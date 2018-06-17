P2P平台德众金融逾期过亿元 上百投资者建群维权

原标题：逾期过亿元 德众金融遭声讨

郝嘉奇 何莎莎

连日来，《中国经营报》记者陆续接到投资者反映，他们通过安徽德众金融信息服务有限公司（以下简称“德众金融”）投资的项目出现逾期。根据德众金融官网数据，截至5月31日，该P2P平台逾期90天以上的项目有70笔，金额合计已超过1亿元。记者注意到，在有关德众金融的投资者维权群中，已有上百名来自全国各地的投资者。

而在德众金融平台上，对多个项目担保的霍山嘉利达融资担保有限公司（以下简称“霍山嘉利达”），也因为有履行能力却拒不履行偿还义务，被法院多次列为失信被执行人。霍山嘉利达称，公司共担保了十七八家企业，总额有一个亿，被担保的大多数企业都停摆了。

为此，霍山县人民政府成立了“霍山县清收嘉利达担保公司代偿款借款工作领导组”，于今年4月1日起开展集中清收工作，直至全额追偿债务本金及其资金占用费、利费等完毕时为止。合肥市互金整治办也已介入，督促德众金融在依法合规的前提下，加强内控制度建设，提高经营管理能力，实现稳健经营、合规发展。

一名对此事知情的金融监管单位人士告诉记者，由于德众金融是安徽省供销社旗下的平台，项目是以和六安、蚌埠下设县区国有担保公司合作的方式开展的，但霍山嘉利达等国有担保公司出了问题，也不及时履行代偿责任，结果导致金额累积至一个亿，金额比较大，处理起来时间就会比较长。

被声讨的平台

在安徽淮南从事类金融工作的汪先生说，他于2016年通过德众金融投资了4个项目，合计约13万元。这些项目应于去年6月陆续到期，但已逾期一年，借款人未偿还贷款，担保人也未履行担保责任，本金至今没有收回，利息也无从谈起。汪先生提供的短信显示，2017年6月30日，他收到德众金融的通知，其投资的项目原定于当日偿还本息，因借款人资金没有到账，未能及时偿还。

另有投资者表示，其于去年9月通过德众金融投标2万元，借款人是休宁县荣山茶厂，担保方是安徽茶叶进出口公司，已于去年10月13日到期，至今没有还款。其质疑称，在此期间，德众金融还在发新的项目吸引投资，“前面的问题不解决，新的资金能运作好吗？”

在一家网贷网络社区上，还留有疑似德众金融工作人员和投资者“互怼”的痕迹，一名投资者发帖称，“应该报警，涉嫌重大过失罪，赎职罪，合谋诈骗罪。”在其发的帖子下方，一名名为“德众金融”的用户回复：“你曾多次以夸大其词、耸人听闻的词汇，侮辱及恶意重伤平台及工作人员，转发捏造事实诽谤他人的言论……可构成诽谤罪……请你立即删除不实言论、停止恶意中伤。平台欢迎一切合理的意见和建议，对于任何不实言论或是恶意中伤、诽谤，我们会坚持捍卫自己的合法权益，绝不姑息！”

汪先生说：“借款人到期不还钱，担保公司也不履行担保责任，投资者的利益遭受严重损害，德众金融对于上述逾期项目负有风险审查失职的责任。”

记者在德众金融官网查阅到，公司于去年7月26日发布的《关于平台逾期项目处置方案的公告》。“经与相关合作受让方协商，拟由其对‘国资保’逾期项目继续提供债权转让服务，受让条件为：1。项目本金出现逾期后6个月内无法催收归还；2。受让金额为：项目本金×（1+银行6个月定期存款基准利率/360×未付息天数）。”方案承诺，“在符合上述条件前提下，投资人可自愿对持有的逾期项目发起债权转让，转让免收手续费；不愿意进行转让的投资人则可继续持有，平台将持续做好催收工作。”

汪先生说，此方案一出，投资者看到了希望，但在投资者静等项目逾期6个月、想要转让债权时，德众金融却以“受让人资金未到位”为由，拒绝兑现债权转让承诺。“2017年12月7日，该平台又通知各位投资人，将于2018年3月底之前，以本金定向转让的方式解决投资者的投资款问题。”他说，平台的两次承诺都没有兑现。

他还认为，“德众金融不积极作为，贷款到期后长达近一年的时间内，没有依法起诉失信借款人及担保单位，置广大投资者利益于不顾。”

