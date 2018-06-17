共享轮椅也来了！这家公司说不靠租金盈利

记者 / 唐亚华

编辑 / 魏佳

医疗领域的共享护士刚过去没几天，共享轮椅又出现在大众视野中。

媒体报道称，近日，20余辆“共享轮椅”已进驻中日医院，该医院也成为北京地区共享轮椅进驻的首批医院之一。

事实上，从2017年底到2018年初就陆续有共享轮椅落地各地医院的相关新闻报道，推出这项业务的包括小V护士、畅行一点通 、本木医疗等公司。但截至目前记者未查到这些公司的融资消息。

本是残障人士或重病患者专用的轮椅如今也被共享，到底是真需求还是伪概念？

有医生认为共享轮椅有需求，缓解了医院提供轮椅不足的情况 ，但其盈利模式存疑；也有投资人认为，需求虽然有，但共享轮椅壁垒较低，市场规模也较小。

共享轮椅已落地多家医院

共享轮椅的使用方法类似于共享单车，用手机扫描轮椅上的二维码，进入共享轮椅app、公众号或者小程序，根据步骤提示缴纳99或199元押金就可以租借。部分商家还支持芝麻信用，650分的用户以上可免押金租借。轮椅租赁的价格多为2小时内不收费，2小时外每小时3元，一天20元封顶。

共享轮椅的归还时，只需将轮椅上的锁扣对准锁槽推上，听到嘀嘀两声，即表明已归还到位，归还成功即可申请退还押金。押金一般在1-3个工作日退回。

报道显示，中日医院在急诊门口、门诊大厅服务台、国际部门诊、停车楼一层等地均设置了投放点。另外，考虑到部分患者，特别是老年患者不能熟练使用手机，该院门急诊仍将保留部分人工租借轮椅，患者可以通过交押金或押有效证件的方式进行租借。未来，中日医院将结合患者的使用情况，相应增加共享轮椅投放点和数量。

寻找中国创客（ID：xjbmaker）联系到一家做共享轮椅的“小V轮椅”，其联合创始人王建介绍，有一次他的朋友痛风发作，他去医院租轮椅时发现两三家医院的轮椅都被租完，想在附近医疗用品店买轮椅又发现后备箱放不下，瞬间就产生了做共享轮椅的念头。

据他介绍，目前公司已经和国内上百家医院签约，到目前为止平均每台轮椅的日使用频次为2.5次，公司在全国各省市配有运维团队。但他并未透露总投放量和日均时长。

一公司称“不是靠租金盈利”

一个看起来既不高频使用也不是强需求的轮椅，其共享背后的逻辑是什么？

目前，大部分共享轮椅是前两小时使用免费，在中国煤炭总医院医生郑山海看来，两个小时已经够患者使用了，基本上没办法盈利。

对于盈利模式，王建表示并不是靠轮椅的租金盈利，但具体情况目前不方便透漏。未来，小V轮椅还会考虑共享更智能化的电动轮椅、陪护床以及其他高科技便利医疗产品。

目前轮椅在网上的售价从200元到几千元不等，粗略算一下，如果每台轮椅成本价按最低的200元计算，假设一天使用2.5次，每次都能超过2小时，则每台轮椅每天收入7.5元，一台轮椅回本需要约1个月。

但这只是理想状况，事实上，前两小时的免费可能会减掉一大部分收益，由于这一模式推出不久，运维成本等因素暂时未知，共享轮椅的模式是否能实现尚属未知。

除了盈利模式，共享轮椅的使用需要智能手机配合，会不会给老人带来不便也是一个问题。

王建认为，现在互联网大众化，很多人都会使用微信扫码，一些不会操作的老年人，直接可以租赁医院的传统轮椅，“共享轮椅不是要取代传统轮椅，而是形成一种对医疗便利的互补。”

有市场需求但投资人“不看好”

公开报道显示，目前共享轮椅已经落地北京、济南、上海等多个城市，它的未来如何？

医生郑山海表示：“共享轮椅对于很多患病家庭是有必要的，因为不是所有的家庭都能置办轮椅，有的医院也提供，但是因为没有经济效益，一个科室也就提供一两个，一般不够用。”

郑山海说，而现在医院的检查项目也比较多，有一个轮椅推着病人相对好一点，“我们医院急诊室平均一天有五六个病人需要轮椅。”

同时他表示，如果公司不是以租金作为盈利点的话，用户可能要担心病人的数据和隐私泄露问题。

总体上，郑山海对这一模式持肯定态度，他认为现在共享轮椅的需求量虽然不是很大，但是“潜在的需求量应该不小，这种东西只要有，就会有人用。”

但旦恩资本管理合伙人新纪夫对此并不看好，“这一业务其实很早就有了，很多大医院的门口租轮椅和陪护行军床，都是个人在做，只不过没有叫共享，也没有专门公司来做。”

在他看来，共享轮椅的壁垒不够高，如果是轮椅生产厂家来做还行，不太看好创业公司专门来做。

猎鹰创投合伙人李圆峰认为：“共享轮椅对于在医院里需要的人来说是刚需，但对资本来说，它的市场规模不够大。共享轮椅具备了商业价值，但不具备资本价值和社会价值，当做一个生意来做是可以的，想获得资本支持可能比较难。”

在他看来，共享经济发展到今天，大家应该换一换思路来想问题，不应该再停留在基于物品的共享了，这个路已经越来越窄。他建议创业者多挖掘基于人自身的共享和基于人内在的共享，比如乐趣、知识和机会，他认为这将是下一步的趋势。