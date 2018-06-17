华谊兄弟的至暗时刻：“兄弟”出走 又掀质押风波

马秀岚、吴可仲

“中国影视娱乐第一股”华谊兄弟（300027.SZ）迎来“至暗时刻”。

“质押套现、洗黑钱……”面对诸多质疑，华谊兄弟近期接连发布公告进行回应。 面对《中国经营报》记者的采访，华谊兄弟公关方面仅表示：“请以公告和官方发布新闻为准。”

6月14日，本报记者来到位于北京朝阳区新源南路的华谊兄弟总部。在一楼大厅内，循环播放的宣传片展示着华谊兄弟的发展历程。画面中不时闪现着冯小刚、周迅、李冰冰、廖凡、张涵予等影视明星的身影。如今，这些人当中，有的已经相继出走，有的则与华谊兄弟一样，被推上舆论的风口。

“兄弟”出走

1994年，34岁的王中军从美国纽约州立大学毕业，与兄弟王中磊共同创办华谊兄弟广告公司。四年后，华谊方面投资了冯小刚影片《没完没了》、姜文影片《鬼子来了》，正式以投资方式进入电影行业。

2001~2010年，冯小刚导演的《大碗》《手机》《天下无贼》《非诚勿扰》等多部贺岁电影，这些影片几乎都成为了当年贺岁档的票房冠军。华谊兄弟也逐渐在电影行业确立了龙头地位。

除了冯小刚之外，早年华谊兄弟旗下还包括了周迅、黄晓明、李冰冰、范冰冰等一众知名艺人。最辉煌之时，该公司周围捆绑着近80%的流量明星。

2014年，华谊兄弟迎来20周年庆典，包括成龙、冯小刚、刘德华、葛优、张国立、宋丹丹、李冰冰、姚晨等近百位明星助阵。

本报记者查阅华谊兄弟上市时的招股说明书获悉，当时华谊兄弟的制作人及导演队伍中包括了冯小刚、张纪中等一批知名电影人；签约艺人 76 位，包括李冰冰、周迅、黄晓明、 张涵予、陆毅、邓超、任泉、王宝强等一大批影视明星均与其签订了独家演艺经纪合约。

但从2005年开始，华谊兄弟旗下艺人纷纷跳槽，一线明星如陈道明、夏雨、胡军、周韵、佟大为、任泉以及杨紫琼、关之琳、刘嘉玲、吴君如、袁咏仪等，跟随华谊兄弟经纪公司原总裁王京花转投橙天娱乐。当时，王京花的出走被认为是华谊兄弟史上一大危机。之后，范冰冰也离开并成立工作室。2010年黄晓明、周迅又相继离开。

2013年，因影片《西游降魔篇》的票房分红问题，华谊兄弟与周星驰的控股公司崴盈投资有限公司间的矛盾升级，最后甚至对簿公堂。与华谊兄弟分道扬镳后，周星驰的影片《美人鱼》选择了光线传媒作为合作方。《美人鱼》在中国内地获得了34亿元票房，这让光线传媒的市值反超华谊兄弟，成为业界龙头。

并购争议

2009年，华谊兄弟成功登陆创业板。但此后发生的多起并购也成为了如今外界质疑的焦点。

上市后，华谊兄弟曾以1.48亿元收购掌趣科技22%股权。此后的8年间，通过减持掌趣科技股票，华谊兄弟累计套现接近20亿元； 2013年，华谊兄弟斥资6.72亿元收购银汉科技50.88%的股权，2017年6月，华谊兄弟出售银汉科技25.88%股权，转让价格为6.47亿元。

2015年10月22日，华谊兄弟宣布以7.56亿元收购浙江东阳浩瀚影视娱乐有限公司70%股权。当时，后者仅成立一天时间，明星股东包括李晨、冯绍峰、Angelababy、郑恺、杜淳、陈赫。如按上述收购价格计算，标的估值高达10.8亿元。