屡次失信的担保

德众金融平台的“瑞兴纸品”“耀升商贸”“尚峰商贸”等多个项目已逾期。其中，“瑞兴纸品”因环保问题被关停，“耀升商贸”和“尚峰商贸”两家企业经营出现了困难。上述项目对应的安徽瑞兴纸品有限公司、安徽省霍山县耀升商贸有限公司、安徽尚峰商贸有限公司都是霍山本土企业，且都是注册资本不超过1000万元的中小型民企。

曾在耀升商贸任职的一名人士告诉记者，她是去年离职的，在离开之时公司经营的确出现了困难。尚峰商贸的一名负责人力资源的员工则表示，她不负责公司业务，对经营情况不清楚。

记者注意到，上述三个项目是由霍山嘉利达担保的。天眼查网站显示，霍山嘉利达70.30%的股份由霍山县城镇建设投资有限责任公司控制，而霍山县财政局持有霍山县城镇建设投资有限责任公司93.33%的股份。它是一家国有担保公司。

记者在全国法院被执行人信息系统上查到，霍山嘉利达作为被执行人的立案数达到了45个。其中，今年5月和6月的立案数就有 20个。在全国法院失信被执行人名单中，霍山嘉利达的名字也出现了23次，最早要追溯到2015年12月。彼时安徽省六安市中级人民法院发布的文书显示，霍山嘉利达作为一笔债务的担保方，被判决对债务承担连带担保责任，有履行能力却拒不履行偿还义务，因而失信。

让投资者不解的是，霍山嘉利达在为德众金融的上述项目担保前，已被法院列为失信被执行人，为什么还能成为担保方？投资者质疑，平台在风险控制环节没有尽职履责，对项目的担保单位把关不严。

由于上述借款方和担保方都是霍山县企业，霍山县人民政府在其官网公告，政府成立了“霍山县清收嘉利达担保公司代偿款借款工作领导组”，于今年4月1日起开展集中清收工作，对在规定的时间内未主动还款的债务人，作为重点清收对象，由县清收工作组和嘉利达担保公司依法采取各种措施加大强制清收力度，直至全额追偿债务本金及其资金占用费、利费等完毕时为止。

上述工作领导组还发布了《致嘉利达担保公司债务人的一封信》。信中写道，由于部分借款户严重失信，长期拖欠金融机构到期贷款，导致嘉利达担保公司代偿款不断增加，严重制约了“银担合作”和嘉利达担保公司的生存发展，破坏了社会公平诚信的经济金融秩序。为此， 县委、县政府成立了霍山县清收嘉利达担保公司代偿款借款工作领导组，下发了清收实施方案和清收细则，打响了集中清收专项行动攻坚战， 在全县范围内开展集中清收活动。

霍山嘉利达一名陆姓工作人员在接受记者采访时表示，催收工作较为困难，因为担保的大多数企业都停摆了。他介绍，公司共担保了十七八个企业，总额有一个亿，全部是通过德众金融平台做的担保，但目前进展不大，连一两千万元都没有追回来。

他说，“瑞兴纸品”由于环保问题关停了，目前在和政府协商，政府会有一个赔偿款。记者的其他信源也显示，这笔赔偿款达到了千万元级。

公司作为担保方被起诉，又被法院列为被执行人，此事会不会影响公司经营，公司有没有可能破产？上述陆姓工作人员回应：“没有可能。出了这个事情，请投资人多等待，我们也在积极追偿。出借人起诉后，如果在法院执行下，借款人还款，款项会给到德众金融的。”

在借款人久久不还款的情况下，霍山嘉利达是否会用自有资金先行代偿？该工作人员表示，公司在和德众金融协商，目前已经就一部分项目进行了代偿。

5月3日，德众金融向汪先生发送了短信，称经过催收，其持有的项目由担保公司进行了部分代偿，“按照投资比例归还本金部分，现已充值到账本金的0.98%。”汪先生表示，按照这个还款速度，要102年才能还清本金。6月11日，汪先生再次收到德众金融的短信，“为更有效推进霍山嘉利达担保的逾期项目还款，平台配合出借人驻点霍山县开展专项清收工作，现征集意向人员加入。”

扑朔迷离的未来

德众金融是上市皖企新力金融（600318.SH）的控股子公司。新力金融去年年报显示，德众金融成立于 2014 年 4 月，注册资本 2000 万元。德众金融是安徽首家国资背景的互联网金融企业、中国互联网金融协会首批理事单位、安徽省互联网金融协会副会长单位。

