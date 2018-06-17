拼多多许丹丹：消费升级和降级是对不同人而言

许丹丹：拼多多实现了“货找人”的新电商模式

马秀岚，李静

在传统电商流量红利逐渐耗尽的当下，依托社交媒体，通过人与人间的分享和互动形成新的零售模式。一批区别于传统电商的新电商物种异军突起，成为新热词。传统电商重搜索，新的电商则重社交中的人、重推荐，拼多多即是其中之一。

谈爆发

6月12日，拼多多高级副总裁许丹丹出席中国经营报社主办的2018（第五届）中国企业竞争力夏季峰会，在其中的新零售论坛上对拼多多发展逻辑以及消费升级等话题发表了看法。

在她看来，新零售和无界零售分别由阿里和京东提出，其实是为了解决线上电商遇到的瓶颈问题。传统电商在过去十几年的发展中解决了一些传统零售遇到的问题，但是传统电商也仍面临着一些问题，比如商户获客成本过高、缺乏消费场景体验等问题。

拼多多成立不到三年，实现迅速发展，目前用户规模已过3亿，这也让外界对其模式颇感好奇。对此，许丹丹说道：“因为大家都认为电商生态已发展到极致了，不可能再有新的形式的电商平台出现。这个时候拼多多却出现了，我们虽然没有打造线上线下融合的概念，但也通过新模式解决了这些问题。”

此前，有小程序创业者在接受本报记者采访时表示，拼多多通过小程序的社交裂变，在微信生态内，通过低价促销、邀请好友砍价、拼团、分享获得红包等营销方式实现了低成本的快速拉新。

许丹丹认为拼多多借助技术创新和模式创新打造了“新电商”模式，借助人工智能和社交分享手段，通过分享让货找到合适的人，而不是传统零售中的“人找货”模式。

谈争议

记者注意到，一些平时用到的物品在拼多多上以极低的价格销售，比如一个包含三件套的夏季凉被25.9元就可以买到，而一款叫作植护的36卷无芯卷纸拼多多上的拼单价只要10.9元。

这样极低的价格吸引了一些对价格敏感的人群，而拼多多关注的正是数量更加广大的中小城市和乡村用户的需求，这是一片未被开发的蓝海，拼多多认为让他们过上大城市的生活其实是另一种“消费升级”。

但低价和拼团模式也曾被业内认为是依靠“消费降级”来另辟蹊径。

对此，许丹丹说道：“升级和降级是对不同人而言，对于年收入100万元的人来说买大牌货和出国旅游是消费升级，但更多的人不在该收入水平。即使在北上广也有收入在几千元的人，对于他们而言的消费升级则是原来在厨房用抹布，现在为了方便用手纸替代抹布或者将手纸替代成专业的厨房用纸。对于不同的人群消费升级的方式和价格要求不一样，为不同消费者提供性价比最高的产品，为消费者创造价值才是拼多多要做的。”

外界的担心在于，拼多多模式中低价可能导致的一定质量问题。对此，许丹丹说道，拼多多的模式是利用打造爆款、取消中间商缩短供应链、通过一个生产模具生产更多的货品来降低成本以及通过人以群分的模式降低获客成本，以实现价格的最低。

她举例称，同样一个商品经打造爆款后在拼多多上可以卖出100万件，而在别的平台通常卖出1万件。一个模具生产的件数越多，则意味着开模费用成本越低。“通常认为便宜没好货，拼多多为什么便宜，我们实际上是把爆品功能做到了极致。可能一个模具能生产100万件，把成本降到最低，且取消了中间环节，把供应链缩短的过程做到了极致。”许丹丹说道。