一个月之后的2015年11月19日，华谊兄弟以10.5亿美元收购冯小刚和陆国强为股东的公司东阳美拉70%股权。彼时，标的公司所有者权益为-0.55万元。这意味着一家净资产值为负的公司被华谊兄弟给出高达15亿元的估值。

一位前华谊兄弟研究院人士对本报记者说道：“这是资本市场的逻辑使然，认为明星就是资产，能够持续产生价值，所以上市公司如此操作，以期获得资本市场认可。”在其看来如今明星并不一定需要依赖作品，明星的价值在于注意力。

在一系列的并购之后，截至2018年一季度，华谊兄弟的商誉达30.47亿元，占归母净资产比例30.75%。对此，王中军在6月11日晚间的公开信中称：“所谓商誉，也实在不必放大到洪水猛兽的高度。华谊的商誉在影视行业处于中等水平。”

对此，长江商学院教授薛云奎对记者表示：“王中军这样的回应有些过于轻描淡写。毕竟是30亿元的资产，而且，它很可能会成为未来的潜在经营风险。这30亿元商誉还只是明面上的商誉。华谊其他参股的股权投资溢价在长期股权投资项目中表达，尚未在商誉项目中表现。这部分包括投资溢价在内的长期股权投资累计超过70亿元。若加上这部分资产中的溢价，相信华谊实质上的商誉恐怕要远大于30亿元。当然，由于缺乏公开资料查证，具体数字难以准确确定。”

薛云奎认为，华谊自上市以来总共控股和参股的公司超过120家，其中有像银汉科技一样的成功案例，但也有诸多失败案例。比如2016年报中披露，巨资投资港股超凡网络（GURU online），而超凡网络股价暴跌不止，致使当年其所投资股票公允价值变动损失13.15亿元。“如果董事长眼里只看到成绩，而看不见风险，这样的公司实质上已经非常危险了。”他说道。

值得指出的是，在2014年，王中军曾提出“去电影单一化”战略。当年，光线传媒投资发行的电影实现票房约31亿元，票房金额位居国内电影集团的第一名，而华谊兄弟的影视娱乐板块业务投入同比减少38.37%，该项业务的毛利率同比减少4.76%。

薛云奎对记者表示，投资收益大过主营业务对利润的贡献，说明公司电影主业不赚钱或赚钱不易。影视公司利用资本市场平台和自身品牌知名度从事股权投资获得收益，本无可厚非，只是这样的盈利模式难以持续。不能说明公司的核心竞争力。

质押风波

如今，“二王”（王中军、王中磊）股权质押，再次让华谊兄弟深陷舆论旋涡。

6月12日，华谊兄弟公告，截至该公告日，王中磊持股份占公司总股本的 6.19%，累计被质押共计约1.47亿 股，占公司总股本的 5.30%。 而王中军累计被质押共计 约5.23亿 股，占公司总股本的 18.85%。

根据公告，王氏兄弟质押股票的资金用途为个人融资需求，以及拟用于项目投资及股权投资等。但是公告一出，有关“二王”套现跑路的传言四起。 王中军回应称，股权质押不是抛售股票，更不等同于“套现”。

薛云奎对记者表示：“股东质押股权属于股东的个人行为，与公司资产或现金无关。由于大股东股权锁定不能从二级市场减持，质押融资便成为另外一种变现的手段。”

虽然王中军称2014年以来未减持过公司股份，但记者梳理发现，实际上在2014年以前，“二王”曾多次减持。

2012年的禁售期过后，王中磊于2013年5月24日、27日通过竞价交易分别抛售公司股票457万股、117.56万股，累计套现1.77亿元。王中军随后于8月16日、20日合计减持1100万股，套现4亿元。

在此次减持后，王氏兄弟共计持有华谊兄弟31.64%的股份。对于两大股东的连续减持，华谊兄弟解释称，减持主要是为孩子工作、理财、投资新项目等原因。

除此之外，在2013年11月28日，王中磊还减持公司无限售流通股456万股，减持均价为30.32元，套现1.38亿元。仅在2013年期间，王氏兄弟共减持套现7.15亿元。