记者发现，德众金融去年业绩并不乐观，净利润为-102.55万元。新力金融称，监管部门对网络借贷的经营行为进行了严格的规范，特别是对借款人在网贷平台融资额度进行了严格限制，并要求各信息中介平台在过渡期内完成超标项目的退出整改，这给公司下属德众金融网贷信息中介平台的运营带来了较大影响，盈利水平不及预期。

对德众金融的业绩增长预期，新力金融也并不看好。新力金融在年报中对其计提了约3395万元的商誉减值准备。德众金融商誉账面原值期初余额约3432万元，本期减少约3395万元至约37万元。对此，新力金融称，主要系在宏观环境持续收紧、金融去杠杆、监管环境日益趋严的大背景下，整个银行业资金成本大幅上升，规模短时间内难以实现较大扩张。加上监管环境日趋从严，公司为逐步适用监管政策，采用压总量、保质量的方式逐步扩张，公司管理层根据对市场环境的判断，调低了对公司业绩增长的预期。

屋漏偏逢连夜雨。本报6月11日曾报道，新力金融子公司安徽德合典当有限公司与相关个人和公司（典当方）存在典当合同纠纷，起因是典当方和担保方在合同到期后，未还款并办理续当、赎当手续。目前，德合典当尚未收回当金本金5600万元。业内人士质疑，这反映出新力金融的资产质量不够高，风控环节不够严格。

供销社背景

除了上市公司背景外，德众金融还具有国资金融背景。安徽省供销商业总公司持有新力金融100%股份，新力金融的多名高管也在安徽省供销社财务会计处、审计处等处室任要职。

前述金融监管单位知情人士告诉记者，由于德众金融是安徽省供销社旗下的平台，项目是以和六安、蚌埠下设县区的国有担保公司合作的方式开展的，没想到霍山嘉利达等国有担保公司出了问题，也不及时履行代偿责任，结果导致金额累积至一亿元，由于总额较大，处理起来时间就会比较长。

该人士透露，一些借款人可能存在恶意逾期的情况，推给担保公司代偿。其介绍，目前已有一些项目进入法律诉讼程序，出借人要求借款人和担保公司赔偿，但由于法院类似案件过多，处理起来周期较长。

值得注意的是，新力金融去年年报也提及，2018年，公司将以“安全发展、合规发展、质量发展、稳健发展”为目标，充分发挥供销社的优势，在“实施乡村振兴战略”中积极作为，创新经营产品，完善服务方式，拓宽为农服务领域。在全国金融工作防风险、强监管的环境下，作为安徽省供销社参与农村金融体系建设的一个重要平台，公司必须把服务实体经济作为根本宗旨，自觉推动金融回归本源，自觉服从服务于经济社会发展；必须把防范化解各类风险放在更加突出的位置。

前述金融监管单位人士说：“好就好在德众金融拥有国有和上市公司双重背景，跑路的可能性不大。”对于德众金融仍在发新的项目，他分析，如果不发的话，更会引起投资人的恐慌，从而要求立即转让在正常运行中的项目。

合肥市金融办曾在回复投资者的信件中称，安徽三赢生态农业股份有限公司等借款人由于经营困难，已不具备还款能力，霍山县政府正在对其资产负债进行清算评估。鉴于借款企业的实际情况，德众金融已将清收重点放在督促嘉利达担保公司履约代偿上，公司高管已多次前往霍山督促嘉利达担保履约代偿，同时与县政府保持密切沟通，当地县政府已介入处理，并从4月1日起开展集中清收专项行动。

合肥市金融办回复投资者：“下一步，市互联网金融风险专项整治工作领导小组办公室将督促德众金融在依法合规的前提下，加强内控制度建设，提高经营管理能力，实现稳健经营、合规发展。” 记者了解到，合肥市金融办已约谈过德众金融相关负责人，督促他们加快催收进度。

此外，德众金融也已按照合肥市互金整治办通知要求，提交整改验收申请，目前尚未完成备案登记。合肥市原定于6月底前完成P2P合规备案工作，但由于国家暂缓了备案进程，可能制定统一的验收标准，合肥市金融办在等待中央和省级的最新政策和部署，备案出现延期，截至记者发稿时，合肥市没有一家平台通过登记备案。

对于德众金融总计一亿元项目逾期一事，各方能否妥善解决？投资者的权益如何得到保障？记者将继续关注。