中堂分享了他对新消费的理解。

　　新消费时代首先要迎合新一代消费者的习惯，特别是90后、千禧一族的兴起，新消费中共享成分增强，他们不再强调拥有，绿色环保、节约社会资源的模式越来越受到青睐，使得共享也成为了当下最流行的经济模式。

　　随着城市化的发展，社会资源闲置率提高，在新消费时代，汽车生活服务需求也在不断变化。像神州租车就是B2C的车辆共享模式，这种模式能够节约一定的社会资源，据测算，一辆租赁汽车的利用率相当于6辆私家车，节能减排，就是绿色生活。“新消费我觉得核心的一点就是共享、社会化和节约社会资源。”其表示。

　　对于网约车来说，2018年即使还未过半，也必定是特别的一年。不仅因为美团打车的入局重新掀起行业波澜，更关键在于政府主管部门对网约车的监管在不断收紧，尤其最近在一系列安全问题发生后。

　　“神州专车有成熟的盈利模式，专业车辆、专业司机，对女性来说也更安全，我们是服务于中高端需求的新消费模式。”臧中堂还透露，为了满足广大的无车用户所需，神州租车将从简单代步车逐步发展至更多个性化车型，比如特斯拉、房车；租车期限从日租、月租、年租，到分时租赁等。

　　目前，神州租车已经上线分时租赁，通过手机APP下订单，然后扫二维码打开车门，取代钥匙把车开走，车辆停到目的地附近的神州自建或合作停车场即可。

　　“共享汽车就是迎合新消费需求，接下来我们也会上电动车，解决城市内出行和交通的问题。” 说到未来出行领域的机会，臧中堂认为无人驾驶、新能源电动车、智能停车楼和无线充电网络等领域都有机会。

　　对于当下火热的新零售，与新消费相对应，臧中堂谈到了三浦展的《第四消费时代》，该书把2005~2034年叫做第四消费时代，系统地梳理了日本社会的消费变迁。

　　第四消费时代是以社交为主题的新消费。这个时代，年轻人不再追求大品牌，而是比较理性地去选择物美价廉、用户体验好的产品。“我理解新零售的一个核心就是通过互联网、大数据把产品、价格和用户体验做到比较完美的统一或均衡。”

　　臧中堂举例最近很火的luckin coffee的崛起，便是新零售，也是第四消费时代的体现。

　　“所以，未来哪一个企业产品能够真正迎合年轻一代的消费群体，用新零售、新消费的思维去抓住他们的这种需求，可能未来的机会更大。”臧中堂表示。

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